„DSL-Tarif inklusive Router!“ – Sind die Router tatsächlich kostenlos?

„Bester DSL-Tarif!“ – Was steckt dahinter?

Wenn es um DSL geht, gibt es inzwischen eine große Auswahl an Anbietern und Tarifen. Zunächst einmal beinhalten DSL-Tarife inzwischen üblicherweise auch Angebote für Telefonie. Immer häufiger werden auch Tarife angeboten, die TV inbegriffen haben. Weiterhin unterscheiden sich die Tarife in der Internetgeschwindigkeit, wobei die maximal mögliche Geschwindigkeit seitens des Anbieters angegeben wird.

Viele Anbieter bieten DSL-Tarife direkt in Kombination mit einem passenden Router an. Dabei gibt es viele größere Anbieter, die ihre eigens entwickelten Geräte liefern. Immer mehr kleinere Anbieter haben auch DSL-Tarife, bei denen meist eine FRITZ!Box mitgeliefert wird, so zum Beispiel die Anbieter nowenergy oder duisburgcity. Es gibt sowohl Tarife, bei denen der Router zu einem günstigeren Preis dazu gekauft oder geliehen werden kann, als auch solche, bei denen der Router kostenlos mitgeliefert wird.

Was ist die Routerfreiheit?

Seit August 2016 gilt die sogenannte Routerfreiheit. Zuvor mussten Kunden den vom Anbieter angebotenen Router zu ihrem Tarif verwenden. Die Routerfreiheit bedeutet nun aber, dass der Kunde beim Abschluss eines DSL-Tarifs die freie Auswahl hat, welchen Router er verwenden möchte. Der DSL-Anbieter muss die relevanten Zugangsdaten zur Nutzung eines eigenen Routers kostenlos und unaufgefordert zur Verfügung stellen.

Das bedeutet nicht, dass die Anbieter sämtliche Router anbieten müssen, sondern nur, dass die Kunden nicht unbedingt den vom Anbieter bereitgestellten Router verwenden müssen. Sie können stattdessen ihren eigenen Router wählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht sowie einen Tarif ohne Router dazu buchen.

Wie funktionieren DSL-Tarife mit einem integrierten Router?

Wenn Sie einen DSL-Tarif buchen, der einen Router beinhaltet, erhalten Sie diese in einem Paket. Das bedeutet nicht zwingend immer auch, dass der Router im Preis des Tarifs inbegriffen ist und keine zusätzlichen Kosten auf Sie zukommen werden. Es heißt zunächst nur, dass der mitgelieferte Router in der Regel mit allen erforderlichen Einstellungen vorkonfiguriert ist, so dass Sie sich nicht selbst um die Einrichtung kümmern müssen. Der Router verfügt außerdem über eine eigene Garantie und einen eigenen Kundendienst, so dass Sie sich keine Sorgen über eventuelle Probleme mit dem Router machen müssen.

Sind die mitgelieferten Router wirklich kostenlos?

Viele Anbieter werben mit Formulierungen wie „inklusive Router“ oder „mit Router“. Damit ist meist nur gemeint, dass Sie die Möglichkeit haben, einen Router durch den Anbieter gestellt zu kriegen. Neben tatsächlich komplett kostenlosen Routern verlangen die meisten Anbieter meistens mindestens Versandkosten oder eine Anschlussgebühr. Am häufigsten sind die Tarife, bei denen zusätzlich eine monatliche Zahlung für den Router fällig wird. Oft sind die Router auch nur Leihgeräte, das heißt, dass sie mit Beendigung des Tarifes an den Anbieter zurückversendet werden müssen.

Aufgepasst beim Tarifvergleich

Wenn es um DSL-Tarife geht, ist es wichtig zu wissen, was man bekommt. Die gute Nachricht ist, dass Router durchaus kostenlos im Tarif enthalten sein können, so dass Sie nicht extra dafür bezahlen müssen. Es ist jedoch wichtig, bei Tarifvergleichen auf die genaue Formulierung zu achten – denn: inklusive ist nicht gleich kostenlos.