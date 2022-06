Deutsche Maklerfirma Naga: Wie wird es zu einem besseren Handel beitragen?

Sonderveröffentlichung

Naga ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das die Welt des Handels aufrütteln will. Das Unternehmen wurde 2015 von Benjamin Bilski, Christoph Steinke und Jörg Müller gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hat sich zum Ziel gesetzt, den Handel mit Aktien, Rohstoffen und Währungen zu erleichtern. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen entwickelt, darunter ein soziales Netzwerk für Trader, eine Trading-App und eine virtuelle Währung.

von Aschendorff Medien