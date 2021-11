Smartphone und Co. optimal nutzen

Smartphone, Tablet und Smartwatch, es gibt kaum einen Haushalt, in dem die mobilen Endgeräte nicht längst zum Alltag gehören. Dabei nutzen wir die Geräte nicht immer optimal aus. So lassen sich viele Medien problemlos miteinander verbinden. Welche Tricks holen also das Beste aus Smartphone und Co. heraus?

Aschendorff Medien