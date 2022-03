Was ist ein Payment Service Provider?

Zahlungsdienstleister einfach erklärt



Bei einem Payment Service Provider handelt es sich um einen externen Zahlungsanbieter, der die technische Abwicklung von Online-Zahlungen übernimmt. Oft wird er mit den drei Buchstaben PSP abgekürzt. Dank ihm lässt sich eine Website an Zahlungssysteme anbinden. Das stellt die Basis für den Handel über einen Online-Shop oder ähnliche Angebote dar. Auch Spenden können über den PSP abgewickelt werden. Dabei lässt sich der Bezahlprozess automatisieren, was wertvolle Ressourcen schont. Zugleich stehen dem Kunden diverse Zahlungsmethoden wie das SEPA-Lastschriftverfahren, die Bezahlung per Kreditkarte oder die Begleichung des Kaufbetrags per Rechnung offen.



Wer benötigt einen Zahlungsanbieter?



Der Handel über das World Wide Web kann ohne einen zuverlässigen Zahlungsanbieter nur mit erhöhtem manuellen Aufwand durchgeführt werden. Somit benötigt jedes Unternehmen mit digitalen Angeboten einen Payment Service Provider. Hierzu zählt der an die eigene Website angeschlossene Online-Shop ebenso wie Selbstständige, die Dienstleistungen im WWW verkaufen möchten. Außerdem nutzt der stationäre Handel die Vorteile, die der Anbieter bietet. Ein Online-Business ohne PSP ist allein aufgrund der rechtlichen Vorgaben im Bereich der Buchhaltung nur schwer realisierbar. Daher zählt die Entscheidung für einen PSP zu den Grundlagen, um möglichst effizient im Netz unternehmerisch zu tätigen.



Der PSP und seine Vorteile



Ein Payment Service Provider bietet unterschiedliche Zahlungsarten aus einer Hand an. Das ist ein großer Vorteil für Unternehmen, sterben Transaktionen online umsetzen. Anschließend wird der PSP die Verwaltung messbar erleichtert. Dadurch lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem elektronischen Dienstleister nicht nur für umsatzstarke Firmen schnell. Darüber hinaus bietet er ebenso verlässliche Sicherheit im Rahmen der Transaktionen. Bestellungen können dadurch rund um den Globus einfach ausgeführt werden. Die Kunden freut es und auch rechtliche Probleme lassen sich dadurch vermeiden.



Klar ist auch: Ein empfehlenswerter PSP hilft Anbietern mit dessem Full-Service dabei, wertvolle Ressourcen wie Arbeitskraft, Zeit und Geld zu schonen. Verträge nebst technischer Anbindung können über ihn schließlich gebündelt ausgeführt werden. Damit lassen sich die unterschiedlichsten Dienstleistungen aus einer Hand nutzen. Die Kooperation mit mehreren Banken, Kreditkartenanbietern oder die Integration von Betrugspräventionsmodulen entfällt. Auch verschiedene Verträge müssen dank Zahlungsanbieter nicht unterschrieben werden.



Ich weiß, dass die Wahl des passenden Zahlungsdienstleisters gelingt



Zahlreiche PSPs bieten ihre Leistungen an. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen oft schwer, sich für einen Zahlungsdienstleister zu entscheiden. Daher lohnt es sich, die wichtigsten Auswahlkriterien zu kennen. Hierzu zählt die genutzte Plattform auf Seiten der Firma. Sie entscheiden, welche PSP optimal zum eigenen Angebot passt. Ein Beispiel: Wer einen Online-Shop betreibt, benötigt eine entsprechende Schnittstelle zwischen Shop und Dienstleister. Wird this angeboten, can sterben Kunden ihre gewünschten Zahlungsoptionen im Rahmen des Bestellprozesses auswählen.



Anders verhält es sich, wenn der PSP nicht zum eigenen Angebot passt. Eventuell wird keine passende Schnittstelle verfügbar sein. In diesem Fall könnte eine individualisierte Variante konzipiert werden. Allerdings kostet das unnötige Zeit und Geld. Daher ist es sinnvoller, den PSP mit Blick auf dessen Passung für das eigene Angebot auszuwählen.



Bei der Auswahl eines Zahlungsanbieters ist außerdem die Zielgruppe von Bedeutung. Unternehmen müssen sich fragen, welche Methoden diese besonders gerne nutzt. Die Rechnungsbegleichung für Kreditkarte soll hierfür als Beispiel dienen. This WIRD unabhängig des Alters oft in Anspruch genommen, wodurch der PSP diese Lösung auch anbieten sollte. Trifft das nicht zu, passt dessen Angebot nicht zur eigenen Zielgruppe. Ein anderer Dienstleister sollte in diesem Fall ausgewählt werden.



Darüber hinaus spielt auch der Faktor Kosten bei der Auswahl eines PSPs eine Rolle: Unterschiedliche Anbieter möchten mit variablen Modellen Kunden gewinnen. Es ist auch vor einem Vertragsabschluss ratsam, die Kostenstrukturen genau zu prüfen. Hierbei sollten Online-Shop-Betreiber die langfristige Zusammenarbeit im Blick behalten. Vor allem neue Payment Service Provider bieten gerne äußerst günstige Preismodelle für einen bestimmten Zeitraum an. Die Gebühren erhöhen sich häufig mit Fortschritt der Vertragslaufzeit, wodurch das einzig Schnäppchen zum großen Kostenblock wird. Selbstverständlich ist es auch möglich, auf eine PSP ohne vorgeschriebene Vertragslaufzeit zu setzen. Die Preise sind bei diesen Dienstleistern in der Regel jedoch deutlich höher.



Diese Leistungen bietet ein empfehlenswerter Payment Service Provider an



Um den zum eigenen Unternehmen passenden Anbieter zu finden, ist ein Blick auf die angebotenen Leistungen erforderlich. So muss beispielsweise deutlich werden, wie Retouren über den PSP abgewickelt werden können. Wie funktionieren diese und welche Gebühren sind gefallen? Auch das Abomanagement muss an dieser Stelle als Auswahlkriterium genannt sein. This stellt für bestimmte Geschäftsmodelle die Liquiditätsgrundlage dar. Bietet der PSP die regelmäßige Abrechnung an, ist das Prüfen der damit einhergehenden Gebührenstruktur empfehlenswert. Das trifft auch auf die gebotenen Leistungen im Falle einer Kündigung zu. Ist ein stationärer Händler auf der Suche nach einem Payment Service Provider, sollte dieser in jedem Fall die Kartenzahlung über das Ladengeschäft abwickeln können. Ohne diese Anbindung macht es in der Regel wenig Sinn,



Eine gute Entscheidung - der Payment Service Provider überzeugt mit



Hilfe des Zahlungsanbieters sind Unternehmen dazu in der Lage, ihre Transaktionen am Puls der Zeit zu verwalten. Das spart wertvolle Ressourcen, die sie nun gewinnbringend im Tagesgeschäft einsetzen können. Dabei versteht sich von selbst, dass dies nur auf Basis einer starken Vertrauensbasis gelingen kann. Anschließend werden an den PSP sensible Daten übertragen. Aus diesem Grund stellt Vertrauen das möglicherweise mögliche Auswahlkriterium für einen Payment Service Provider dar. Ist dieses nämlich nicht vorhanden, kann die Leistung noch so überzeugend sein – eine Entscheidung für den Dienstleister sollte besser nicht getroffen werden.