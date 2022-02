Kredite speziell für Senioren: Für wen sind sie geeignet?

Viele Menschen im Alter über 60 stellen dann entsetzt fest, dass ihnen einige Türen verschlossen bleiben. Es gibt immer noch Banken, die sich lieber nicht mit Menschen höheren Alters beschäftigen, da diese statistisch gesehen ein höheres Ausfallrisiko haben. Das ist nicht nur unfair, das ist auch ein Zustand, den viele andere Kreditgeber nicht hinnehmen wollen, sie bieten einen „Kredit für Rentner“ an. Das Besondere: Das Darlehen wird tilgungsfrei gewährt, zu Lebzeiten sind nur die günstigen Zinsen eines Baukredits zu zahlen. Für das Darlehen gibt es keine Altersbegrenzung. Gesundheitsfragen werden nicht gestellt.

Welche Projekte lassen sich über Rentnerkredite realisieren?

Kleinere Kredite über wenige Hundert Euro bekommen auch Senioren meist problemlos. Es sind die Situationen, in denen um große Summen gebeten wird, in denen sich Kreditgeber gerne mal querstellen. Das ist natürlich besonders ironisch, da man kleinere Summen auch über einige Monate ansparen kann, die größeren Beträge aber logischerweise anders finanzieren muss.

Dazu gehört zum Beispiel die Sanierung einer Immobilie. Ist man Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses, dann kann man den Wert und die Lebensqualität steigern, indem eine umfassende Sanierung durchführt wird. Eine energetische Sanierung bereitet dabei genauso auf die Zukunft vor wie ein Umbau für altersgerechtes Wohnen. Kaum jemand hat genug Geld auf der hohen Kante liegen, um das auf einmal zu leisten.

Gleiches gilt für krankheitsbedingte Investitionen. Alternative Behandlungsmethoden oder auch Umbauten im Haus, um Barrierefreiheit zu garantieren, werden nicht immer von Versicherungen gedeckt. Notwendig erscheinen diese Dinge natürlich trotzdem – sie haben entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität. Kreditgeber mit Spezialisierung auf Senioren kennen diese Situationen und sind somit darauf vorbereitet, entsprechende Angebote zu machen.

Zu guter Letzt gibt es auch Anschaffungen oder Projekte, die einfach teurer sind als andere. Wer auf dem Land lebt, kann beispielsweise nicht ohne Auto von A nach B kommen – eine Investition ist also manchmal einfach notwendig. Oder aber man hat Kinder oder andere Familienangehörige, die in Schwierigkeiten sind. Da will man sofort helfen und sollte nicht glauben, dass man keine Chance auf einen Kredit hätte.

Was muss bei der Suche nach einem Kredit beachtet werden?

Für Menschen jeden Alters gelten ein paar Regeln, wenn sie einen Kredit suchen. Zum einen sollte man sich nur auf Anbieter konzentrieren, die seriös sind. Denn leider gibt es auch immer wieder Menschen, die leere Versprechungen machen oder sich sogar speziell auf die Suche nach angreifbaren Menschen höheren Alters machen. Erscheint das Angebot zu gut, um wahr zu sein, sollte sofort eine zweite Meinung eingeholt werden.

Im Idealfall findet man einen Kreditgeber, der bereits Erfahrung im Umgang mit Senioren hat. Vielleicht erzählt jemand von einem guten Experten oder es werden Internet-Rezensionen genutzt, um sich ein Bild zu machen. Vorsicht ist definitiv besser als Nachsicht.

Dann ist es natürlich so, dass typische Faktoren für die Kreditvergabe eine Rolle spielen. Die Höhe des Darlehens, mögliche Schufa-Einträge, Rücklagen, Verwendungszweck – all diese Dinge können wichtig werden, weshalb man sich gut vorbereiten sollte. Geschenke sind nicht zu erwarten, egal ob mit 20 oder 70 Jahren.

Fazit

Es gibt unzählige Gründe dafür, warum man im hohen Alter noch einmal eine größere Summe Geld braucht. Möglicherweise handelt es sich um einen Notfall oder aber um Dinge, die das alltägliche Leben besser machen. Alternativ kann auch im Seniorenalter noch ein Unternehmergeist vorhanden sein, mit dem man tolle Projekte realisieren möchte. Rentnerkredite sind dafür eine tolle Option und sollten immer spezifisch gesucht werden, wenn man bei der Hausbank zum Beispiel auf taube Ohren stößt.