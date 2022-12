Welche Wege zur Finanzierung eines Autos gibt es?

Ballonfinanzierung

Bei der Ballonfinanzierung handelt es sich um eine Art der Finanzierung, bei der – dem klassischen Ratenkredit ähnlich – über einen vertraglich vereinbarten Zeitraum monatliche Ratenzahlungen anfallen. Die monatlichen und in gleichbleibender Höhe zu leistenden Raten sind verhältnismäßig gering. Jedoch muss am Ende des Finanzierungszeitraums die Abschlussrate vollständig beglichen werden. Je geringer die monatlichen Raten sind, desto höher fällt in der Regel die Abschlussrate aus.

Wurde beispielsweise eine Ballonfinanzierung für ein Fahrzeug im Wert von 25.000 Euro mit monatlichen Raten in Höhe von 400 Euro vereinbart, die über einen Zeitraum von 36 Monaten getilgt werden, beträgt die Schlussrate 10.400 Euro. Auch Zinsen müssen beglichen werden. Da die Zinsen auf die abschließende Ballonrate über den gesamten Zeitraum der Finanzierung mitverzinst werden, sollte man sich frühzeitig einen gewissen Geldbetrag zur Seite legen, um die Schlussrate tilgen zu können.

Sollte die Ballonrate nicht beglichen werden können, hat der Käufer die Möglichkeit, in einer Anschlussfinanzierung den Restbetrag mit der Zahlung weiterer Raten zu begleichen. Dadurch entstehen weitere Kosten, die den Gesamtpreis weiter in die Höhe treiben. Daher sollte bei einer Ballonfinanzierung schon im Vorfeld abgewogen werden, ob und wie das nötige Kapital am Ende der Finanzierungsdauer aufgebracht werden kann. Sollte der Betrag durch eine finanzielle Schieflage nicht vollständig beglichen werden können, hat die Bank das Recht, das Fahrzeug einzuziehen und zu veräußern.

Ratenkredit

Die wohl bekannteste Form der Kfz-Finanzierung ist der Ratenkredit. Dabei sind die monatlichen Kosten in der Regel abhängig von der Laufzeit. Je kürzer die Laufzeit, desto höher die monatlichen Kreditkosten. Der Vorteil eines Ratenkredits liegt in der Transparenz und Planbarkeit, da keine horrende Schlussrate anfällt. Über einen vereinbarten Zeitraum hinweg werden monatlich gleichbleibende Kosten fällig. So behält man einen guten Überblick über die anfallenden Kosten. Gedanken über zusätzliches Kapital zum Tilgen der Schlussrate wie bei der Ballonfinanzierung müssen Sie sich keine machen.

Bei einem zweckgebundenen Ratenkredit hat man zudem den Vorteil, dass die Kosten ggf. geringer ausfallen, da die Bank mit dem finanzierten Fahrzeug einen Gegenwert hat, welcher als Sicherheit dient. Sollte der Kredit nicht mehr bedient werden können, hat die Bank die Möglichkeit, das Objekt einzuziehen, zu veräußern und dadurch den entstandenen Zahlungsausfall zu begleichen. Aber auch bei der Wahl der Ratenkredite sollte gut geplant und recherchiert werden. Teils unterscheiden sich die Kosten für die Finanzierung enorm. Um den bestmöglichen Tarif zu finden, bietet es sich an Autokredite online zu vergleichen, sodass Sie nicht mehr bezahlen als nötig.

Leasing

Auch das Leasing hat sich in den vergangenen Jahren als bequeme Form der Finanzierung etabliert. Beim Autoleasing bleibt jedoch der Leasinganbieter Eigentümer des Fahrzeugs. Das Fahrzeug kann jedoch uneingeschränkt genutzt werden. Auch hier werden die Raten in gleichbleibender Höhe über einen vereinbarten Zeitraum gezahlt. Durch einen zusätzlichen Wartungsvertrag entfallen zudem ggf. Werkstatt- bzw. Reparaturkosten.

Am Ende der Laufzeit kann ein geleastes Auto für den Restwert erworben werden. Gerade Personen, welche ein Fahrzeug über einen begrenzten Zeitraum nutzen wollen oder beispielsweise mit Elektroautos immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben wollen, sind mit einem Leasingvertrag gut beraten. Auch aus unternehmerischer Sicht haben Leasingverträge klare Vorteile, da die Leasingraten unter bestimmten Voraussetzungen in voller Höhe als Betriebsausgaben von der Steuer abgesetzt werden können. Jedoch sollte bedacht werden, dass ein geleastes Auto nicht vor Vertragsende zurückgegeben werden kann und die Wahl der Werkstatt für gewöhnlich durch eine Werkstattbindung eingeschränkt ist. Ohne einen Wartungsvertrag können dadurch höhere Kosten und ein Mehraufwand entstehen.

Fazit

Wer finanzielle Rücklagen hat und höhere monatliche Kosten scheut, kann zu einer Ballonfinanzierung greifen. Muss die Schlussrate allerdings getilgt werden, kann die Gesamtsumme jedoch steigen und die Finanzierung zu einer kostspieligen Option machen. Ratenkredite eignen sich vor allem für Personen, die eine gewisse Planungssicherheit schätzen – hier lohnt im Vorfeld ein Kreditvergleich. Das Leasing hingegen eignet sich besonders für Unternehmen sowie für Fahrerinnen und Fahrer, die auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und ihr Fahrzeug regelmäßig wechseln möchten. Alle Formen der Finanzierung haben ihre Vor- und Nachteile und sollten erst nach einer guten Recherche sowie einem detaillierten Vergleich vorab gewählt werden.