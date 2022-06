Börse, Broker oder Exchange? Kryptotrading für Anfänger und Fortgeschrittene

Durch die dezentralisierte Blockchaintechnologie besteht grundsätzlich für jeden interessierten Anleger oder Trader die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Der Weg in den hoch komplexen Markt kann aber unterschiedlich aussehen.

Börse, Broker und Exchange: Das sind die Unterschiede

Wer Kryptowährungen kaufen oder handeln möchte, sieht sich einer großen Auswahl von Anbietern gegenüber, die den Weg in den Kryptomarkt ebnen können. Welcher Einstieg der Richtige ist, hängt dabei von persönlichen Finanzstrategien und dem gewohnten Anlageverhalten ab, nicht zuletzt aber auch vom vorhandenen Fachwissen rund um Kryptowährungen und die komplexen Prozesse, die hinter dem Trading via Blockchain stehen.

Mit der Börse, dem Broker und der Exchange stehen Tradern drei Modelle zur Verfügung, die separat oder in Kombination genutzt werden können.

Ein Broker agiert als Vermittler auf dem Kryptomarkt. Es handelt sich dabei um eine einzelne Person oder ein ganzes Unternehmen. Broker handeln Kryptowährungen auf ihrer eigenen Plattform zu einem selbst festgelegten und gewinnorientierten Preis, der sich allerdings an den Kursentwicklungen an der Börse orientiert. Über einen Broker können Anleger und Trader in Form von CFDs (Contract for Difference oder Differenzkontrakt) in den Kryptomarkt investieren. Dabei wird eine Investition auf einen Basiswert getätigt. In dem Kontrakt setzen Trader dann auf einen steigenden oder fallenden Kurs des gewählten Basiswertes. Für die Dienstleistungen des Brokers fallen Gebühren in Form einer Kommission und eines Spread an.

Auch Krypto Börsen stellen die Verbindung zwischen Käufern und Verkäufern auf dem Kryptomarkt her. Sie sind zentralisierte Vermittlerportale, über die Anleger und Trader Kryptowährungen direkt erwerben oder veräußern können. Die Preise legt die Börse in Anlehnung an die aktuellen Marktwerte selbst fest. Für die Bereitstellung der Handelsplattform und ihre Dienstleistungen erhebt die Krypto Börse in der Regel eine Transaktionsgebühr.

Die Exchange ist eine Handelsplattform, über die Käufer und Verkäufer direkt miteinander in Kontakt treten und Kryptowährungen zum aktuellen Marktwert miteinander handeln. Die Vermittlerfunktion eines Brokers oder einer Börse entfällt. Über die Exchange werden Fiat-Währungen gegen Kryptowährungen eingetauscht oder Kryptowährungen oder andere digitale Währungen gegeneinander. Da nicht zum festgelegten Preis eines Vermittlers gehandelt wird, sondern zum aktuellen Marktpreis, wirken sich Kursschwankungen direkt auf einzelne Transaktionen aus. Dafür ist die Gewinnmarge aus geschickten Spekulationen über eine Exchange häufig größer. Für die Bereitstellung der Handelsplattform erhebt der Betreiberin der Regel eine Gebühr.

Der Krypto Broker und Börsen: Maximale Unterstützung für Einsteiger

Über einen Broker oder eine Börse können Anleger und Trader Kryptowährungen erwerben oder veräußern. Auf einer eigenen Plattform bietet ein Broker oder eine Börse Finanzdienstleistungen rund um den Kryptomarkt an. Dazu zählt in erster Linie der Tausch von Fiat-Währungen in Kryptowährungen und umgekehrt.

Broker, die stark auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden ausgerichtet sind, erweitern ihre Dienstleistungen häufig auch um individuelle Beratung zu Anlageportfolios und Marktentwicklungen sowie weiterführende Services rund um das Investment.

Im Netz stellt eine große Auswahl an Brokern und Börsen ihre Dienste zur Verfügung. Um den passenden Partner für das Trading zu finden, kann ein Krypto Broker Vergleich oder ein Börsenvergleich ein guter Einstieg sein. Unabhängige Vergleichsportale analysieren die Tätigkeit von Krypto Brokern und Börsen nach wesentlichen Aspekten.

Diese Qualitätskriterien sollten Anleger kennen:

Umfang des Portfolios: Gute Broker haben eine große Auswahl an verschiedenen Kryptowährungen im Portfolio. So können sich Anleger und Trader breit aufstellen und ihr Investment optimieren. Krypto Börsen sind im Hinblick auf die gehandelten Kryptowährungen und die Tradingmöglichkeiten oft breiter aufgestellt als kleinere Broker und bieten häufiger auch den Tausch von einer Kryptowährung in eine andere an.

