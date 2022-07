Welche Netze gibt es?

In Deutschland gibt es drei verschiedene Netzanbieter. Diese sind die Telekom, Vodafone und Telefonica (besser bekannt als O2). Die Qualität der Netze unterscheidet sich jedoch stark. Dabei hat die Telekom das beste Netz, dicht gefolgt von Vodafone. Mit dem letzten Platz muss sich Telefonica begnügen. 2015 wurden von der Bundesregierung flächendeckend 50 Mbit/s verlangt, was Telefonica nur mit mehreren Fristverlängerungen gelang. Ein ähnliches Szenario spielt sich im Moment wieder ab, denn bis Ende 2022 müssen alle drei Anbieter mindestens 98 % Abdeckung garantieren und das mit einer Mindestgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Die Telekom und Vodafone haben dieses Ziel schon erreicht bzw. überschritten, Telefonica liegt noch bei ca. 96 %. Um im Netz surfen, telefonieren und SMS schreiben zu können, braucht der Verbraucher einen Zugang zu diesen Netzen mit seinem Smartphone. Diesen bekommt er durch zwei Möglichkeiten. Zum einen besteht die Möglichkeit der Prepaid-Karte und auf der anderen Seite existiert der Langzeitvertrag.

Prepaid-Karten

Bei der Prepaid-Karte zahlt man vorher von seinem Konto Guthaben auf die Karte ein, um dann später mit diesem Guthaben surfen zu können. Dabei kann selbst entschieden werden, wie viel überwiesen wird und welcher Betrag pro Monat dann verbraucht wird. Trotzdem gibt es heutzutage auch die Möglichkeit, auf einer Prepaid-Karte Flatrates und Datenvolumen zu buchen und dementsprechend mit dem Guthaben zu bezahlen und dann zu nutzen. Deshalb zählt zu den Vorteilen von Prepaid-Karten unter anderem, dass der Nutzer seine monatlichen Ausgaben für das Handy sehr gut im Griff hat und sehr flexibel ist. Somit sind Prepaid-Karten ideal für Personen geeignet, die ihr Handy sehr selten benutzen und für die sich ein Langzeitvertrag nicht lohnt. Beispiele für Prepaid-Karten sind Edeka Smart und Aldi Talk.

Was sollte beim Erwerb einer Prepaid-Karte beachtet werden?

Es sollte auf jeden Fall bedacht werden, dass viele Handys, die mit Prepaid-Karten angeboten werden, durch das sogenannte SIM-Lock an die SIM-Karte gebunden sind. Das bedeutet, dass die Handys ohne die Prepaid-Karte nicht funktionieren und deshalb ohne die SIM-Karte nutzlos sind. Daneben sollte noch darauf geachtet werden, dass die Karte auch im Ausland funktioniert und welche Zusatzkosten dabei auf den Käufer zukommen. Außerdem gilt es zu klären, in welchem Netz die SIM-Karte ist, denn wie oben geschrieben gibt es deutliche Unterschiede zwischen den drei Anbietern.

Das Wichtigste zu den Langzeitverträgen

Für alle, die etwas mehr Geld in die Hand nehmen wollen, gibt es die Langzeitverträge, die meist in Verbindung mit einem neuen Smartphone abgeschlossen werden können. Dabei werden Verträge mit Mobilfunkanbietern geschlossen, die eine monatliche verfügbare Menge an Datenvolumen anbieten. Zusätzlich ist das Telefonieren und Schreiben von SMS bei den Langzeitverträgen überwiegend gratis. Ein klarer Vorteil ist der oft deutlich bessere Servicedienst, der bei Prepaid-Karten so nicht gegeben ist. Jedoch muss beachtet werden, dass wenn das gebuchte Datenvolumen nicht vollständig aufgebraucht wurde, es trotzdem verfällt.

Das sollte beim Abschließen eines Langzeitvertrags beachtet werden

Sämtliche Zusatzkosten, die auf den Käufer zukommen, müssen vorher abgeklärt werden. Dazu zählt zum Beispiel die Aktivierungsgebühr und Auslandsgebühren. Zudem sollte beachtet werden, ob der Zeitraum für den Verbraucher in Ordnung ist und ob es eine monatliche Kündigungsmöglichkeit gibt.