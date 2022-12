Bei Finanzen online den Überblick behalten: So geht’s

Online-Banking als neuer Standard

Das Betreuen der eigenen Depots und Konten am heimischen PC ist mittlerweile wohl der am meisten genutzte digitale Service, den Kreditinstitute anbieten. Kein Wunder, denn die Schließung von Bankfilialen geht weiter voran – ein Trend, der sich wohl nicht mehr umkehren lässt.

Online-Banking hat unbestritten Vorteile für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Das Schlangestehen vor dem Tresen entfällt, Kontostand und Überweisungen lassen sich verhältnismäßig einfach kontrollieren und erledigen. Zudem wird die Umwelt durch weniger Papierverbrauch geschont.

Auf der anderen Seite steigt allerdings das Risiko, Phishing-Mails oder anderen kriminellen Machenschaften zum Opfer zu fallen. Anti-Phishing- und Anti-Viren-Software sowie eine funktionierende Firewall sollten auf dem Home-Computer daher selbstverständlich sein.

Aktienhandel mit Trading-Apps

Dank Trading-Apps haben Privatanlegerinnen und -anleger ihr Depot immer mit dabei. Die Apps werden zumeist von Online-Banken und Neo-Brokern angeboten und ermöglichen jederzeit das Handeln mit Wertpapieren – damit versetzen sie Nutzerinnen und Nutzer in die Lage, blitzschnell auf Börsennachrichten zu reagieren.

Die Apps funktionieren ähnlich wie das Online-Banking am heimischen PC. Wer bereits dort sein Depot online verwaltet hat, dürfte mit dem Bedienen einer Trading-App kein Problem haben.

Zudem bieten einige der Apps die Möglichkeit, das Handeln mit Aktien, ETFs, Fonds und Derivaten mithilfe eines Demo-Kontos zu üben, bevor es ans reale Kaufen und Verkaufen geht.

Alles in einem – Multibanking-Apps

Mittlerweile gibt es Finanz-Apps, die gleich mehrere Funktionen in sich vereinen. Ein gutes Beispiel ist die mytecis-App des Finanzdienstleisters tecis. Mit ihr können Nutzerinnen und Nutzer nicht nur ihr Online-Depot verwalten, sondern auch Überweisungen tätigen und Daueraufträge einrichten.

Ein weiteres Feature der tecis-App ist die sichere Verwaltung und Archivierung von Versicherungspolicen. Laut tecis ist die kostenlose Applikation dabei durch höchste Security-Standards optimal vor Missbrauch geschützt.

Mit dem E-Wallet Einkäufe bezahlen

Auch tägliche Einkäufe werden immer öfter mit dem Smartphone beglichen. Das geschieht mithilfe von sogenannten E-Wallets. Die Apps gibt es von Apple, Google oder PayPal. Wer zum Beispiel das Wallet auf seinem iPhone nutzt, zahlt seine Rechnungen im Supermarkt und anderswo über das von Apple initiierte Apple Pay.

Dafür werden die eigenen Debit- und Kreditkarten im Wallet abgespeichert. Viele schätzen bei der Zahlungsart den Komfort und die einfache Identifikation vor Ort via Touch ID oder Face ID. Allerdings wird das Wallet nicht in allen Geschäften akzeptiert und für die Nutzung geben User sensible Daten preis.