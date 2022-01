Die Vor- und Nachteile von Baukrediten im Überblick

Diese Vorteile hat ein Baukredit



Die Baufinanzierung ist dank Niedrigzinsen so günstig wie nie. Bei einwandfreier Bonität und einem zinsgünstigen Angebot sind Baukredite beim Hauskauf und bei Sanierungsprojekten vorteilhaft. Der Kreditnehmer zahlt feste monatliche Raten, die sich aus der Tilgung und den Zinsen zusammensetzen. Die Laufzeit ist bekannt und die finanzielle Belastung bleibt in der gesamten Tilgungsphase gleich. Baukredite können mit einer Sondertilgungsoption vergeben werden. Das heißt, dass man jährliche Zusatzzahlungen auf sein Baukreditkonto tätigen und die Verbindlichkeit gegenüber der Bank ohne Vorfälligkeitsentschädigung früher als geplant ablösen kann. Als Absicherung der Kreditsumme akzeptiert der Kreditgeber eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld, wodurch keine zusätzlichen Sicherheiten benötigt werden. Größere Bauvorhaben können oftmals nicht vom Ersparten finanziert werden. Ist die notwendige Bonität vorhanden und kann das Wohneigentum als Sicherheit angeboten werden, erfolgt die Bewilligung für einen Baukredit ohne lange Wartezeit und Komplikationen.



Nachteile der Baufinanzierung



Aufgrund der oftmals hohen Summen ist der Baukredit eine langfristige, zwischen 10 und 15 Jahren vertraglich abgeschlossene Verbindlichkeit. Verändern sich die finanziellen Verhältnisse in diesem Zeitraum, kann die monatliche Tilgung vor Probleme stellen. Fällt der Hauptkreditnehmer aus und die Baufinanzierung kann nicht mehr bedient werden, gehört das Haus im Falle einer Grundschuld der Bank und kann im schlimmsten Fall zwangsversteigert werden. Je länger man die Laufzeit gestaltet, desto mehr Zinsen fallen für den Baukredit an. Ein Verkauf der Immobilie innerhalb der Kreditlaufzeit ist ohne eine Zustimmung der Bank nicht möglich. Besteht der Wunsch nach einer früheren Tilgung der Gesamtsumme, verlangen Banken im Regelfall eine hohe Vorfälligkeitsentschädigung. Ältere Hausbesitzer haben bei konventionellen Banken kaum eine Chance, einen Baukredit mit günstiger Verzinsung und längerer Laufzeit zu bekommen. Wer das 50. Lebensjahr überschritten hat, wird oftmals aufgrund seines Alters abgelehnt. Kann der notwendige Umbau des Hauses ohne zusätzliches Geld nicht erfolgen, sehen sich einige Eigentümer mit Überlegungen zu einem Verkauf konfrontiert.



Alternativen zum klassischen Baukredit von der Bank



Seit einigen Jahren hat sich der Immobilienteilverkauf als beliebte Alternative zum Baukredit etabliert. Eigentümer, die älter als 50 Jahre sind und ihre Liquidität steigern wollen, erhalten bei Baukreditanfragen nicht selten eine Absage. Beim Teilverkauf verhält es sich anders, denn dieses Angebot wird hauptsächlich von Wohneigentümern ab der Lebensmitte genutzt. Man erhält die benötigte Geldsumme zeitnah und profitiert weiter von den Wertsteigerungen der Immobilie. Ein sehr großer Vorteil beruht darauf, dass sich an der Nutzung des Hauses nichts ändert. Auch der teilverkaufte Bereich, der bis zu 50 Prozent der gesamten Wohnfläche betragen kann, darf weiter bewohnt oder vermietet werden. Soll die Immobilie später verschenkt oder vererbt werden, kann der verkaufte Anteil schnell und unkompliziert zurückgekauft werden. Das Nutzungsentgelt ist gegenüber der Zinszahlungen für einen Baukredit günstiger, woraus sich ein höherer finanzieller Spielraum ergibt.



Fazit: Beim Hauskauf, bei der Immobiliensanierung oder bei notwendigen Reparaturen und Umbauten des Eigenheimes kann ein Baukredit nötig werden. Doch in diesem Fall geht der Kreditnehmer eine langfristige und nicht immer günstige Verbindlichkeit ein. Es kann sich lohnen, Alternativen zu betrachten und zum Beispiel einen Teilverkauf in Erwägung zu ziehen.