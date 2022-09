So gelingt der perfekte Social Media Post

Wir verraten Ihnen im Folgenden die sieben besten Tipps, damit Ihre Postings in den sozialen Medien so richtig erfolgreich werden.

Tipps für einen erfolgreichen Post auf Social Media

Als Unternehmen oder Onlineshop ist es heutzutage schon fast ein Muss in den sozialen Medien vertreten zu sein. Der Auftritt hilft dabei, Reichweite, Markenbekanntheit und Image zu steigern. Doch wie sieht ein guter Post wirklich aus? Im Folgenden haben wir die besten Tipps zusammengefasst, mit denen Sie Ihren Instagram oder Facebook Post optimieren können. Diese Tipps können Sie natürlich auch für Postings in anderen sozialen Medien, wie LinkedIn, Twitter und Co. verwenden.

Welche Art von Posting soll es sein?

Ganz grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Postings: Zum einen kann man ein klassisches Bild sowie Video veröffentlichen oder einen Text. Zum anderen geben Plattformen wie Instagram, Facebook oder Snapchat mittlerweile die Möglichkeit, eine Story zu veröffentlichen, die 24 Stunden lang abrufbar ist. Egal ob dauerhaft oder nur temporär: Das Wichtigste ist, dass Ihr Posting gut überlegt und gestaltet ist. Mit Easyprint können Sie viele Arten von Postings ganz einfach und schnell online gestalten. Dazu erhalten Sie eine Reihe von hochwertigen Vorlagen.

Mit einer Recherche starten

Bevor ein Post überhaupt erstellt wird, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, worüber geschrieben wird. Dazu sollten Sie sich eine Strategie überlegen und diese an Ihre Zielgruppe anpassen. Nur wenn die Inhalte zu den eigenen Followern passen, werden diese auch angenommen, geteilt und Interaktionen entstehen. Dazu recherchieren Sie, welche Themen die eigene Zielgruppe besonders interessieren oder bei welchen Problemen man helfen kann. Dazu gibt es unterschiedliche Methoden, so hilft es häufig, Personas zu erstellen und sich dadurch in die Wunschkunden hineinzuversetzen.

Aber auch Gruppen und Foren können genutzt werden, um offene Themen zu sammeln. Sie können Ihre Zielgruppe natürlich auch ganz direkt fragen, was sie interessiert oder finden im Rahmen von Benchmarking heraus, worauf Konkurrenten setzen. So kommen Sie zu vielen Ideen rund um Postings, die übersichtlich in einem Redaktionsplan gesammelt werden können.

Zielgruppenorientierte Inhalte

Gerade sehr spezifische Unternehmen machen häufig den Fehler, lediglich sehr fachliche Informationen innerhalb von Postings auszuspielen. Beachten Sie dabei jedoch, dass nicht alle Follower Experten sind und Sie das Posting daher möglichst verständlich gestalten sollten. Versuchen Sie, sich in die Situation ihrer Zielgruppe hineinzuversetzen und alles so einfach wie möglich zu erklären. Nur wenn die Follower das Gefühl haben, dass sie verstanden werden und Hilfe auf der eigenen Seite finden, kann eine Verbindung und darüber Vertrauen geschaffen werden. Selbstverständlich kann man sich einen Expertenstatus verschaffen, sollte sich dabei jedoch nicht im Fachtermini verlieren.

Visuelle Reize setzen

Die meisten sozialen Medien sind visuelle Plattformen. Doch die Zeiten, in denen verwackelte und mal eben erstellte Bilder gut ankommen, sind lange vorbei. Heutzutage sollte ganz bewusst auf Professionalität gesetzt werden. Legen Sie daher einen hohen Wert auf die Qualität der Fotos und Videos. Diese kommen übrigens immer besser an, als rein textbasierte Postings. Wer selbst kein gutes Händchen für Bilder, Videos oder Grafiken hat, der kann Freunde und Kollegen fragen, professionelle Fotografen beauftragen oder Stockfotos nutzen. Gerade bei Stockfotos ist die Gefahr jedoch sehr hoch, dass diese bereits auf hunderten anderen Profilen ausgespielt wurden. Zudem kann darüber nur wenig Persönlichkeit übertragen werden.

