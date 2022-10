Fortbewegungsmittel im Vergleich – E-Bikes, Stromer oder Verbrenner?

Der Verbrenner – unkompliziert, aber teuer

Das klassische Auto der Deutschen ist ein Verbrenner. Vergleicht man Neuwagenpreise der Segmente Verbrenner und Stromer, fällt schnell auf, dass die Stromer um einiges teuer sind. Mit der Kaufprämie von bis zu 9.000 €, sind die Preise von Elektroauto und Verbrenner aber inzwischen vergleichbar. Der Vorteil der Stromer ist primär die niedrigeren Kosten pro 100 Kilometer, aber auch niedrigere Wartungskosten. Ein E-Bike ist im Vergleich zu einem klassischen Fahrrad mit Preisen um die 4.500 € wesentlich teurer, ermöglichen dafür aber eine entspanntere Anreise und lassen sich schlecht mit klassischen Fahrrädern vergleichen.

Kraftstoffkosten

Die Kosten für einen Liter Superbenzin sind seit der Coronakrise stark geschwankt und mit dem russischen Überfall nun auf einem nie dagewesenen Niveau. Während er mit dem Lockdown in der Coronakrise nach Statista, auf einem durchschnittlich niedrigen Niveau von 1,29 € war, ist er nun bei durchschnittlich 1,92 €. Aber auch die Stromkosten der Elektroautos sind stark angestiegen. Der durchschnittliche Strompreis liegt nun bei ca. 60 Cent pro Kilowattstunde, das ist fast eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei sparsamen Elektroautos zahlt der Verbraucher so auf 100 Kilometer je nach Stromtarif mindestens 4,70 €, der Verbrenner zahlt mindestens das Doppelte bis Dreifache auf 100 Kilometer. Das E-Bike ist hier mit Kosten von ca. 15 Cent am günstigsten, benötigt aber auch kleine körperliche Anstrengungen.

Wartungskosten

Gerade bei den Wartungskosten gibt es erhebliche Unterschiede bei den einzelnen Fortbewegungsmitteln. Sie alle sollten zur Inspektion und benötigen nach einiger Zeit Ersatzteile, die elektrischen Fortbewegungsmittel sind aber wesentlich wartungsarmer. Vergleicht man das Elektroauto mit dem Verbrenner, wird häufig der wartungsarme Elektromotor genannt. Durch die geringere Anzahl an Baugruppen und Verschleißteile, ist dieser von Natur aus wartungsarm. Trotzdem sollten auch Elektrofahrzeuge regelmäßig zur Inspektion und gewisse Verschleißteile haben beide gleichermaßen. Auch die Preise für Winterreifen und Co. variieren stark, laut einem Winterreifen Preisvergleich. Elektroautos benötigen sehr effiziente Reifen, damit sie aus ihren Akkus das Maximum herausholen können, der geringere Rollwiderstand macht sich auch bei Verbrennern bemerkbar, hierauf wird aber vor allem bei Elektroautos mehr Wert gelegt.

Auto vs. Fahrrad

Im Vergleich zu einem Verbrenner und auch einem Elektroauto ist das E-Bike nicht nur in der Anschaffung wesentlich günstiger, auch in den Betriebskosten und der Wartung. Mit den steigenden Benzinpreisen sind die Verkaufszahlen der E-Bikes stark gestiegen. Im Gegensatz zu einem Elektroauto, kann das E-Bike vor allem auch in den eigenen vier Wänden geladen werden. Das Elektroauto benötigt dagegen eine Ladestation, die langfristig eine Garage oder einen Abstellplatz mit Wallbox voraussetzt. Gerade in den großen Städten, in denen die meisten in Wohnungen leben, ist das keine Option. Ständige Kosten bei E-Bikes sind eventuelle Versicherungen gegen Diebstahl und auch Inspektionen, die alle 2000 Kilometer anfallen.

Für wen macht das E-Bike Sinn?

Das E-Bike kostet im Vergleich zu einem klassischen Fahrrad schnell mehr als das Doppelte. Die teuren Anschaffungskosten kommen vor allem auch mit einem erhöhten Gewicht einher. Es macht also vor allem dann Sinn, wenn man regelmäßig viele Kilometer fährt. Mit dem Elektrofahrrad kann so die tägliche Fahrt zur Arbeit in Angriff genommen werden, ohne komplett verschwitzt anzukommen. Auch bei schwierigem Gelände mit viel Steigung in den Bergen, oder an der Küste kann das E-Bike seine Vorteile gut ausspielen. Nicht zu vergessen sind auch ältere Verbraucher, denen das klassische Fahrrad zu anstrengend wird und die hauptsächlich bei Steigungen Unterstützung benötigen. Das E-Bike bietet hier eine neue Möglichkeit der Mobilisierung, wenn das Alter oder andere Handicaps die Mobilität einschränken.

Fazit

Der Verbrenner ist immer weniger gefragt. Zwar hat er immer noch große Vorteile bei langen Reisen und wenn keine Abstellmöglichkeit am eigenen Haus möglich ist, die finanziellen Vorteile eines Stromers werden aber immer deutlicher. Experten vermuten, dass die Kraftstoffpreise auf einem hohen Niveau bleiben werden und auch das Klima dankt es uns, wenn weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden. Das Elektroauto und das Elektrofahrrad haben zwar höhere Anschaffungskosten, gerade die Wartungskosten und auch die Preise für den Kraftstoff auf 100 Kilometer sind wesentlich geringer. Gleichzeitig ermöglicht es das E-Bike lange Strecken bequem zurückzulegen und sich gleichzeitig trotzdem noch moderat zu bewegen.