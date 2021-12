Diese persönlichen Weihnachtsgeschenke sind besonders gefragt

Das Weihnachtsfest rückt immer näher, sodass auch die alljährliche Suche nach den passenden Geschenken beginnt. Allerdings lohnt es sich, die Präsente mit Bedacht auszuwählen und sich über die Wünsche des Beschenkten ausreichend Gedanken zu machen. Wir stellen in unserem heutigen Artikel ein paar originelle Geschenkideen vor und verraten, welche Präsente gern auf dem Gabentisch gesehen werden.

Eine Fotoleinwand schafft Erinnerungen für die Ewigkeit

Wer die besonderen Momente des Lebens für immer festhalten möchte, der trifft mit einem hochwertigen Foto-Geschenk die richtige Wahl. Eine Fotoleinwand erweist sich nicht nur als edles Deko-Element, sondern erinnert zudem an die schönsten Augenblicke. Schließlich sollten einzigartige Schnappschüsse nicht nur auf dem Smartphone verweilen, sondern zudem auch das heimische Wohnzimmer zieren. Moderne Fotoleinwände werden in sämtlichen Größen angeboten und sind perfekt, um edle Porträts, Urlaubsbilder sowie andere Fotos stilvoll festzuhalten. Wer eine individuelle Fotoleinwand gestalten möchte, der kann diese zusätzlich noch mit einem ansprechenden Echtholzrahmen versehen. Fotoleinwände lassen sich problemlos online personalisieren, sodass auch Techniklaien im Handumdrehen ihr Foto-Geschenk erstellen können.

Gut zu wissen: Eine Foto-Leinwand dient nicht nur zu Weihnachten als ideales Präsent, sondern sorgt auch auf Hochzeiten und Geburtstagen für strahlende Gesichter.

Foto: Pixabay.com

Gemeinsam Zeit verbringen bei spannenden Events

Grundsätzlich gehört gemeinsame Zeit zu den schönsten Geschenken, die man den Liebsten machen kann. Daher lohnt es sich, genau hinzuhören und Freunde sowie Familienmitglieder zu einem besonderen Event einzuladen. Egal, ob gemeinsamer Kochabend, Whisky-Tasting oder Fotokurs - es lässt sich für jeden Geschmack die passende Unternehmung finden. Schließlich geht es beim Verschenken nicht um den materiellen Wert, sondern um die persönliche Geste. Wer das Event nicht über einen Anbieter buchen möchte, der kann alternativ handgemachte Gutscheine überreichen. Schließlich lässt sich auch in den eigenen vier Wänden ein toller Koch- oder Wellnessabend umsetzen.

Unser Tipp: Damit das Verschenken noch mehr Freude bereitet, ist es ratsam, möglichst originelle Voucher zu wählen. So kann der Gutschein beispielsweise in Form einer mystischen Schatzkarte oder eines kleinen Puzzles überreicht werden.

Wellness-Geschenke sorgen für gemütliche Tage im Winter

In dem stressigen Alltag von heute ist es besonders wichtig, hin und wieder abschalten zu können. Mit einem wärmenden Massagekissen lässt sich der Feierabend vollends genießen. Die kompakten Shiatsu-Massagekissen stützen den empfindlichen Schulter- und Nackenbereich, sodass Blockaden und Verspannungen effektiv gelöst werden können. Auch hochwertige Bade-Öle sowie aromatische Duftkerzen dürfen nicht bei einem ausgedehnten Wellnesstag in den eigenen vier Wänden fehlen. Noch erholsamer wird das Vollbad mit einem weichen Badewannenkissen, das sich bequem über den Badewannenrand hängen lässt. Wer beim Entspannen nicht auf die richtige Musik verzichten möchte, der wird sich über einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher freuen. Die kompakten Lautsprecher sind spritzwassergeschützt und können demnach auch unter der Dusche eingesetzt werden.

Virtuelle Geschenke liegen ebenfalls im Trend

In Zeiten von Corona nehmen auch virtuelle Geschenke einen immer höheren Stellenwert ein. Schließlich können Freunde und Familienmitglieder auch über die Distanz hinweg mit persönlichen Präsenten überrascht werden. So erweist sich ein virtueller Cocktailabend als Event der besonderen Art. Hierfür benötigt der Beschenkte lediglich einen hochwertigen Cocktailshaker. Die notwendigen Zutaten können in Eigenregie gekauft werden, sodass zum Weihnachtsfest die virtuellen Gläser gehoben werden dürfen. Wer ein etwas edleres Präsent bevorzugt, der kann alternativ ein Wein-Tasting an seine Liebsten verschenken. Natürlich müssen nicht nur Getränke verköstigt werden. Auch Pralinen-, Schokoladen- sowie Käseverkostungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein.

Fazit: Das Präsent sollte zu dem Beschenkten passen

Es ist nicht immer ganz einfach, das perfekte Geschenk für seinen Lieblingsmenschen zu finden. Wer daher keinen Fehlgriff landen möchte, der sollte sich mit den Vorlieben und Wünschen des Beschenkten auseinandersetzen. Schließlich kommen originelle Weihnachtsgeschenke immer gut an.