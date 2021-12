10 Lebensmittel, die erstaunlich wenig Kalorien haben

Dazu gehören zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine höhere Belastung der Gelenke oder auch eine reduzierte Beweglichkeit .Daher ist es von immenser Bedeutung, dass man darauf achtet, ein gesundes Gewicht zu halten. Effektiver Körperfettabbau ist ein wichtiger Aspekt, wenn man dauerhaft und auf gesunde Weise Gewicht verlieren möchte.

Hierbei ist es besonders wichtig, dass man keine ungesunde Diät startet, bei der man sich einem zu starken Hunger unterzieht oder aber zu einseitig ernährt. Stattdessen ist es wichtig, dass man eine Strategie hat, die auf gesunde Weise dabei hilft, das Gewicht nicht nur zu verlieren, sondern auch zu halten. Was dabei vor allem helfen kann und was besonders wichtig ist, ist die Reduzierung von Kalorien in der alltäglichen Ernährung. Um wirklich gute Ergebnisse erzielen zu können, sollten Menschen, die eine Diät machen wollen, vor allem das Essen zu sich nehmen, das wenig Kalorien enthält. Auf diese Weise kann man immer noch genug essen, nimmt aber weniger Kalorien zu sich, so dass man dabei auf gesunde Weise abnehmen kann.

1. Griechischer Joghurt

Griechischer Joghurt gehört zweifelsohne zu den absoluten Klassikern, was gesunde Ernährung angeht. Das hat vielerlei Gründe, denn diese Form von Joghurt bringt einige Eigenschaften mit sich die für die Abnahme von Gewicht von großem Nutzen sein können. Eine davon ist die sättigende Wirkung von griechischen Joghurt. Schon eine kleine Menge Menge kann dafür sorgen, dass man sich für lange Zeit satt fühlt und nicht allzu schnell hungrig wird. Das ist für die Reduzierung von Kalorien von großer Bedeutung, denn so verfällt man nicht dem Drang, nach kurzer Zeit wieder etwas zu sich zu nehmen. Außerdem kann man den griechischen Joghurt mit vielerlei gesunden Zutaten kombinieren. So kann man zum Beispiel gesunde Nüsse für das Frühstück darunter mischen und so eine ausgewogene Ernährung unterstützen. Dazu kann man ergänzend weitere Produkte für Fettverbrennung zu sich nehmen, um den Stoffwechsel anzukurbeln.

2. Eier

Eier sind ebenfalls eine sehr gute Wahl, wenn es um nützliche Zutaten für gesunde Mahlzeiten geht, die lange satt halten sollen. Das Gute an Eiern ist, dass sie nur wenige Kalorien enthalten, aber dafür sehr proteinreich sind. Auf diese Weise sind sie sehr nahrhaft und halten lange satt, ohne dabei dick zu machen. Aus diesem Grund nutzen auch Bodybuilder oft Eier als Quelle für Protein. Zudem kann man sie leicht als Snack für Zwischendurch in Form von hart gekochten Eiern als Snack zu sich nehmen.

3. Fisch

Fisch an sich ist schon ein sehr gesundes Lebensmittel, da er vor allem gesunde Fettsäuren beinhaltet. So ist zum Beispiel für Lachs bekannt, dass er gute Omega-3-Fettsäuren beinhaltet, die für die Gesundheit von Blutgefäßen wichtig sein können, da sie diese geschmeidig halten und so einer Arteriosklerose vorbeugen sollten. Allerdings ist Lachs auch ein sehr fetthaltiger Fisch. Andere Fischarten wie Forelle hingegen sind fettarm und haben nur wenig Kalorien, weshalb sie sich gut als Mahlzeit für eine kalorienarme Ernährung eignen.