Studien zeigen zudem, dass Fotos mit Gesichtern rund 35 % mehr Likes bekommen, als ohne Gesicht. Wenn es dann auch noch das eigene ist, ist es natürlich umso besser. Videos sind ein Booster für jeden Social Media Account. Gerade Instagram spielt besonders gerne Videos aus, da sie durch ihre Länge für eine höhere Verweildauer auf der Plattform sorgen. Da die Videos automatisch starten, machen viele User beim Durchscrollen eine kurze Pause. Als Bewegtbilder können natürlich auch Animation oder Bildschirmvideos, beispielsweise für kleine Anleitungen, genutzt werden. Sie können sich natürlich auch selbst zeigen und direkt in die Kamera sprechen, das erhöht das Vertrauen. Beachten Sie jedoch die maximale Länge von Videos auf den einzelnen Plattformen.

Ansprechende Designs entwickeln

Neben Fotos und Videos lohnen sich Grafik-Kacheln im eigenen Feed. Gerade, wenn Sie nicht so viele Fotos haben, können Grafiken eine gute Alternative sein. Um diese zu erstellen, müssen Sie kein Design-Experte sein, sondern können kostenlose Tools oder professionelle Agenturen nutzen. Eine gute Möglichkeit dafür ist auch die bereits genannte Plattform Easyprint. Bei der Gestaltung haben Sie natürlich freie Hand, allerdings sollten Sie darauf achten, dass hauptsächlich die eigenen Branding-Farben genutzt und wiederkehrende Elemente eingebaut werden, beispielsweise Formen sowie ausreichend Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund gegeben sein muss. Achten Sie auch darauf, dass die Schrift groß genug ist. Wenn die Nutzer die Grafik nicht lesen können, dann scheitert diese in jedem Fall. Am besten erstellen Sie sich individuelle Vorlagen, die Sie immer wieder ein wenig anpassen können.

Mehrwert bieten

Der Hauptschlüssel zu einem erfolgreichen Posting ist es, Mehrwert zu bieten. Wenn Nutzer auf ein neues Profil kommen, dann gucken sie sich die ersten Posts an und entscheiden dann, ob dem Account gefolgt wird oder nicht. Diese Entscheidung wird innerhalb von wenigen Sekunden getroffen. Der Grund dafür, dass man auch selbst anderen Accounts folgt und anderen wiederum nicht, ist, dass man durch das Posting etwas mitnehmen kann. Man möchte keinen Account, der mit den eigenen Inhalten langweilt. Geben Sie potentiellen Besuchern einen Grund zu folgen.

Mehrwert schafft man beispielsweise, indem man bei Problemen hilft, ein gutes Gefühl vermittelt, zum Lachen bringt, einen Blick hinter die Kulissen gibt oder eine menschliche Seite zeigt. Auch motivierende Postings sind ein Schlüssel, damit neue Follower hinzukommen.

Kurz aber fesselnd

Leicht verständliche Posts sind Studien zufolge deutlich wirksamer als lange Beiträge. Im optimalen Fall ist der Post durchschnittlich 50 Zeichen lang und vermittelt alle Informationen kurz und knackig. Natürlich können auch längere Texte funktionieren, diese sind jedoch eine große Herausforderung. Wenige Zeilen erfordern jedoch auch einiges an Textgefühl, da möglichst schnell Aufmerksamkeit und Spannung erregt werden müssen.

Versuchen Sie die User auf emotionaler Ebene anzusprechen, sodass sie an den Beiträgen hängen bleiben. Kryptische Andeutungen gehen oftmals in die Hose. Achten Sie also darauf, konkret zu bleiben, damit der User immer weiß, worum es im Posting geht. Je nach Thema bietet es sich eher an, zusätzlich auf Blogbeiträge oder Dateien zu verlinken, statt den ganzen Inhalt im Post unterzubringen.

Möglichkeiten zur Interaktion anbieten

Die Interaktion ist in den sozialen Medien von großer Bedeutung. Wenn Inhalte kommentiert oder geteilt werden, dann werden diese automatisch häufiger von den sozialen Plattformen ausgespielt. Verstehen Sie die sozialen Medien daher nicht als einseitigen Kanal zur Informationsübermittlung, sondern als Plattform zum Austauschen. Eine aktive Community muss man sich über einen langen Zeitraum hinweg aufbauen. Überlegen Sie sich daher bei jedem Post, wie die Follower mit einbezogen werden können und sorgen Sie dafür, dass diese ein Teil der Kommunikation werden.

Versuchen Sie, Call-to-Actions einzubauen oder Fragen zu stellen, die Aufmerksamkeit erregen. Wenn tatsächlich eine Diskussion entfacht wurde, dann sollten Sie auf Feedback reagieren, Fragen beantworten und sich aktiv mit in diese Diskussion einbringen. Gehen Sie zudem auch auf negative Kommentare ein und zeigen Sie, dass das Unternehmen greifbar ist und wirklich auf die Bedürfnisse der User eingeht.