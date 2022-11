Welche Bank ist die Passende für mich?

Es gibt in Deutschland rund 1500 Banken mit unterschiedlichen Vertragsbedingungen und Konditionen. War bis vor einigen Jahren die Bank vor Ort für viele Interessenten die beste Wahl, hat sich das Bild grundlegend geändert. Rund die Hälfte der Bankkunden erledigen die Geschäfte über das Internet, was im europäischen Vergleich eine geringe Zahl ist, denn in Norwegen beträgt der Anteil 96 Prozent. Verbraucher können nun aus einem großen Fundus an Banken wählen. Das ist gleichzeitig auch ein Problem, denn es stellt sich die Frage, welche Bank die Richtige ist.

Die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen



Auf die Frage, welche die günstigste Bank ist, gibt es keine eindeutige Antwort. Es kommt immer darauf an, was dem Bankkunden wichtig ist.

Interessenten, die sich mit dem Internet nicht anfreunden können und eine persönliche Ansprache wünschen, sind mit der Bank am Ort am besten bedient. Allerdings hat der Service seinen Preis. Viele Filialbanken verlangen nicht nur eine Kontoführungsgebühr, sondern berechnen auch für Dienstleistungen am Schalter Gebühren. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Banken Onlinebanking aktiv bewerben und für Kunden, die das nicht möchten, eine höhere Gebühr verlangen.

Wer auf die persönliche Beratung verzichten kann, findet Banken mit geringen Gebühren, niedrigen Zinsen bei der Kontoüberziehung, kostenlose Kreditkarten und vieles mehr. Sogar die eine oder andere Bank ohne Kontoführungsgebühren findet der Interessent unter dem Angebot.

Zunächst muss sich der Bankkunde darüber im Klaren sein, dass die Suche nach der besten Bank immer ein Kompromiss ist. Wer häufiger das Konto überzieht und deshalb niedrige Zinsen für den Dispokredit sucht, muss bei der günstigsten Bank mit Kontoführungsgebühren rechnen.



Einen Kreditvergleich bei der Suche nutzen



Die einzelnen Bedingungen zu vergleichen ist aufwendig und zeitraubend. Vergleichsportale im Internet erleichtern die Suche erheblich. Auf diesen Seiten gibt der Interessent seine Prioritäten ein und erhält eine Auflistung der besten Banken mit den dazugehörigen Konditionen. Allerdings sollte der Kunde nicht die erstbeste Bank nehmen, sondern sich die Bedingungen genau ansehen. Wenn das bevorzugte Kriterium eine Bank ohne Kontoführungsgebühren ist, ergibt zwar die Suche einige Treffer, trotzdem gibt es Unterschiede. Manche Banken verlangen einen monatlichen Geldeingang in einer bestimmten Höhe, bei anderen Banken fallen für einige Dienstleistungen (Kreditkarten, Überweisungen) Gebühren an.



Auf den Service der Banken achten



Zwar bieten die Direktbanken in der Regel keine persönliche Beratung in einer Filiale an, das heißt aber nicht, dass es keinen Service gibt. Dieser Punkt lässt sich aus einer Liste der besten Banken nicht immer herauslesen, kann aber für manche Kunden entscheidend sein. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite der Bank. Hier sollte der Interessent eine Anfrage stellen und warten, wie lange die Antwort dauert. Ein Anruf sollte ebenfalls möglich sein. Hier sind die Warteschlangen oft überfüllt und es dauert entsprechend lange, bis man mit einem Kundenberater sprechen kann. Einige Banken bieten auch einen Livechat an.

Zum Service gehört auch die Hilfe bei einem Kontoumzug. Im optimalen Fall muss der neue Kunde nichts tun, den Umzug erledigt die neue Bank.

Im Internet gibt es Bewertungsportale auf denen Interessenten nach den Erfahrungen anderer Kunden fragen können. Diese liefern Hinweise, welchen Service die Bank bietet und ob es unter Umständen in einem Bereich Probleme gibt.





Fazit: Bei der Suche nach einer Bank Zeit lassen



Die Suche nach einer Bank braucht Zeit, denn es gibt viele verschiedene Kriterien. Bei der Recherche sind Vergleichsportale im Internet hilfreich, allerdings sollte der Kunde auch hier kritisch sein und die Angaben noch selbst vergleichen.