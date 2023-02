Finnlands Batterieindustrie: Tausende neue Arbeitsplätze entstehen

Die Vereinigung der batterieherstellenden Betriebe rechnet mit Tausenden neuen Jobs, die dadurch in den kommenden Jahren entstehen werden. Investitionen von über sechs Milliarden Euro sind für die kommenden Jahre geplant. Hintergrund des Booms ist der weltweite Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Finnland kommt dabei vor allem seine geographische Nähe zu den Lieferanten der für die Batterieherstellung benötigten Rohstoffe zugute. Dies ermöglicht in der nahen Zukunft zahlreiche Großprojekte.

Auch eine Recycling-Anlage für Batterieabfälle entsteht derzeit in dem nordeuropäischen Land. Die Anlage in Harjavalta soll noch in den ersten Monaten dieses Jahres fertig werden. Laut dem Betreiber Fortum erhöht die Anlage die Recyclingkapazitäten für Batteriematerial in ganz Europa. Auch die Zulieferbetriebe der Batterieindustrie können von dem Boom profitieren. Der Nickel- und Kobalt-Zulieferer Norilsk Nickel Harjavalta plant seine Produktion von derzeit 65.000 Tonnen auf 100.000 im Jahr 2026 auszuweiten.

Laut der Vereinigung der batterieherstellenden Betriebe wird die gegenwärtige nationale Batteriestrategie und die Notwendigkeit, Wohnhäuser mit Energie zu versorgen, die Produktion weiter ankurbeln und zu neuen Investitionen führen. Finnland gilt heute als das Land mit den wichtigsten Rohstoffen für die Übergangsindustrie und ist ein weltweites Zentrum der Expertise in Klimaneutralität und geeigneten Lösungen zur Erreichung dieses Ziels. Schon in vier Jahren wird dieser Industriezweig in Finnland demnach 6.000 Menschen direkt und 20.000 indirekt in Lohn und Brot bringen.

Auch ausländische Unternehmen machen sich den finnischen Boom zunutze. Der deutsche Chemie-Konzern BASF, der auch Batteriekomponenten herstellt, baut derzeit seine erste eigene Anlage in Finnland, ebenfalls in Harjavalta. Für das Unternehmen ist die teilweise Produktionsverlagerung nach Finnland Teil eines „vielstufigen Investitionsplans“, der die führende Position des Unternehmens als „globaler Hersteller von Batteriematerialien und elektrischen Fahrzeugen“ untermauert und stärkt.