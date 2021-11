Das Fest der Liebe - Persönliche Foto-Weihnachtsgeschenke

Weihnachten steht vor der Tür. Was kann schöner sein, als seine Lieben mit einem ganz persönlichen Geschenk zu überraschen? Besonders große Freude bereiten individuell bereitete Fotogeschenke. Wir haben für Sie die besten Ideen für das Fest der Liebe zusammengestellt.

So wird das Foto zum perfekten Weihnachtsgeschenk

Ob Sie Ihre besten Bilder ganz klassisch zu einem Fotokalender zusammenstellen oder diesmal etwas Besonderes wie ein Smartphone Case oder ein Fotopuzzle erstellen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Tolle ist, dass die Einzelstücke klasse aussehen, obwohl die Erstellung denkbar einfach ist. Viele Anbieter stellen eine anwenderfreundliche Software zur Verfügung, die auch dem Technik-Laien die Arbeit leicht macht. Ihre Kreativität erfordert noch nicht einmal große finanzielle Ausgaben: gerade jetzt stellen manche Seiten Gutscheine bereit, mit denen Sie auch noch sparen können, wie beispielsweise myphotobook Rabatt. Hier sind die besten Ideen für Fotogeschenke:

Persönliches Smartphone Case

Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Im Alltag ist es so mancher Strapaze ausgesetzt und sollte deshalb durch eine passende und robuste Hülle geschützt sein. Was bietet sich als Geschenk besser an, als ein individuell gestaltetes Smartphone Case? Als Motiv können Sie ein einzelnes Bild von sich, den Kindern oder dem Haustier wählen. Oder auch eine Collage mit mehreren Bildern aus dem letzten Urlaub erstellen.

Das Foto als Wandbild

Besonders schöne, gelungene Schnappschüsse eignen sich als Wandbilder zum Verschenken. Neben verschiedenen Größen können Sie bei den Anbietern meist auch das Material für den Druck auswählen:

- Leinwand

- Acrylglas

- Forex (leichte Hartschaumplatte)

- Alu-Dibond (Aluminiumplatte mit edler Glanzoptik)

- Poster

- Fotowand mit Klebemagnet

Ein Fotokalender

Ein Fotokalender bietet Ihren Lieben über das ganze Jahr über Freude. Ob der Kalender die Wand verzieren oder auf dem Schreibtisch im Blick bleiben soll, entscheiden Sie. Es gibt sogar mittlerweile Firmen, die Jahresplaner als Fotoprodukt anbieten.

Ein Foto-Adventskalender

Um das Warten auf das Christkind ein wenig zu verkürzen, überraschen Sie Ihre Lieben doch mal mit einem Foto-Adventskalender. Was kann schöner sein, als jeden Morgen ein Türchen zu öffnen und mit einem Bild an schöne gemeinsame Momente erinnert zu werden? Für Naschkatzen gibt es außerdem eine Variante mit Schokolade. Möchten Sie Ihren Foto-Kalender lieber selbst mit kleinen Geschenken befüllen? Auch diese Möglichkeit besteht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Das Fotobuch

Wer es lieber ganz klassisch mag, entscheidet sich für ein Foto-Buch. Durch ein Erinnerungsalbum zu blättern und in schönen Momenten zu schwelgen, ist nicht mit dem Herumklicken auf dem Smartphone vergleichbar. Deshalb freuen sich Ihre Liebsten über ein Buch, das Sie selbst ganz individuell gestaltet haben. Sie können bei Foto-Büchern zwischen verschiedenen Größen wählen:

- A 3

- A 4

- A 5

- A6

- 20x20 cm

- 30x30 cm

Persönliches als Fotopuzzle

Ein ganz besonderes Geschenk mit individuellem Touch für Spielernaturen ist ein Fotopuzzle. Das Prinzip ist einfach: Sie legen ein Foto für Ihr Puzzle fest und bestimmen dann, wie viele Teile das Spiel haben soll. Vom Einsteiger bis zum echten Puzzle-Profi ist für jeden etwas dabei: es gibt die Puzzle mit 49,100,500,1000 oder 2000 Teilen. Als Material kommt dabei hochwertige Puzzlepappe zum Einsatz und Ihr Foto wird mithilfe von Digitaldruck darauf gedruckt.

Persönliche Grußkarten

Als kleine Aufmerksamkeit oder individuellem Gruß zum Geschenk bieten sich persönlich gestaltete Grußkarten an. Ihr Foto können Sie bei der Gestaltung mit der Online-Designer-Software vor einen schönen Hintergrund platzieren oder einen passenden Rahmen auswählen. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt - Sie können jedes kleinste Detail selbst bestimmen. Auch was die Länge und Breite der Karten betrifft, sind Sie flexibel. Egal ob Post-, Klapp- oder Tischkarte – unter den verschiedenen Ausführungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.