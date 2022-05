Anlagestrategien: Wie Sie die richtige Strategie für sich wählen

Wir verbringen in der Regel viel Zeit mit der Planung unseres Arbeitstages, des Urlaubs und des Autokaufs, aber wir vergessen oft den wichtigsten Plan von allen: die Ausarbeitung unserer Anlagestrategie und unseres Plans für das Älterwerden und den Ruhestand.

Wenn Sie Ihr Geld ohne eine Anlagestrategie anlegen, ist das so, als würde eine Fußballmannschaft ohne Taktik in ein Spiel gehen. Eine Anlagestrategie ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber sie verbessert Ihre Erfolgschancen erheblich. Die Erstellung einer Anlagestrategie sollte Ihr 2. Schritt sein, nachdem Sie sich mit den Grundlagen des Investierens an der Börse vertraut gemacht haben. Wenn Sie sich für eine oder mehrere Anlageklassen entschieden haben, ist ein Broker Vergleich sinnvoll, damit Sie je nach Anlageklasse den besten Broker wählen.

Die Wichtigkeit der Definition Ihrer Anlagestrategie

Die Mehrheit der Finanzexperten ist sich einig, dass die folgenden Schritte der Anfang einer erfolgreichen Anlagestrategie sind:

· Vermeiden Sie hohe Zinssätze für Kreditkarten und andere Schulden.

· Versuchen Sie, mindestens 10% Ihres Einkommens zu sparen.

· Halten Sie mindestens 3 Monatsausgaben in liquiden Mitteln zurück

· Investieren Sie jeden Monat einen festen Betrag in den Aktienmarkt

· Planen Sie, mindestens 5 Jahre lang in Aktien zu investieren.

Wenn Sie also Schritt 3 erreicht haben und bereit sind, in den Aktienmarkt zu investieren, welche Aktien kaufen Sie dann?

Eine Anlagestrategie ist wie eine Bedienungsanleitung, die Sie durch den Anlageprozess führt. Sie hilft Ihnen, viele potenzielle Anlagen zu vermeiden, die sich im Laufe der Zeit schlecht entwickeln könnten oder die nicht für die von Ihnen angestrebten Anlageziele geeignet sind.

Bei der Ausarbeitung einer Anlagestrategie ist es wichtig, dass Sie quantitativ herausfinden, was Sie erreichen wollen. Zu sagen, dass Sie einfach nur Geld verdienen oder wohlhabend werden wollen, ist nicht hilfreich. Ein besseres Ziel wäre es zu sagen: „Ich möchte in den nächsten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8% auf meine Investitionsbeiträge erzielen, um ein Portfolio von 300.000 Euro zu haben, mit dem ich ein zweites Haus kaufen kann.“ Je konkreter das Ziel ist, desto besser. Und das ist noch nicht alles. Eine Anlagestrategie ist nutzlos, wenn man sie nicht richtig versteht. Es gibt viele verschiedene Anlagestrategien für Aktien, die für unterschiedliche Anlageziele geeignet sind. Der Schlüssel liegt darin, die richtige Strategie mit dem richtigen Ziel zu verbinden. Auch Online-Broker für Anfänger bieten in diesem Zusammenhang sinnvolle Informationen.

Arten von Anlagestrategien

Value Investing

Es gibt viele Anlageformen, aber die beliebteste Strategie, insbesondere für Anfänger, ist das Value Investing. Diese von Warren Buffet populär gemachte Anlagestrategie beruht auf einem einfachen Prinzip: Kaufen Sie Aktien, die billiger sind, als sie auf der Grundlage ihres langfristigen Gewinnpotenzials sein sollten. Um unterbewertete Aktien zu finden, müssen Sie die Fundamentaldaten der zugrunde liegenden Unternehmen gründlich untersuchen. Und wenn Sie sie gefunden haben, kann es ein paar Monate oder Jahre dauern, bis ihr Kurs steigt. Diese „Buy and Hold“-Technik erfordert einen geduldigen Anleger, der sein Geld einige Jahre lang investiert halten möchte, weshalb sie eine der besten Anlagestrategien für Anfänger ist. Während der Aktienmarkt in den letzten 10 Jahren eine Rendite von etwa 8 % pro Jahr erzielt hat, gibt es einige wenige Personen wie Warren Buffet, deren Aktienauswahl den Markt als langfristige Anlagestrategie deutlich übertroffen hat.

