Keine Angst vor dem Trading – Wie du als Einsteiger startest

Dank moderner Erfindungen wie Trading-Apps wird es für Privat-Anleger immer leichter, an der Börse zu investieren. Beim Trading können wir unterschiedlichste Strategien und Assets nutzen, um Geld zu verdienen.

Da Geldgeschäfte an der Börse immer mit einem Verlustrisiko verbunden sind, sollte man sich aber nicht blind in das Trading begeben. Recherche und Grundwissen sind wichtige Werkzeuge, die uns dabei absichern. Dieser Guide hilft dabei, informierte erste Schritte an der Börse zu machen.

Was ist Trading?

Trading ist der englische Fachbegriff für den Börsenhandel. Dort können wir verschiedene Finanzinstrumente, wie Aktien, kaufen und verkaufen, um damit Geld zu verdienen. Das Trading dient uns als Investition und Absicherung. Das Ziel ist es, unser Kapital zu steigern.

Manche Menschen grenzen den Begriff „Trading“ von der Bezeichnung „Investieren“ ab, obwohl die Übergänge fließend sind.

➔ In diesem Fall bezeichnet das Investieren Transaktionen, die auf lange Laufzeiten angelegt sind.

➔ Trades sind kurzfristige Transaktionen, die schnell Gewinne bringen sollen.





Welche Chancen und Risiken bringt das Trading?

Der Börsenhandel ist eine Chance, um Rendite zu machen. Durch clevere Entscheidungen können wir aus Spekulationen Gewinne erzielen. Mit dem richtigen Fachwissen profitieren wir dabei beispielsweise von den Einnahmen internationaler Erfolgsunternehmen, wie Apple und Google, indem wir Anteile an den Firmen kaufen.

➔ Mit verschiedenen Strategien können wir langfristig investieren und Kapital ansammeln, oder schnell große und kleine Gewinne machen.

Da der Erfolg von Transaktionen an der Börse auf Spekulationen basiert, gibt es dabei aber auch ein Verlustrisiko. Liegen wir mit einer Investition falsch, verlieren wir das Geld, das wir gesetzt haben.

Was brauche ich zum Trading?

Es gibt mehrere Wege, über die wir als Anfänger am Börsenhandel teilnehmen können. Grundsätzlich können wir zwischen dem Trading unterscheiden, das wir durch Experten in unserem Namen durchführen oder anleiten lassen, und dem Geld, das wir selbst mithilfe von Apps und Co. anlegen können:

● Trading durch Experten





Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister bieten schon seit längerem die Möglichkeit, statt reguläre Sparkonten zu erstellen, stattdessen Kapital anzusammeln, indem man an der Börse investiert. Hier können wir einen Berater einstellen, der für uns das passende Portfolio an verschiedenen Wertpapieren zusammenstellt. Wir selbst müssen uns dabei nicht darum kümmern, attraktive Investitionen zu finden.

● Selbst traden



Dank der Erfindung von Trading-Apps und Online-Brokern erhalten wir neuerdings auch die Möglichkeit, selbst Transaktionen an der Börse durchzuführen. Der Broker bietet uns dafür eine Plattform, über die wir ähnlich wie bei einem Online-Shop Käufe und Verkäufe durchführen können.

In diesem Artikel geht es vor allem um Tipps, die dabei helfen sollen, eigenhändig erfolgreich an der Börse zu investieren. Online finden wir zusätzlich viele Möglichkeiten für eine Trading Ausbildung & Kurse zum Thema Börsenhandel, die uns weiterführend unterstützen können.

Werkzeuge für das Trading

Um als Privat-Anleger selbst an der Börse zu handeln, brauchen wir zwei Dinge:

1. Einen Online-Broker: Der Online-Broker ist der Mittelmann, der unsere „Bestellungen“ an der Börse umsetzt. Zu diesem Zweck gibt er uns eine Trading-App. Dort können wir angeben, welche Vermögenswerte wir in welchem Umfang kaufen oder verkaufen wollen.

2. Ein Depot: Das Depot ist eine Art Bank-Konto, auf dem unsere Wertpapiere und Co. gelagert werden.

Trading-Apps von Online-Brokern bieten uns meist die Möglichkeit, durch ein Konto bei ihnen Zugriff zu beidem zu erhalten.

➔ Vertrauenswürdige Anbieter von Trading-Apps finden wir, indem wir auf die Lizenzen des Brokers achten.

Um nicht nur traden zu können, sondern erfolgreich zu traden, sollten wir neben diesen Werkzeugen auch das entsprechende Hintergrundwissen und manche Charaktereigenschaften besitzen.

Wichtige Eigenschaften für das Trading

Einige Eigenschaften helfen uns dabei, erfolgreich zu traden. Dazu gehören:

● Disziplin

Trading kann uns schnell mitreißen. Damit wir Verluste eingrenzen und nicht unbedacht handeln, ist es wichtig, dass wir uns an Limits und Pläne halten können.

