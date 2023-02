Fahrradvermietermesse - erfolgreiche Veranstaltung im Norden

Sonderveröffentlichung

Das kleine fahrradaffine Unternehmen mietrad.de hat am 26. Januar 2023 erstmals eine Fahrradvermietermesse initiiert. Die Veranstaltung fand in Hamburg statt und richtete sich an Vermieter von Fahrrädern aus den Ländern Dänemark und Deutschland. Primäres Ziel dieser Messe waren ein erstes Zusammenfinden und damit verbundener intensiver Austausch unter den Vermietern von Fahrrädern, vor allem in Ferienregionen. Die Messe wurde in jeder Hinsicht als voller Erfolg verbucht. Eine Wiederholung wird allseits gewünscht und ist fest geplant.

Von Aschendorff Medien