Transparenz: Seriöse Broker und Börsen machen ihr Geschäftsmodell und alle anfallenden Gebühren jederzeit transparent.

Gebührenhöhe: Anleger und Trader sollten sich im Detail über anfallenden Gebühren informieren. Viele Broker berechnen eine Provision in Form eines Spreads für einzelne Transaktionen. Auch bei Krypto Börsen fallen Transaktionsgebühren an. Bein einigen Anbietern werden zusätzlich Umtauschgebühren erhoben, wenn ein Vermögenswert über einen längeren Zeitraum im Portfolio gehalten wird. Trader, die an langfristigen Investments interessiert sind, sollten Broker und Börsen ohne Umtauschgebühren wählen.

Datensicherheit und Anonymität: Die Blockchain-Technologie ermöglicht ein hohes Maß an Datensicherheit und Anonymität. Seriöse Broker und Börsen legen ihre Datenschutzbestimmungen offen und gehen vertrauensvoll mit sensiblen Informationen um.

Regulierung: Das EU-Recht legt fest, dass ein Broker, der seine Dienstleistungen innerhalb der EU anbieten möchte, mit einer Regulierungsbehörde zusammenarbeiten muss. Diese Kooperation sollte für Trader jederzeit offengelegt werden.

Durch das umfangreiche Serviceangebot sind Krypto Broker sinnvolle Tradingpartner für Einsteiger, die noch nicht viele Erfahrungen auf dem Kryptomarkt gesammelt haben. Auch Krypto Börsen sind aufgrund ihrer zentralisierten Ausrichtung für Einsteiger geeignet. Der Tausch von Fiat-Währungen und Kryptowährungen ist unkompliziert. Die vom Broker und der Börse festgelegten Preise für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen regulieren die stark schwankenden Kurse am Markt. Darüber hinaus bieten vor allem Broker im Gegensatz zu anderen Tradingplattformen die Möglichkeit, auch mit kleinen Beträgen zu handeln und damit einen risikoarmen Einstieg in den komplexen Kryptomarkt zu finden.

Die Exchange: Selbstständiges Trading für Fortgeschrittene

Die Exchange bietet die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit anderen Tradern Kryptowährungen zu handeln und dabei die volle Marktentwicklung auszuschöpfen. Auf den Exchange-Plattformen gilt der aktuelle Marktpreis der Kryptowährungen als Handelsbasis. Durch den Handel zu Marktpreisen, die nicht durch einen Vermittler angepasst wurden, können Anleger und Trader stärker von Kursschwankungen und spekulativen Investments profitieren als dies über einen Vermittler möglich ist. Dafür tragen Trader beim Handel über die Exchange auch ein größeres Risiko. Darüber hinaus gilt zu beachten, dass Transaktionen um kleine Investments auf einer Exchange eher selten sind. Wer mit minimalen Käufen und Verkäufen einsteigen möchte, ist mit einem Broker oder einer Börse besser beraten.

Investments dieser Art eigenen sich für Trader, die ihr Portfolio selbstständig verwalten möchten. Kryptotrading via Exchange erfordert umfangreiches Hintergrundwissen, fundierte Marktkenntnisse und tagesaktuelle Informationen zu Kursentwicklungen und Einflusskriterien, die den Kryptomarkt kurz-, mittel- und langfristig verändern können. Der Handel von Kryptowährungen auf einer Exchange wird von Finanzexperten nur für fortgeschrittene Trader empfohlen, die bereits auf dem Kryptomarkt Fuß gefasst haben.

Der Betreiber einer Exchange erhebt in der Regel eine Gebühr für die Bereitstellung und Nutzung der Tradingplattform, die Kosten für einzelne Transkationen sind meist geringer als bei einer Börse oder einem Broker, die neben der Bereitstellung der Plattform weitere Dienstleistungen anbieten.

Chancen und Risiken richtig einschätzen

Die Auswahl an seriösen Tradingpartnern am Kryptomarkt ist groß. Die Entscheidung, welchen Einstieg sie in diesen wachsenden Investmentbereich wählen möchten, sollten Anleger und Trader vor allem auf der Basis ihres persönlichen Fachwissens treffen. Wer Chancen und Risiken des Kryptomarktes richtig einschätzen kann, ist in der Lage, das eigene Anlageportfolio durch interessante neue Assets zu bereichern und die Dynamiken der Kryptowährungen für sich zu nutzen.