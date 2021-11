Investment-Trends 2021: Von Kryptowährung bis Luxusuhr

Neue Trends und alte Bekannte

Ein kurzer Blick auf die verschiedenen Investment-Trends des Jahres 2021 und die Prognosen für 2022 lässt bereits eine leichte Unübersichtlichkeit erkennen, die in gewisser Weise zu den turbulenten Zeiten der letzten Jahre passt. Von PDF- und JPEG-Dateien, die bei digitalen Kunst-Auktionen für mehrere Millionen US-Dollar den Besitzer wechseln, über luxuriöse Statussymbole mit hohen Renditen bis hin zu innovativen Handy-Apps, die einen in die Aktien-Welt des Jordan Belfort einführen: Es folgt ein kurzer Abriss über einige sehr beliebte, jedoch grundverschiedene Investment-Trends und Anlageoptionen.

Alles rund um Kryptowährungen

Dass Kryptowährungen schon seit Längerem kein Geheimtipp mehr sind, dürfte wohl niemanden mehr überraschen. So ziemlich jeder hat inzwischen schon einmal von Bitcoins und mitunter auch von der hinter dieser neuartigen Währung steckenden Blockchain-Technologie gehört. Dieser technologischen Innovation ist auch einer der aktuellsten Trends zu verdanken: sogenannte Non-Fungible, kurz NFTs.

Bei NFTs handelt es sich im Allgemeinen um Echtheitszertifikate einzigartiger, digitaler Objekte, die über einen Gegenwert in Kryptowährung verfügen. Über die Blockchain Ethereum wird das Eigentum dieses Vermögenswertes verwaltet und konstant überprüft. Der Clou an NFTs ist, dass die digitalen Objekte weder geteilt noch dupliziert und weiterverbreitet werden können. Für jemanden, der sich nicht mit Kryptowährungen und der Welt rund um dieses digitales Phänomen auskennt, mag das alles zunächst ganz schön verwirrend klingen. Eine umfassende Einarbeitung in die Thematik ist also ratsam, wenn man Investitionen auf diesem Gebiet tätigen möchte. Ein wenig problematisch ist zudem die Tatsache, dass einem das erstandene digitale Kunstwerk zwar gehört, dieses aber nicht vor Screenshots geschützt werden kann. Wenn also jemand das von jemandem für teilweise mehrere Millionen ersteigerte Digital-Bild speichern möchte, kann er es einfach über eine Internet-Suchmaschine finden und ein Bildschirmfoto davon machen. Ob NFTs tatsächlich eine zukünftig stetige Wertanlage darstellen, kann bislang nur vermutet werden – die Zeichen stehen allerdings gut.

Investition in Luxusgüter

Ein weiterer und überraschend konstanter Trend ist die Investition in Luxusgüter. Das Zauberwort lautet in diesem Fall – wie bei so ziemlich bei jedem gewinnbringenden Investment – „Verfügbarkeit“. Ob man in eine Rolex aus Stahl investiert, die heiß begehrte Handtasche von Gucci kauft oder limitierte Sneaker aus einer Kollaboration von Nike und Dior ersteht – was auf den ersten Blick nicht nach einem sehr lukrativen Investment klingt, ist auf den zweiten Blick überraschend logisch.

Angebot und Nachfrage regeln den Markt und bestimmen demnach auch die Preise – und eine enorm hohe Nachfrage resultiert in Preiserhöhungen und beeindruckenden Wertentwicklungen. Während die Rolex aus Edelstahl im Laden noch 12.000 € kostet, ist der Wert der Uhr bereits im Moment des Bezahlens auf knapp 30.000 € gestiegen. Richtig gelesen: Zu den begehrtesten Rolex Uhren zählen nicht etwa goldene Prestige-Modelle aus Gold und mit Diamanten – es sind die Klassiker aus Stahl, die als besonders gute Wertanlagen gelten. Eine ähnliche Preisentwicklung lässt sich auch bei Sneakern beobachten. So kostete der Nike Jordan 1 High X Dior neu bereits 2.000 €. Heute ruft ein Paar dieser auf 8.500 Exemplare limitierten Turnschuh-Edition allerdings Preise von mindestens 15.000 € und sogar über 33.000 € auf. Um eine solche Rendite einfahren zu können, ist allerdings meist eine große Portion Glück vonnöten. Denn das Problem ist und bleibt die mangelnde Verfügbarkeit der Neuware zum angegebenen Listenpreis.

Aktien und Wertpapiere

Während man sich vielerorts durch Aktien ein kleines Zubrot verdienen möchte, sträubt sich der Deutsche hier vehement. Nicht nur, dass die undurchsichtige Flut von Informationen in diesem schnelllebigen Kosmos zunächst oft einschüchternd wirkt, auch Nachrichten wie die über den viel zu spät aufgedeckten Wirecard-Skandal schrecken viele ab. Stattdessen setzt man hierzulande lieber auf sicherere Investitionsmöglichkeiten wie Bundeswertpapiere oder größere Fonds – gerne auch mit nachhaltigem Portfolio.

Wer sich mit Aktien nicht auskennt, der Verlockung des schnellen Geldes jedoch nicht widerstehen kann, sollte mit seinem Ersparten allerdings nicht sofort an die Börse gehen. Man wäre weder der Erste noch der Letzte, der auf diese Weise sein gesamtes Hab und Gut verliert. Einige innovative Apps bieten einem hier allerdings einen einfachen – und vor allem sicheren – Einstieg in die Aktien-Welt. Mit Spielgeld kann man sich langsam an die Thematik herantasten und damit vertraut machen. Wem das jedoch nicht zusagt oder wer sich nicht dem Stress durch stetig wechselnde Aktienkurse aussetzen möchte, kann sich auch durch Firmen über die verschiedenen Anlageoptionen beraten lassen. Tatsächlich zählt der Handel an der Börse langsam, aber sicher auch in Deutschland zu den gefragten Anlagetrends.

Risiko oder Sicherheit?

Ob bei brandneuen Technologien, Luxusgütern oder dem klassischen Aktienhandel, bei der Investition des Ersparten ist es wichtig, stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit altbewährten Wertanlagen wie Immobilien oder Gold ist man im Zweifel immer auf der sicheren Seite. Auch wenn die Chance auf das schnelle Geld verlockend scheint, sollte man diesen Themen immer mit Vorsicht begegnen und seine Investitionen vorab gründlich durchdenken.

Um diesen Risiken zu entgehen, sein Geld jedoch trotzdem auf langfristige Sicht für sich arbeiten zu lassen, bieten sich insbesondere Bundesanleihen an. Diese Art Aktie ist eine Option des Staates, durch die sich dieser einen festen Geldbetrag am Aktienmarkt besorgen kann. Zu einer ebenso festen Verzinsung werden so jährlich Geldbeträge an die Käufer der Bundesanleihen ausgeschüttet. Lässt man die gekauften Anleihen in Ruhe für sich arbeiten und kommt es nicht zu einem kompletten Zusammenbruch des Staates, ist diese Art der Anlage eine der vielleicht sichersten Investitionsmöglichkeiten.