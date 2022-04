Wie sollte ich meine Dateien richtig sichern?

Der USB-Stick für die Datensicherung



Auch das Transferieren von Daten auf USB-Sticks ist eine gute Lösung für kleinere Datensammlungen, die während Arbeitsschritten gespeichert werden sollen. Computer im Netzwerk nutzen dagegen einen Server, auf denen die wichtigsten Daten geschützt ihren Platz finden. Doch auch hier kann sich ein Hacker Zugang verschaffen und diese somit für immer vernichten. Auch Fehler in der Software oder Benutzerfehler können dazu führen, dass Daten im Nirwana verschwinden. Aus diesem Grund gilt es auch auf Servern stetige Backups durchzuführen, damit der Großteil der Datensammlung sicher verwahrt ist.



CD und DVDs bieten eine Alternative für den Backup von Daten aller Art



Neben USB-Sticks und externen Festplatten oder Zweit-PCs können Backups auch auf Medien, wie CDs und DVDs sowie Blue-Rays erfolgen. Diese besitzen jedoch eine geringe Haltbarkeit. Manche CDs büßen bereit nach einem Jahrzehnt an Qualität ein. Die aus Polycarbonat gefertigten Scheiben beginnen sich in diesem Zeitraum zu verfärben, werden porös und sind anschließend nicht mehr lesbar. CDs stellen daher nur eine temporäre Option zur Datensicherung da. Langfristig sollten diese immer noch an anderen Orten zusätzlich gespeichert werden. Auch technische Hardware unterliegt den Entwicklungsprozessen ihrer Zeit. Bereits einige Jahre später können wichtige Komponenten zur Auslesung von Daten nicht mehr erhältlich sein oder es schwer machen, an den Inhalt zu gelangen. Wer clever ist, plant voraus und legt den Fokus auf die neueste Technik, die alle paar Jahre einen Austausch samt Backup der Daten erfährt.



Rettung verlorener Daten durch erfahrene Profis mit Spezialtechnik führt zum Erfolg



Sind die Daten einmal gelöscht, ist trotzdem noch nicht alles verloren. Spezielle Software soll dabei helfen, verloren gegangene Daten wiederzubeleben. Dies gelingt jedoch nicht immer. Wenn Daten auch mit Softwarelösungen nicht wiederzubeschaffen sind, müssen die Profis ans Werk. Ein Datenrettungsunternehmen sorgt dafür, dass sie mit Fachkenntnissen und Spezialtechnik selbst in schlimmsten Fällen noch eine Chance finden, die Daten hervorzuholen. Für viele Unternehmen, aber auch Privatleute stellt ein solches Datenrettungsunternehmen die letzte Hilfe dar. Viele Erfolge geben den Profis recht, die in den unterschiedlichen Branchen ihre Technik einsetzen.

Der Backup in der Cloud eignet sich nicht für sensible Daten



Präventiv bieten jedoch nicht nur physische Datenträger eine Option zur Rettung. Heutzutage ist ein Backup auch via Cloud umsetzbar. Hierbei werden Daten online an Dienstleister übermittelt, die dafür Sorge tragen, sie abzusichern. Entweder über eigene Programme oder direkt über den Browser lassen sich Daten einfach verschieben und hochladen. Sensible Daten sollten trotzdem nicht in die Cloud geladen werden, denn sie bergen Risiken. So können Hacker über das Auslesen von Passwörtern den Zugriff auf den Inhalt der Cloud erhalten und wichtige Informationen herausfischen. Hier sollten nur Daten liegen, die zwar einen ideellen Wert besitzen, jedoch keinen größeren Schaden ausführen, wenn sie in die Hände von Dritten gelangen. Insbesondere Firmen setzen daher im Zweifel besser auf Festplatten und Server für einen sicheren Backup.