Welcher Streamingdienst passt zu mir?

Eine Auswahl von Streamingdiensten im Vergleich



MagentaTV: Hierbei handelt es sich um den Streamingdienst der Telekom, der inzwischen auch Konsumenten zur Verfügung steht, die ansonsten keinen Vertrag bei der Telekom haben. Das Angebot umfasst eine umfangreiche Mediathek sowie das Programm von etwa 100 TV-Sendern. Optional sind Zusatzabos buchbar, um weitere Streamingdienste, wie zum Beispiel Netflix in MagentaTV einzufügen. MagentaTV bietet die Möglichkeit, auf der einen Seite auf eine zeitgemäße und vielfältige Mediathek zuzugreifen, gleichzeitig aber auch wie gewohnt das altbekannte Fernsehprogramm zu genießen.



Wow: Dieser Anbieter war früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt und zählt hauptsächlich große Blockbuster sowie vielfältige Sportsendungen zu seinem Portfolio. Dabei sind verschiedene Abos wählbar, die jeweils eine unterschiedliche Auswahl an Inhalten bieten.



Netflix: Dieser bereits seit Langem etablierte Streaminganbieter der ersten Stunde bietet eine sehr umfangreiche Auswahl an Filmen und Serien, darunter zahlreiche Produktionen aus dem eigenen Hause. Das Angebot wird kontinuierlich angepasst, sodass aktuelle Inhalte manchmal überraschend schnell durch neue ersetzt werden. Netflix ist neben Amazon Prime einer der zwei ganz großen Anbieter von Streaminginhalten. Der Preis der Abos bei Netflix ist abhängig von der gewünschten Auflösung.



Joyn Plus: Der Streamingdienst umfasst die zur Prosieben-Gruppe gehörenden Privatsender sowie die ehemaligen Inhalte von Maxdome. Den Kunden erwarten mehr als 70 Sender und eine große Mediathek.



Amazon Prime: Auch hier wechselt der Inhalt der Mediathek oft, da das Angebot regelmäßig geändert wird. Wie auch Netflix setzt Amazon Prime zusätzlich zu dem eh schon reichhaltigen Angebot stark auf Eigenproduktionen. Das Abo umfasst eine gewisse Anzahl an Inhalten, einige Filme und Serien müssen jedoch auch gegen eine entsprechende Extragebühr gekauft oder geliehen werden. Dafür bietet Amazon Prime neben Filmen und Serien zusätzlich Musik-Streaming, E-Books und den kostenlosen Premiumversand für zahlreiche Artikel des Online-Marktplatzes.



Disney Plus: Die Mediathek bietet zwar auch Inhalte für Erwachsene, ist aber überwiegend auf ein familienfreundliches Angebot spezialisiert. Dazu zählen unter anderem Produktionen von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars.



Weiterhin gibt es einige Anbieter, die sich eher auf Nischenbereiche des Streamings konzentrieren. Dazu zählen zum Beispiel Sparten wie Horrorfilme, deutsche Kinofilme oder Inhalte speziell für Kinder.



Welcher ist der richtige Streamingdienst für mich?



Die vorgestellten Dienste sind eine kleine Auswahl des aktuellen Marktes. Die Auswahl an Streamingdiensten macht die Entscheidung für den richtigen Anbieter auf den ersten Blick schwierig. Macht man sich jedoch bewusst, was den eigenen Geschmack ausmacht, so lässt sich die Auswahl recht einfach eingrenzen.

Während Sportfans zum Beispiel mit Wow die richtige Wahl treffen, so ist Disney Plus eher der passende Anbieter für Filmabende mit der ganzen Familie. Wer eine große Auswahl an sehr vielfältigen Sparten bevorzugt, ist sicher mit Amazon Prime oder Netflix gut beraten. Hingegen ist MagentaTV sehr gut geeignet, wenn neben einer großen Streaming-Mediathek auch Fernsehprogramm im klassischen Sinne gewünscht ist.

Tipp: Oftmals ist es möglich, den Streamingdienst der Wahl zunächst für einen Gratismonat zur Probe zu nutzen. Hier zeigt sich, ob das Angebot tatsächlich wie erwartet dem eigenen Geschmack entspricht, ohne dass man sich gleich an ein Abo bindet.