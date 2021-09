Microsoft bringt Teams-Chat auf die Straße

Wer Meeting sagt, meint seit einiger Zeit in den allermeisten Fällen Videokonferenz. Und weil man dafür nicht zwingend am Schreibtisch sitzen muss, baut Microsoft die Fähigkeiten von Teams aus.

Microsoft will Nutzerinnen und Nutzern der Kollaborationsplattform Teams helfen, flexibler an Konferenzen teilnehmen zu können. Dazu soll noch im September Apple Car Play in Teams integriert werden, heißt es in einer Ankündigung des Unternehmens.

Dann haben Fahrerinnen und Fahrer mit einem kompatiblen Wagen die Möglichkeit, über das Auto-Entertainment-System an Teams-Meetings teilzunehmen. Damit das Ganze auch sicher abläuft und die Hände am Steuer bleiben, läuft das Starten von oder Beitreten zu Meetings per Sprache ab, über Apples Assistentin Siri.

Vor allem aber sind Teams-Meetings im Auto reine Audio-Chats. Ein Videobild gibt es auf dem Auto-Display nicht zu sehen: Mit einem Video-Chat würde man am Steuer gegen die in der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten verstoßen.