Zahlungsmöglichkeiten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen

Menschen haben nur noch ungern größere Geldsummen in ihrer Tasche und meiden zusätzlich den Gang zum Geldautomaten. Außerdem werden in immer mehr Supermärkten, Restaurants und kleinen Läden Bankkarten zur Zahlung akzeptiert, selbst wenn es nur kleinere Beträge sind.

Zum Wandel bestehen unterschiedliche Meinungen, wobei dieser grundsätzlich befürwortet werden kann. Die Ursache dafür ist das Konsumverhalten, welches ohne Bargeld besser kontrolliert werden kann.



Bargeldlos unterwegs

Die meisten Menschen geben weniger Geld aus, wenn sie es nicht bei sich tragen. Wer zum Beispiel auf Shoppingtour geht und eine bestimmte Summe an Geld mit sich nimmt, der wird dieses Geld auf jeden Fall loswerden. Im Kopf herrscht somit der Gedanke, dass das Geld, was abgehoben wurde, zum Shoppen genutzt wird. Wer aber nur die Bankkarte mitnimmt und den Kontostand stets vor Augen führt, geht sorgfältiger und bedachter mit dem Geld um. Dieses Verhalten trifft zumindest auf die meisten Menschen zu, die gut mit ihrem Geld umgehen können. Leider gibt es auch eine gewisse Anzahl an Menschen, die lieber mit Bargeld shoppen, da sie sonst ihr gesamtes Vermögen ausgeben. Für sie ist das bargeldlose Leben eher eine Herausforderung als Erleichterung.

Nichtsdestotrotz besteht dieser Wandel und in der nahen Zukunft wird es noch ausgeprägter werden. Bereits jetzt akzeptieren einige Restaurants kein Bargeld, da sie über Bankkarten- oder Kreditkartenzahlungen besser ihre Finanzen verwalten können. Außerdem möchten sie das Wechseln und gleichzeitig Bakterien und Viren vermeiden. Dieser Gedanke kam vor allem durch die Coronapandemie auf.

Durch das bargeldlose Bezahlen ergibt sich zusätzlich ein Vorteil, welcher die Konsumenten betrifft. In Restaurants oder bei Essensbestellungen muss kein Trinkgeld mehr gegeben werden. In einigen Fällen besteht zwar noch die Option, aber in der Regel wird passend gezahlt und das Geld vom Konto abgebucht.



Neue Zahlungsmethoden

Des Weiteren haben sich neue Zahlungsmethoden entwickelt, die inzwischen ebenfalls populärer werden. Darunter fallen zum Beispiel Zahlungen mit Paysafecard, Guthabenkarten oder per Handyrechnung. Diese Zahlungsmöglichkeiten können zwar aktuell fast ausschließlich nur im Internet verwendet werden, aber in einigen lokalen Läden wurden diese auch schon implementiert.

Ein weiterer neuer Trend befasst sich mit Zahlungen aus der Krypto-Wallet (Online-Geldbörse). Kryptowährungen sind der neue Trend der jungen Generation und manche dieser Währungen werden für den Handel benutzt. In Deutschland wurden Kryptozahlungen zwar noch nicht konkret aufgenommen, aber dennoch ist in einigen Branchen möglich. Im Internet lassen sich so zum Beispiel private Käufe und Verkäufe abschließen, die selbstverständlich auch dem Finanzamt gemeldet werden müssen. In Deutschland sind Kryptoeinnahmen steuerpflichtig, wenn sie über 600 Euro betragen und in einem Jahr nach Erhalt ausgezahlt werden. Aktuell gilt zwar noch, dass die Steuerpflicht für Kryptowährungen nach einem Jahr entfällt, aber das wird in der Zukunft wahrscheinlich auch verändert werden.



Schutzmaßnahmen für digitales Geld und Wallets

Obwohl Onlinezahlungen und Zahlungsmethoden als sicher gelten, haben dennoch viele Menschen Angst um ihr digitales Geld. Die Angst ist teilweise berechtigt, da Cyberkriminelle immer neue Wege finden, um Trickbetrüge durchzuführen. Wer aber eine Wallet bei einem sicheren Anbieter besitzt, der muss keine Angst haben, da diese auf höchstem Niveau abgesichert ist. Außerdem haften die Anbieter teilweise für Schäden, die ohne das Handeln den Wallet-Besitzer entstehen.

Dennoch sollten sich Nutzer von Wallets und auch Bank- und Kreditkarten schützen, indem sie ihre Daten nur an seriöse Dienste weitergeben. Dies betrifft zum Beispiel Onlineshops, die eine bekanntermaßen sicher sind. Bei kleineren und ominösen Shops sollte vorab ein Check-up durchgeführt werden, um die Seriosität des Onlineshops herauszufinden.