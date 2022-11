Wie lange ist Tomatenmark nach Anbruch haltbar?

Eine angebrochene Tomatenmark-Dose sollte in ein Schraubglas umgefüllt werden. Das verringert das Wachstum von Keimen.

Tomatenmark gibt Soßen, Suppen und Aufläufen mehr Aroma und eine kräftigere Farbe. Aber was ist, wenn die geöffnete Tube im Kühlschrank länger in Vergessenheit geriet?

Das Mark aus der Tube ist nach dem Öffnen mehrere Monate haltbar, beruhigt die Verbraucherzentrale Bayern. Wichtig ist jedoch der hygienische Umgang. Und dabei kann man einiges falsch machen.

So sollte die Öffnung der Tube nicht mit den Fingern berührt oder in Kontakt mit Lebensmitteln gebracht werden, rät Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale. Werde das konzentrierte Mark im Kühlschrank aufbewahrt, komme das dem Aroma zugute und bremse das Keimwachstum.

Dosen umfüllen und Frische testen

Reste von Tomatenmark in Konservendosen sollten besser in ein Schraubglas umgefüllt werden. Das schützt das Mark vor Luftsauerstoff und verringert mikrobielles Wachstum von unerwünschten Keimen. Zudem gehen keine unerwünschten Stoffe aus der Dose in das Produkt über.

Zum Herauslöffeln sollte man immer nur sauberes Besteck nehmen. Über benutzte Löffel können Keime ins Glas oder in die Konserve gelangen.

Wer unsicher ist, ob das Tomatenmark noch genießbar ist, gibt eine Probe auf einen Löffel. Ist kein Schimmel zu erkennen und der Geruch unauffällig, kann man kosten. Schmeckt das Mark muffig oder nach Hefe, ist es verdorben.