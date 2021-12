NEM für Nährstoffmangel einer anderen Art

Sonderveröffentlichung

Eine perfekte Ernährung ist in unserem stressigen Zeitalter so gut wie aussichtslos. Noch stressiger wird es, wenn man sich an eine bestimmte Ernährungsweise anpassen muss. Jede Ernährungsweise - egal ob vegan oder vegetarisch – erfordert eigentlich eine ungemein sorgfältige Planung und es ist unglaublich schwierig, Nährstoffmängel zu vermeiden.

Aschendorff Medien