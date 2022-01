Was sind die Vor- beziehungsweise Nachteile von Onlineapotheken?

Wer freie beziehungsweise verschreibungspflichtige Medikamente oder sonstige Produkte, die es ausschließlich in der Apotheke gibt, kaufen will, kann sich entscheiden: Entweder er geht zu einem stationären Apotheker oder er steuert im Internet eine Online-Apotheke an. Lesen Sie in diesem Beitrag, welche Vor- und Nachteile Letztere hat und worauf Sie noch achten müssen.

Die Vorteile einer Online-Apotheke

Wer schon einmal im Internet eingekauft hat, kennt die typischen Vorzüge von Online-Shops. So ist man dort unabhängig von Öffnungszeiten, das heißt, man kann 24 Stunden am Tag nach Lust und Laune stöbern. Da die Produkte mit Beschreibungen versehen sind, kann man sich ganz in Ruhe erst einmal selber informieren, bevor man eine Entscheidung trifft. Hinzu kommt: Viele Produkte wurden von anderen Kunden bereits rezensiert. Zwar sollte man mit solchen Bewertungen immer vorsichtig sein, aber sie können einem zumindest schon einmal einen ersten Eindruck geben.



Wenn man sich für ein oder mehrere Produkte entschieden hat, kann man ebenfalls 24 Stunden am Tag seine Bestellung aufgeben. Davon profitieren natürlich ganz besonders Angestellte, die zu den typischen Öffnungszeiten einer stationären Apotheke selber noch arbeiten. Wenn man bestellt, hat man mehrere Zahlungsmöglichkeiten, wie etwa Nachnahme, Kreditkarte, Bankeinzug und Vorkasse. Ein paar Tage später wird einem die Ware dann bis vor die Wohnungstür gebracht.



Ein weiterer Vorteil sind die Preise. Hier sind Online-Apotheken oftmals günstiger als die stationären. Hinzu kommt: Dadurch, dass die Preise online einzusehen sind, kann man auch zwischen den einzelnen Internet-Apotheken vergleichen. Ein ebenfalls wichtiger Faktor: bei Medikamenten oder Pflegeprodukten, die einem unangenehm sind, ist es schöner, diese in der Anonymität des Internets zu kaufen.

Die Nachteile einer Online-Apotheke

Nicht immer jedoch ist eine Internet-Apotheke vorzuziehen. Beispielsweise, wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht. Zumindest Stand heute ist es noch so, dass das Rezept erst im Original eingeschickt werden muss. Das geht nur auf dem Postweg, denn ein Einreichen per Fax oder E-Mail ist nicht zulässig. Erst, wenn das Rezept dann bei der Internet-Apotheke vorliegt, kann es von dieser an den Kunden verschickt werden. Des Weiteren entfällt hier die Ersparnis, denn die Preise sind vorgeschrieben. Der Preisvorteil bei den anderen Produkten kann durch etwa Gebühren für bestimmte Zahlungsmöglichkeiten oder den Versand wieder zunichte gemacht werden. Schlimmstenfalls zahlt man sogar mehr als bei einer Apotheke vor Ort. Die Versandkosten entfallen nämlich normalerweise erst ab einem bestimmten Betrag.



Ein weiterer Nachteil betrifft ebenfalls nicht nur die verschreibungspflichtigen Medikamente, sondern auch alle anderen Produkte: es dauert, bis man sie in den Händen hält, denn sie müssen ja erst einmal zugestellt werden. Und wer kennt es nicht, dass er gerade in dem Moment, als der Zusteller kam, nicht zu Hause war. Wer also akute Probleme hat, sollte besser die Apotheke vor Ort aufsuchen. Auch bezüglich der Beratung und anderen Serviceleistungen punktet Letztere. Denn bei ihr kann man etwa Blutdruckmessungen durchführen oder seinen Blutzucker bestimmen lassen, das geht online nicht. Bezüglich der Beratung verhält es sich zwar so, dass auch Internet-Apotheken diese anbieten (dazu sind sie übrigens gesetzlich verpflichtet). Doch schätzen viele Kunden gerade dann den direkten Augenkontakt, wenn sie spezifische Informationen benötigen.



Und wie auch bei anderen Shops im Internet muss man ebenso bei Online-Apotheken aufpassen, dass man nicht an eine unseriöse gerät. Auf der Website des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken kann man sich allerdings informieren, woran man eine zugelassene Internet-Apotheke erkennt.