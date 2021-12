Chronisch knapp bei Kasse – wie lässt sich das Dilemma managen?

Wer chronisch knapp bei Kasse ist, läuft sehr leicht in die Schuldenfalle. Da wieder herauszukommen ist gar nicht so einfach.

Spätestens wenn das Geld immer knapper wird, und die Bank auch keinen Dispo mehr gewährt, suchen die Betroffenen nach einer Lösung. Doch dann sitzen sie schon tief in der Schuldenfalle. Cleverer ist es, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Es gibt Alternativen zum Dispokredit, wie beispielsweise Abruf- und Rahmenkredite.

Alternativen zum Dispokredit

Abrufkredite sind genauso flexibel wie ein Dispokredit auch. Allerdings kosten sie viel weniger Zinsen. Dennoch gibt es diesen Kredit nicht bei jeder Bank. Eine weitere Alternative ist ein Ratenkredit. Dabei sind die Zinsen wesenlich günstiger. Kunden zahlen den Kredit über einen festgelegten Zeitraum mit monatlich gleichbleibenden Raten zurück. Am Ende sind sie wieder schuldenfrei und rutschen nicht immer tiefer in die Schuldenfalle.

Wenn das Geld knapp ist, nehmen viele Verbraucher den Dispokredit von ihrem Girokonto in Anspruch, ohne über die weiteren Kosten nachzudenken. Foto: Pixabay.com

Der Rahmenkredit

Der Rahmenkredit hat sich als Alternative zum Dispokredit bewährt. Die Bank gewährt dabei eine Kreditlinie. Kunden können über zusätzliches Geld in einem vorgegebenen Rahmen verfügen. Der Rahmenkredit ist damit dem Dispokredit sehr ähnlich, allerding ist er viel günstiger. Der Aufbau dieser Finanzierungsart kann von Bank zu Bank etwas variieren. In der Regel erhalten Kunden eine vordefinierte Kreditspanne. In diesem Rahmen können sie über das benötigte Geld verfügen. Sobald das Geld gebraucht wird, rufen Kunden den Rahmenkredit ab. Dabei müssen sie den Kreditrahmen nicht vollständig ausschöpfen, auch eine Mindestsumme gibt es dabei nicht. In der Folgezeit muss der Kunde für das in Anspruch genommene Geld Zinsen bezahlen. Dabei liegen die Zinsen allerdings wesentlich unter den Zinsen für einen Dispokredit. Bei der Rückzahlung gibt es mehrere Möglichkeiten. Kunden vereinbaren mit der Bank eine feste Rückzahlung in monatlichen Raten, wie bei einem Ratenkredit. Die Bank verlangt eine monatliche Mindestrückzahlung, in der Regel ein kleiner Prozentsatz des in Anspruch genommenen Geldes. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Bank keinerlei feste Rückzahlung verlangt und es dem Kunden überlässt wann oder wie schnell er den Kredit zurückführt.

Für bestimmte Anschaffungen besser einen Ratenkredit beantragen

Der Ratenkredit ist ebenfalls als Alternative zum Dispokredit anzusehen. Wer im Vorfeld weiß, dass er Geld für eine bestimmte Anschaffung braucht, für den ist es günstiger bei der Bank einen Ratenkredit dafür zu beantragen als den Dispokredit in Anspruch zu nehmen. Der Kunde vereinbart dafür mit seiner Bank einen Kreditvertrag. In diesem sind Kreditbetrag, Auszahlungssumme, Höhe des Zinssatzes, zu zahlende Zinsen, Laufzeit und monatliche Raten genau geregelt. Die Bank zahlt den Kreditbetrag einmalig aus und der Kunde kann seine Anschaffung viel günstiger tätigen als mit seinem Dispokredit.

Die Beantwortung braucht ein paar Tage, da die Bank zunächst die Unterlagen des Kunden prüft und eine Bonitätsprüfung durchführt, zu der sie gesetzlich verpflichtet ist. Aber am Ende spart der Kunde mit dieser Finanzierungsmöglichkeit viel Geld.

Die Kreditkarte ist beliebt als Alternative zum Dispo

Auch die Kreditkarte ist für viele eine Alternative zu ihrem Dispokredit. Bei vielen Karten ist vereinbart, dass die Abrechnung nur einmal im Monat zum Monatsende erfolgt. Wer dann am Monatsanfang seine Anschaffung tätigt, hat quasi bis zum Monatsende einen Kredit. Mit einer Charge-Karte verrechnen die Banken dafür keine Zinsen.

Sogenannte Null-Prozent-Finanzierungen, mit denen viele Händler Werbung machen, sind nicht so günstig, wie die Werbung das verspricht. Die Kosten für den Kredit sind entweder in den Gebühren versteckt oder der Händler hat sie vorher schon in den Preis einkalkuliert. Foto: Pixabay.com

Der Händlerkredit als Alternative zum Dispokredit

Viele Händler bieten mittlerweile die Möglichkeit an, die Einkäufe direkt über einen Händlerkredit zu finanzieren. Das ist nicht mehr nur auf den Autokauf oder die Anschaffung von Fernseher und Stereoanlage beschränkt. In vielen Möbel- und Kaufhäusern, im Elektrohandel oder im Autohandel bieten die Händler sogenannten Null-Prozent-Finanzierungen an. Diese Alternative klingt für die meisten Verbraucher sehr verlockend, insbesondere wenn auf dem Konto Ebbe herrscht und das Angebot für den neuen Fernseher oder die neue Couch-Garnitur sehr verlockend ist. Bei diesen Angeboten sollten Verbraucher sehr vorsichtig sein. Im Finanzierungsvertrag finden sich im Kleingedruckten häufig Klauseln, die den Vertrag teuer machen. Dort sind dann beispielsweise Kontoführungs- oder Bearbeitungsgebühren vereinbart. Diese Alternative zum Dispokredit schränkt außerdem die Verbraucherrechte ein.

Schnelles Geld mit einem Kleinkredit

Wenn Verbraucher nur kleine Geldsummen brauchen, kann ein Kleinkredit eine sehr gute Alternative zum Dispokredit sein. Mit einem solchen Minidarlehen können Kunden kurzfristige finanzielle Engpässe überbrücken. Die Kreditsumme ist bei einem Kleinkredit sehr niedrig, die Laufzeit ist nur kurz. Dadurch ist die Belastung durch Zinszahlungen nicht so hoch. Durch die Vereinbarung einer schnellen Tilgung verlangen die Banken für diese Kredite sehr niedrige Zinsen.

Fazit – der Dispo sollte nur die Notlösung sein

Verbraucher sollten den von der Bank großzügig eingeräumten Dispokredit – häufig gibt es den Dispokredit in Höhe von zwei Monatsgehältern – nur im Notfall in Anspruch nehmen. Wer bereits den Dispokredit ausgeschöpft hat, sollte mit seiner Bank reden, ob es nicht günstiger ist, den Dispokredit abzulösen und in einen Ratenkredit zu überführen. Diese Umschuldung bringt den Kunden meistens eine erhebliche Einsparung bei den Zinsen.