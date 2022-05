5 Hausmittel gegen Verstopfung

Verstopfung ist ein unangenehmes Thema, über das man nur ungern spricht. Daher leben viele mit den Beschwerden und wissen nicht so recht, was sie dagegen tun können. Dieser Artikel zeigt, welche Hausmittel gegen Verstopfung helfen und wie man die Verdauungsbeschwerden beseitigen kann.

Helfen Hausmittel gegen Verstopfung?

Verstopfung kann sehr unangenehm sein. Daher ist die Hemmschwelle recht groß, in die nächste Apotheke zu gehen und Mittel gegen die Verdauungsprobleme zu besorgen. Auch zum Arzt gehen viele mit einer Verstopfung nicht. Daher stellt sich die Frage, ob Hausmittel ebenfalls wirksam sind?

Tatsächlich verhält es sich so: Hausmittel helfen gegen Verstopfung. Allerdings sollte man bei einer chronischen Verstopfung andere Maßnahmen ergreifen, welche nur ein Facharzt bestimmen kann. In der Regel lassen sich Verdauungsbeschwerden jedoch schnell und effektiv mit Hausmitteln lösen.

1. Leinsamen und Flohsamenschalen

Leinsamen und Flohsamenschalen gelten als natürliche Abführmittel. Das liegt an den enthaltenen Quellstoffen. Nehmen Betroffene die Samen zu sich, quellen sie im Darm stark auf. Dadurch wird der Stuhl voluminöser und übt Druck auf die Darmwand aus. Das regt die Verdauung an und der Stuhl kann einfacher ausgeschieden werden.

Um Flohsamenschalten oder Leinsamen als Hausmittel gegen Verstopfung einzusetzen, sollte man sie mit reichlich Wasser zu sich nehmen. Zudem können die Samen auch in das Essen integriert werden. Auch hier gilt: Viel Wasser trinken.

2. Warmes, gesalzenes Wasser

Ein weiteres gängiges Hausmittel gegen Verstopfung ist warmes, gesalzenes Wasser. Hierfür rührt man einfach etwas Salz in Wasser ein. Die Mischung wird am besten auf nüchternen Magen getrunken. Dadurch gibt man dem Darm den Reiz, dass er sich entleeren soll. Die Verstopfung kann durch diese Methode schnell und effektiv bekämpft werden.

3. Ballaststoffe

Ballaststoffe sind die Bestandteile der Ernährung, die die Verdauung in Schwung halten. Integriert man durch die tägliche Nahrung bereits viele Ballaststoffe im Alltag, ist das Risiko, unter einer Verstopfung zu leiden, wesentlich geringer. Im Umkehrschluss helfen Ballaststoffe auch bei einer akuten Verstopfung.

Allerdings sollten Betroffene eines beachten: Es kann ein wenig dauern, bis die Wirkung von Ballaststoffen anschlägt. Grundsätzlich sollten Ballaststoffe in der täglichen Ernährung Anwendung finden. Sie befinden sich in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Obst und Gemüse. Wer daher häufig unter Verstopfung leidet, weiß, was zu tun ist: mehr Ballaststoffe, weniger Kohlenhydrate.

4. Trockenobst

Ein beliebtes Hausmittel, welches effektiv gegen Verstopfung wirkt, ist Trockenobst. Vor allem getrocknete Pflaumen stehen hoch im Kurs, aber auch Datteln, Feigen oder Aprikosen kurbeln die Verdauung an. Woran liegt das?

Trockenobst ist voller Ballaststoffe. Wenn sie erst im Darm angelangt sind, quellen sie stark auf. Dadurch regen sie die Verdauung an und nehmen noch dazu jede Menge Abfallprodukte und Giftstoffe mit. Somit sind Trockenobst stets eine gute Wahl, wenn man mit Verstopfung oder anderen Verdauungsbeschwerden zu tun hat.

5. Kaffee

Ein Kaffee nach dem Essen kann die Verdauung ankurbeln und sorgt dafür, dass die Verstopfung gelöst wird. Insbesondere der Espresso ist hierfür beliebt. Immerhin gilt er als gängiges Getränk nach dem Essen. Einige vermuten, es sei das Koffein, welches die Verdauung ankurbelt. Trotzdem hilft auch entkoffeinierter Kaffee gegen Verstopfung.

Wie dem auch sei – durch den Konsum von Kaffee schüttet der Körper das Hormon Cholecystokinin aus. Dieses wiederum ist dafür verantwortlich, dass der Körper Gallensekret bildet. Dieses Sekret hilft dabei, Fett und andere Bestandteile der Nahrung zu verdauen.

Dauerhafte Umstellung für eine funktionierende Verdauung

Auch wenn es viele Hausmittel gibt, die man nutzen kann, wenn man unter Verstopfung leidet: Man kann bereits im Vorfeld einiges dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt. Immerhin ist eine Verstopfung immer unangenehm – ganz gleich, wie lange sie andauert.

Wie bereits erwähnt, sollte man in die Ernährung mehr Ballaststoffe integrieren. Kohlenhydrate wiederum gilt es zu vermeiden, da sie eine Verstopfung nur fördern.

Außerdem tut dem Körper Bewegung gut. Wer nach dem Essen einen Spaziergang macht oder generell Sport treibt, hält auch die Verdauung in Schwung. Dadurch lässt sich das Essen viel einfacher verdauen und es kommt gar nicht erst zu einer Verstopfung.

Eine häufige Ursache für Verdauungsprobleme wie Verstopfung ist zudem, dass man zu wenig Wasser trinkt. Daher der Appell an jeden, der hin und wieder Probleme mit der Verdauung hat: Wer ausreichend Wasser trinkt, hält die Verdauung auf Trab. Wenn man nicht literweise Wasser trinken möchte, tun es auch ungesüßte Tees. Auf jeden Fall sollte man 2-3 Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen.

Fazit

Hausmittel sind wirksam gegen Verstopfung. Die meisten davon hat man bereits zu Hause, sodass man sie nicht extra besorgen muss. Dennoch sollten Betroffene aufpassen: Hält die Verstopfung sehr lange an, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, um die Ursache dafür zu ermitteln.