Income Investing

Eine großartige Möglichkeit, langfristig ein Vermögen aufzubauen, ist der Kauf von Wertpapieren, die im Allgemeinen regelmäßig Erträge ausschütten. Anleihen sind die bekannteste Art von festverzinslichen Wertpapieren, aber die Strategie der Einkommensanlage umfasst auch dividendenzahlende Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), Investmentfonds, Real Estate Investment Trusts (REITs) und andere Arten von Investmentfonds. Festverzinsliche Anlagen bieten einen zuverlässigen Einkommensstrom bei minimalem Risiko und sollten je nach dem Risiko, das der Anleger eingehen möchte, zumindest einen kleinen Teil jeder Anlagestrategie ausmachen.

Growth Investing

Eine Anlagestrategie, die auf Kapitalzuwachs ausgerichtet ist. Wachstumsinvestoren suchen nach Unternehmen, die Anzeichen für ein überdurchschnittliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn aufweisen, auch wenn der Aktienkurs gemessen an Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Kurs-Buchwert-Verhältnis teuer erscheint. Was Warren Buffet für das Value-Investing getan hat, hat Peter Lynch für das Growth-Investing getan. Bei dieser relativ risikoreicheren Strategie wird in kleinere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, Blue Chips und Schwellenländer investiert.

Sozial verantwortliches Investieren

Die Investition in ein Aktienportfolio, das aus umwelt- und sozialverträglichen Unternehmen besteht und gleichzeitig mit anderen Wertpapieren in einem typischen Marktumfeld wettbewerbsfähig bleibt, wird als sozial verantwortliches Investieren bezeichnet. In der heutigen modernen Welt erwarten Investoren und die Öffentlichkeit, dass Unternehmen ein gewisses soziales Gewissen haben, und sie lassen ihren Worten Taten folgen. SRI ist ein Weg zur Erzielung von Renditen, der für alle einen erheblichen Zusatznutzen bietet.

Wie Sie die für Sie richtige Anlagestrategie wählen

Die Festlegung Ihrer Anlagestrategie ist wie der Kauf eines neuen Autos: Bevor Sie sich die verschiedenen Modelle ansehen, müssen Sie herausfinden, welcher Stil am besten zu Ihnen passt. Und genau wie bei Autos gibt es bei der Erstellung einer Anlagestrategie viele verschiedene Anlagetypen zur Auswahl. Bei der Wahl der richtigen Anlagestrategie gibt es einige Fragen, die zuerst beantwortet werden müssen. Was ist Ihr Anlagehorizont? Welche Rendite streben Sie an? Welches Risiko können Sie tolerieren? Wofür sollen die Mittel in dieser Anlage verwendet werden? Die Beantwortung dieser Fragen wird letztlich auch bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios helfen.

Die Festlegung der Aufteilung zwischen Bargeld, festverzinslichen Wertpapieren und Aktien ist ein guter Anfang für die Erstellung Ihrer Anlagestrategie. Die Aufteilung Ihrer Asset Allocation hängt letztendlich von Ihrer Risikotoleranz ab. Ein konservativer Anleger zieht es vielleicht vor, 80% seines Portfolios in festverzinslichen Wertpapieren und 20% in Aktien zu halten. Für einen offensiven Anleger wäre es umgekehrt, während ein ausgewogener Anleger eine Aufteilung von 50:50 vornehmen wird.

Wenn Sie ein risikofreudiger Anleger mit einem langen Anlagehorizont sind, sollten Sie im Rahmen Ihrer Asset Allocation bestimmte Aktienmarktstrategien in Ihr Portfolio aufnehmen. Wenn Sie eine mäßige Risikotoleranz und einen kürzeren Anlagehorizont haben, sind Sie vielleicht eher für Value- und Einkommensanlagen geeignet. Wenn Sie eine geringe Risikotoleranz und einen kurzen Anlagehorizont haben, sollten Sie sich ausschließlich auf Einkommensinvestitionen konzentrieren. Wenn Sie auf der Suche nach Unternehmen sind, die keinen Schaden anrichten wollen, können Sie Ihrem Portfolio relativ einfach sozial verantwortliche Anlagen hinzufügen. Es ist auch wichtig, dass Sie sich an die Anlagestrategie anpassen, mit der Sie sich am wohlsten fühlen. Jemand, der ein Händchen für die Auswahl von Wachstumsaktien hat, kann diese Strategie zur Priorität in seinem Portfolio machen.