● Risikobereitschaft

Verluste können nie zu 100 % verhindert werden. Wer an der Börse handeln möchte, muss mental und finanziell und er Lage sein, diese Risiken zu tragen.

● Analytisches Denken

Erfolgreiches Trading basiert auf Strategien und Marktanalysen. Es hilft uns, wenn wir die Eigenschaft besitzen, in Statistiken und Graphen wichtige Bewegungen und ihre Zusammenhänge finden zu können.

● Aufmerksamkeit

Insbesondere kurzfristige Trades profitieren davon, wenn wir eine gute Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit haben. Hier geht es darum, schnell auf Kursschwankungen zu reagieren, statt Investitionen lange liegen und für sich selbst arbeiten zu lassen.

Trading Strategien & Ressourcen

Ein wichtiges Werkzeug für erfolgreiches Trading sind Ressourcen zum Trading selbst, den Märkten und Assets, mit denen wir handeln möchten, und Strategien, die erfolgreiche Trader entwickelt haben.

Mit diesen können wir die Erfolge anderer nachempfinden und lernen, worauf man bei Kursbewegungen und Co. achten muss, um gute Entscheidungen zu treffen.

● Viele Online-Broker bieten in ihren Trading-Apps auch Informationsmaterialien, mit dem wir uns das Traden und Marktanalysen beibringen können. Besonders für Anfänger geeignet sind Anbieter mit Social-Trading-Funktion. Bei dieser können die Nutzer ihre Portfolios und Trading-Strategien teilen und wir können die Entscheidungen anderer Anleger kopieren lassen.

● Auch viele Webseiten teilen ihr Wissen zum Thema Trading. Wer besonders motiviert ist, kann Kurse zum Börsenhandel besuchen.

Grundlagen des Tradings für Anfänger

Der Aktienhandel ist ein umfangreiches Themenfeld. Anleger brauchen eine lange Zeit, um sich vollständig auf dem Markt und in den vielen verschiedenen Trading-Formen orientieren zu können. Dieser Artikel kann nur erste Informationen bieten, die bei dem Einstieg helfen sollen.

Hier sind wichtige Basics, die man zur Vorbereitung erlernen sollte:

Wie funktioniert Trading?

Wenn wir von dem Börsenhandel sprechen, denken Laien in der Regel zuerst an den Kauf und Verkauf von Aktien. Diese Transaktionen beschreiben die Basis-Form des Tradings:

➔ Wir suchen eine Firma, die an der Börse ist. Wenn wir glauben, dass der Erfolg des Unternehmens in Zukunft ansteigt, kaufen wir Wertpapiere und damit Anteile an der Firma.

➔ Gewinn erzielen wir bei steigenden Marktbewegungen entweder, indem wir die Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Wert verkaufen, oder durch Dividenden.

Es gibt aber etliche andere Strategien und Assets, wie Währungen, Rohstoffe, Fonds und mehr, deren Transaktionen sich von dieser Grundform des Tradings unterscheiden können.

Wichtige Begriffe und Definitionen

Egal welche Trading-Form wir nutzen, es gibt einige Begriffe, die immer wieder vorkommen und wichtig sind, um die Märkte und den Handel zu verstehen:

● Assets & Märkte

Assets, Vermögenswerte oder Finanzinstrumente sind die verschiedenen Finanzprodukte, auf die wir an der Börse spekulieren können. Dazu gehören:

○ Aktien/Wertpapiere

○ CFDs

○ Währungen/Forex & Kryptowährungen

○ Rohstoffe

○ Fonds/ETFs

○ Staatsanleihen

○ Binäre Optionen

Diese Assets werden meist zu einzelnen Märkten zusammengefasst. Wollen wir mit Währungen handeln, müssen wir dafür beispielsweise den Forex-Markt nutzen.

● Forex

Forex ist der Fachbegriff für den Handel mit Währungspaaren. Sie werden auch als Devisen bezeichnet. Hier spekulieren wir auf die Wechselkurse zwischen zwei Währungen.

● CFD

CFD steht für Contract for Difference, die Differenzkontrakte. Hier gehen wir mit dem Broker einen Vertrag ein, dass eine Partei des Handels die Differenz zwischen dem aktuellen Wert bei dem Abschluss und dem Wert bei dem Ende des Kontrakts an die andere Partei zahlt.

● Fonds/ETFs

Ein Fonds ist eine Sammlung aus mehreren Wertpapieren. Bei dem berühmten DAX werden beispielsweise die Aktien der erfolgreichsten deutschen Unternehmen zusammengefasst. Handeln wir mit Fonds, kaufen wir Aktien bei allen Firmen in diesem Korb. So werden Verluste von einzelnen durch Gewinne von anderen ausgeglichen.