4. Erbsen

Erbsen sind wie andere Hülsenfrüchte schon einmal sehr gesund und beinhalten gesunde Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen. Was den Kaloriengehalt angeht, liegen Erbsen eher im mittleren Bereich. Allerdings kann man ihnen zugute halten, dass sie durch ihren hohen Gehalt an Ballaststoffen lange satt halten. So kann man Erbsen gut verwenden, um Heißhungerattacken vorzubeugen und gleichzeitig gesunde Hülsenfrüchte zu sich nehmen.

5. Gelbe Paprika

Bei Paprika kann man den Grad der Reife ganz einfach an der Farbe erkennen. So sind die grünen Paprika am unreifsten und haben einen leicht bitteren Geschmack, während die gelben Paprika schon länger in der Sonne wachsen und reifen konnten. Die roten Paprika haben den höchsten Reifegrad und schmecken daher auch recht süß, da sie mehr Zucker und damit auch mehr Kalorien enthalten. Die gelben Exemplare eignen sich daher gut, für eine kalorienarme Ernährung und enthalten dazu mehr Vitamine als die grünen Paprika. Sie eignen sich in Streifen geschnitten gut als gesunder Snack.

6. Tomate

Foto: 123rf.com

Tomaten enthalten nur wenig Kalorien und sind sehr gesund. Man kann sie auf viele verschiedene Weisen zubereiten. So können sie ein leckerer Bestandteil für einen frischen Salat sein. In Kombination mit einem Salat und einem leichten Dressing bilden sie eine gute Mahlzeit mit wichtigen sekundären Pflanzenstoffen und wenig Kalorien. Mit ein paar Gewürzen kann man den Geschmack nach Belieben ergänzen.

7. Spinat

Spinat ist ein weiterer Klassiker, den man auf verschiedene Weisen zubereiten kann, ohne ein schlechtes Gewissen in Sachen Kalorien haben zu müssen. Man kann das Gemüse als Salat mit gesundem Dressing zu sich nehmen, oder aber dünsten und warm zu sich nehmen. Ein weiterer Vorteil: Auch Spinat bringt wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Eisen mit sich.

8. Spargel

Foto: 123rf.com

Spargel ist ein allseits beliebtes Gemüse, das zu einer bestimmten Saison erhältlich ist. Bei vielen Menschen ist dieses Saisongemüse sehr beliebt, da man es auf viele leckere Weisen zubereiten und mit vielen anderen Nahrungsmitteln kombinieren kann. Zudem enthält Spargel nicht viele Kalorien und stattdessen Pflanzenfasern, die lange satt halten. Daher eignet sich Spargel gut als kalorienarmes Lebensmittel.

9. Blumenkohl

Blumenkohl ist ein Gemüse, das man ebenfalls auf viele verschiedene Weisen zubereiten kann. So kann man es zu einem leckeren Brei verarbeiten, oder aber auch anbraten oder dünsten. Bei vielen Menschen ist Blumenkohl beliebt, weil man es gut in Rezepte einbauen kann. Zudem enthält der Kohl nur wenige Kalorien und kann Heißhungerattacken vorbeugen.

10. Champignons

Gerade in der Pilzsaison bietet sich eine gute Möglichkeit, diese leckeren Pilze in Mittagessen oder Abendessen zu integrieren. Die Champignons sind sehr gesund und haben nur wenig Kalorien, wodurch man sie gut auch mehrmals im Monat zu sich nehmen kann.

Fazit

Abschließend können wir sagen, dass es in jedem Fall Sinn macht, viel Gemüse in die tägliche Ernährung einzubauen. Die meisten Gemüsesorten enthalten nur wenige Kalorien und sind dafür reichhaltig an Vitaminen, Mineralien und anderen wichtigen Nährstoffen. Auch manche Obstsorten wie Himbeeren kann man durchaus als Quelle von Vitaminen mit wenig Kalorien in die Ernährung einbauen. Mit ausreichend Bewegung, Wasser und Gemüse kann man einen gesunden Lebenswandel mit wenig Kalorien gut aufbauen.