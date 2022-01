Tipps zur Gartengestaltung

Ein schöner Garten - mit einer gründlichen Planung wird er gelingen



Welche Vorlieben Sie auch haben, welchen Pflanzen und Gehölze Sie mögen - Sie tun gut daran, Ihren Garten ganzheitlich zu gestalten. Damit beugen Sie vor, dass er später unübersichtlich und unaufgeräumt wirkt. Am besten Sie legen ihn unter einem bestimmten Motto an oder geben ihm sogar einen Namen. Dann setzen Sie sich in Ruhe hin und machen einen Plan. Entsprechend der Bodenbeschaffenheit, der Lichtverhältnisse sowie des Klimas wählen Sie zunächst ihre Pflanzen und Gehölze aus. Berücksichtigen Sie dabei, wie groß diese werden und in welchen Farben sie erstrahlen. Stimmen Sie alles gut aufeinander ab. Statt sämtliche Gewächse bunt durcheinander gedeihen zu lassen, beschränken Sie sich auf wenige Farbtöne. Idealerweise verschaffen Sie in Ihren Blumenbeeten Verläufe oder Muster und passen Sträucher und Bäume der Umgebung an. Damit zeigen Sie, dass Sie Ihren Garten mit Liebe gestaltet haben. Vergessen Sie auch nicht, sich an einem geschützten Ort eine Sitzecke einzurichten. Ebenso sollte ein kleines Gartenhäuschen nicht fehlen. Je nach vorhandener Fläche dürfen es gleichfalls ein Pool sowie ein Spielplatz für die Kinder sein.

Welche Stilmöglichkeiten gibt es für Ihren Garten?



Wenn Sie Ihren Garten unter einem Motto anlegen, entscheiden Sie sich im Grunde für eine bestimmte Form. Orientieren können Sie sich an folgenden Stilen:



Küchengärten:

Ein Küchengarten liefert Bioprodukte, wie sie frischer nicht sein könnten. Überwiegend wird er geprägt durch Gemüsebeete sowie Obstbäume.



Naturgärten:

In einem Naturgarten sind Pflanzen und Bäume organisch angelegt. Sie schaffen Lebensräume für Insekten und Tiere. Es ist ein Garten zum Beobachten und Wohlfühlen.



Wellnessgärten:

Der Wellnessgarten ist eine Oase, die Körper, Sinne und Seele anspricht. Ein Ort zum Relaxen mit abgestimmter Bepflanzung, stillen Sitzecken sowie einem Schwimmparadies ganz in Natur.



Asiatische Gärten:

Asiatische Gärten sind im Kommen. Geprägt durch Bonsai-Bäumchen, prachtvoll blühende Gehölze und ergänzt mit fernöstlichen Accessoires strömen sie Harmonie und Ruhe aus.



Mediterrane Gärten:

Zu empfehlen sind mediterrane Gärten in klimatisch milden Lagen, denn hier gedeihen überwiegend Pflanzen aus dem Mittelmeerraum. Sie betören mit warmen Farben, versprühen Leichtigkeit und Lebenslust.



Duft- und Rosengärten:

Der Duft- und Rosengarten ist ein Paradies für alle Sinne. Bestimmt wird er durch unterschiedlichste Rosenarten, die mit intensiv riechenden Pflanzen wie Thymian und Lavendel ergänzt werden.

Aktuelle Gartentrends für 2022



Bei der Planung des Gartenjahres 2022 sind Sie up to date, wenn Sie diese aktuellen Trends in die Praxis umsetzen:



Richten Sie Blumeninseln ein.

Vor allem Bienen und anderen Insekten bieten Sie mit einer Blumeninsel im Rasen ein Refugium und Nahrung. Zudem lockern Blumen die Grünflächen auf und schaffen Kontraste.



Bauen Sie einen Freiluftpavillon.

Verbringen Sie mehr Zeit an frischer Luft. Egal ob es Mahlzeiten, ein gemütliches Beisammensein oder die Arbeit im Homeoffice ist: Ein Freiluftpavillon macht es möglich - sogar mit einem schützenden Dach überm Kopf.



Schalten Sie Licht an im Garten.

Verteilen Sie Strahler, Laternen und Lichterketten und hängen Lampions in die Bäume. Sie werden staunen: In der Dämmerung entfaltet Ihr Garten einen völlig neuen Zauber.



Richten Sie Ihren Garten hundefreundlich ein.

Er braucht nur eine kleine Ecke im Garten, und Ihr Hund ist selig. So kann er überall herumtollen, doch zum Buddeln geht er an seinen Platz. Er hat Spaß und die Beete bleiben unberührt.