Online Nachrichten lesen

Bezugsquelle Nummer eins



Heute ist das Internet für Nachrichten die Bezugsquelle Nummer eins. Rund 80 Prozent aller Deutschen benutzen es, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren. Mehr als 70 Prozent versorgen sich täglich online mit Nachrichten. Das heißt allerdings nicht, dass die klassischen Medien ausgedient haben. TV-Nachrichten beispielsweise haben nach wie vor eine große Relevanz. Sie werden allerdings oft nicht mehr klassisch linear geschaut, sondern über die Mediatheken der Fernsehsender. Dies hat den Vorteil, dass die Nutzer nicht mehr zu festen Zeiten einschalten müssen, sondern immer dann Zugriff auf ein aktuelles Nachrichtenformat haben, wenn es ihnen am besten passt.



Transformation der Zeitungen



In Deutschland wird häufig vom großen Zeitungssterben gesprochen. Es ist zwar richtig, dass die Auflagen bei fast allen Zeitungen und Magazinen kontinuierlich zurückgehen, auf der anderen Seite aber steigen die Zugriffsraten auf den Netzwerken der Verlage. So gibt es viele klassische Zeitungshäuser, die heute trotz deutlich gesunkener Auflagen eine höhere Leserreichweite erzielen als vor dem Beginn des Internetzeitalters.



t-online ist die wichtigste Anlaufstation



Das reichweitenstärkste Nachrichtenportal in Deutschland allerdings besitzt keine klassische Zeitungsvergangenheit. Es handelt sich um den Anbieter t-online, der heute zum Ströer-Konzern gehört. Im Oktober 2021 etwa konnte die Seite 28,93 Millionen Unique User, also Einzelbesucher, vorweisen. Auf den weiteren Plätzen folgen die Internetseiten von Focus, Spiegel, NTV, Welt und Bild. Die Seite von NTV gehört zum gleichnamigen Fernsehsender, die restlichen Seiten werden von Konzernen betrieben, die mit dem klassischen Printgeschäft groß geworden sind. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Nachrichten-Seiten. Exemplarisch ist etwa das Format Android Kosmos zu nennen, welches in den vergangenen Jahren seine Reichweite kontinuierlich ausbauen konnte und für einen fundiert recherchierten und immer wieder auch durchaus kritischen Journalismus steht.



Die Rolle der Soziale Medien



Vor allem junge Menschen beziehen Nachrichten zum großen Teil über Soziale Medien wie Instagram, Facebook oder Youtube. Auch dort sind viele professionelle Nachrichtenakteure vertreten und informieren auf seriöse Art über das Geschehen in der Welt oder direkt vor der eigenen Haustür. In den Sozialen Netzwerken treten sie jedoch in Konkurrenz zu vielen Hobby-Bloggern oder Gelegenheitsjournalisten. Im Prinzip kann dort jeder eigene Nachrichten verfassen und unter Umständen einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Allerdings recherchieren die Amateure oftmals nicht so gründlich wie ihre professionellen Kollegen, sodass es häufig zu Falschmeldungen, sogenannten Fake-News kommt. Zum Teil werden sogar bewusst Fake-News, also Lügen, verbreitet, um gezielt Meinungen zu manipulieren oder in die falsche Richtung zu lenken. Nutzer von Sozialen Medien sollten daher die Quelle der Nachrichten hinterfragen und nicht auf Anhieb alles glauben, was sie lesen. Oft filtern die Anbieter der Sozialen Medien die Auswahl für ihre Nutzer, sodass die Gefahr einer einseitigen Informations-Bereitstellung besteht. Die Nutzer befinden sich in sogenannten Filterblasen.



Newsfeeds der Suchmaschinen



Eine weitere Quelle zum Nachrichtenkonsum sind die Newsfeeds der Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing. Viele Menschen lassen sich von diesen ihre Nachrichten ganz individuell nach ihren Interessen zusammenstellen. Bei dieser Methode besteht ebenfalls die Gefahr, sich einseitig zu informieren oder in eine Filterblase zu geraten. Bei wirklich wichtigen Nachrichten, empfiehlt es sich daher, nicht nur auf eine Quelle zu vertrauen, sondern mehrere Kanäle zu nutzen.