ETF ist die Abkürzung für den englischen Begriff Exchange Traded Funds, also Fonds, die auf der Börse gehandelt werden.

● Binäre Optionen

Bei binären Optionen spekulieren wir darauf, ob der Wert eines Assets bis zu einem festgelegten Zeitpunkt steigen oder sinken wird. Viele europäische Finanzinstitute haben den Handel mit binären Optionen für Privat-Anleger aber gesperrt.

● Dividenden

Dividenden sind Auszahlungen von Gewinnbeteiligungen, die wir als Aktien-Besitzer von der Firma erhalten können. So müssen wir eine Aktie nicht verkaufen, um von ihr zu profitieren.

● Order

Der Begriff Order steht für eine Transaktion, also den Kauf oder Verkauf von Assets. Eine offene Order bezeichnet eine Aktie, die wir gekauft haben und nun besitzen. Schließen wir die Order, verkaufen wir die Aktie.

● Long gehen/Short gehen

Beim „Long gehen“ investieren wir in einen steigenden Kurs, sprich wir kaufen Aktien. Beim „Short gehen“ spekulieren wir stattdessen, dass der Kurs sinkt, also verkaufen wir.

● Take Profit/Stopp Loss

Take Profit oder Stop Loss Order sind Funktionen, die wir bei einem Handel einschalten können. Dann geben wir vor, ab welchem Wert ein Asset automatisch verkauft werden soll, damit wir Gewinne garantieren und Verluste reduzieren können.

● Volumen, Lot & Pip

Lot und Pips sind Bezeichnungen für die Positionsgrößen, also die Anzahl an Einheiten eines Assets, die wir kaufen oder verkaufen. Volumen bezeichnet den Handelsumsatz. Ein abgeschlossenes Handelsgeschäft ist 1 Volumen.

● Spread

Spread ist der Unterschied zwischen dem Kaufs- und Verkaufspreis eines Assets.

● Hebel

Beim Trading mit Hebeln handeln wir mit mehr Kapital, als wir besitzen. Der Broker legt Geld für die Transaktion vor. Das kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern und ist daher sehr riskant.

● Margin

Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, die wir bei dem Broker für einen Hebel hinterlegen müssen.

● Volatilität

Ein volatiler Markt ist ein Finanzmarkt, dessen Assets häufig und stark in ihrem Wert schwanken können. Das macht ihn riskant, gibt aber auch die Chance für schnelle hohe Gewinne.

Wichtige Faustregeln für Trading-Anfänger

Als Anfänger gibt es viele Regeln zu lernen, wenn wir traden wollen. Unter ihnen gibt es ein paar Faustregeln, die uns bei den ersten Schritten helfen:

● Analyse

Ohne Analyse ist der Börsenhandel ein reines Glücksspiel. Nur, wenn wir lernen den Markt zu lesen und Bewegungen mit größerer Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, können wir das Risiko von Verlusten reduzieren. Jeder Trade sollte zuerst mit einer Analyse einhergehen.

● Risikomanagement

Es gibt keinen zu 100 % sicheren Trade. Durch unerwartete Geschehnisse können auch gut fundierte Investitionen schiefgehen. Deshalb ist es wichtig, vor dem Trade immer das Risikomanagement zu beachten. Hier schauen wir uns unser Kapital an und berechnen, wie viel Geld wir verlieren können, ohne, dass wir dabei Bankrott gehen oder andere ernsthafte negative Folgen eintreffen.

➔ Eine hilfreiche Risikomanagement-Strategie ist es, nie mehr als 5 % des gesamten Kapitals für Investitionen einzusetzen. Anfänger sollten bei 1 bis 2 % starten.

● Breites Portfolio

Ein breites Portfolio streut das Risiko des Aktienhandels. Wenn wir nicht alles auf eine Karte setzen, minimieren wir die Chance auf einen Totalverlust. Gewinne von manchen Transaktionen können die Verluste von anderen ausgleichen. Deshalb sollte man immer in mehrere Assets und Trading-Strategien investieren.

Fazit

Trading ist eine attraktive Möglichkeit, sein eigenes Kapital zu steigern und abzusichern. Dank Online-Trading-Apps können wir als Privatpersonen flexibel mobil traden, ohne dafür die Hilfe einer Bank nutzen zu müssen.

Damit wir als Anfänger gute Entscheidungen für Trades treffen, ist es wichtig, zuerst viel über den Börsenhandel, Märkte, Assets, Strategien und Analysen zu lernen. Online finden wir dafür viele hilfreiche Ressourcen und Informationen.

Beim Trading sollte man dann das Risikomanagement niemals vergessen. Nur, wenn wir Verluste begrenzen, können wir sicher traden, ohne unseren Bankrott zu riskieren.