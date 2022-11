So wird die Gaming-Leidenschaft nicht zur Kostenfalle

Kein Wunder also, dass die Anzahl der Spieler nur wächst. In Corona-Zeiten haben viele Menschen ihre Begeisterung für das Gaming erstmals oder neu entdeckt. Für einige war dies nur eine willkommene Abwechslung zum grauen Pandemie-Alltag. Doch für viele ist das Hobby hängengeblieben. Allerdings gehört Gaming nicht unbedingt zu den günstigsten Hobbys, was viele Menschen gerade deutlich feststellen müssen. Zum Glück gibt es einige tolle Spartipps, um die Kosten niedrig zu halten.

Gaming PC: Fertig kaufen versus selbst bauen

Los geht es schon bei der Wahl der Konsole. Wer wirklich nur ein wenig nebenbei spielen möchte, der wählt heutzutage einfach das Smartphone. Es ist überall dabei und der Markt für mobile Games wächst und gedeiht. Selbst Netflix ist eingestiegen und sieht dort großes Potenzial.

Zur richtigen Gaming-Leidenschaft gehört aber im Normalfall ein Gaming PC dazu. Am Computer lassen sich komplexere Spiele spielen. Zusätzlich ist die Kommunikation mit anderen Spielern natürlich einfacher. Viele Menschen bauen sich einen Gaming-Room und greifen dafür tief in die Tasche.

Gerade der Computer muss einiges leisten können. Grafikkarten und Prozessoren eines Gaming PCs werden stärker beansprucht als die eines gewöhnlichen Laptops. Gamer haben zwei Optionen: Einen PC selbst zusammenbauen oder einen fertigen Gaming PC kaufen. Wer wenig Zeit hat, wählt die letztere Variante und spart somit Aufwand. Mit etwas technischem Verständnis und freier Zeit kann hingegen ein eigenes Modell zusammengestellt werden – oftmals lässt sich durch das Zusammensuchen von Teilen Geld sparen.

Immer eine gute Idee: Angebote vergleichen

Der große Vorteil des Internets ist, dass niemand nur die PCs des Elektronikfachgeschäfts um die Ecke zur Verfügung hat. Unzählige Anbieter haben Computer im Angebot. Einige spezialisieren sich sogar auf das Gaming. Meist bieten sie auch Headsets, Gaming-Stühle oder Streaming-Equipment an.

Es lohnt sich immer, auch vermeintlich kleinere Anschaffungen einem Preisvergleich zu unterziehen. Dabei entdeckt man sogar, dass es auch gebrauchte PCs gibt. Ersatzteile werden in Foren, auf Börsen oder bei offiziellen Anbietern weitergegeben und getauscht. Manchmal zeigt sich Sparpotential auch durch Geduld: Zuletzt gab es im Elektronikbereich immer wieder Lieferschwierigkeiten. Wer keinen Zeitdruck hat, kann auch mit einigen Monaten Wartezeit leben. Meist sind die Preise dann niedriger als bei einem Sofortkauf.

Achtung: Wartung und Pflege nicht unterschätzen

Nicht nur Neuanschaffungen sollten finanziell genau unter die Lupe genommen werden. Es ist natürlich immer ein Highlight, wenn ein neues Produkt mit mehr Funktionen oder einem schöneren Design zur Verfügung steht. Doch bei knappen Geldbeuteln sollte lieber auf das gesetzt werden, was schon vorhanden ist.

Gaming PCs müssen ausreichend gelüftet sein. Dies geschieht einerseits über die internen Komponenten. Gleichzeitig muss der PC aber auch gut platziert sein – und darf nicht vor einer Heizung oder sonstigen Hitzequellen stehen. Auch Essen und Trinken sollten nicht in die Nähe des PCs kommen. Gleiches gilt für die Tastatur, das Headset oder den Monitor. Regelmäßige Reinigung ist ebenfalls hilfreich und kann die Lebensdauer von Geräten erhöhen. Staub mag klein sein, doch er kann Schäden anrichten oder immerhin die Leistungsfähigkeit verringern. Online gibt es viele Tipps und Tutorials für die richtige Reinigung von Gaming-Equipment.

Fazit

Gaming wird wahrscheinlich nie das günstigste Hobby sein. Aber mit ein wenig Geduld, Know-how und einem Auge für Sonderangebote kann selbst bei großen Investitionen wie dem Gaming PC gut gespart werden. Alternativ entscheiden sich Menschen zunehmend auch für weniger intensives Gaming über das Smartphone.