Alles über gefährliche Augenkrankheiten

Während Bindehautentzündungen oder ähnliche Erkrankungen am Auge in der Regel recht harmlos verlaufen, gibt es einige gefährliche Augenerkrankungen, die im schlimmsten Fall zur Erblindung führen können. Das Risiko, an einer dieser Erkrankungen zu erblinden, steigt dabei mit dem Lebensalter an.[1]

Gefährliche Augenkrankheiten: Makuladegeneration

Unter den Augenkrankheiten die zur Erblindung führen können, ist die Makuladegeneration die mit Abstand häufigste.1 Das Gefährliche an dieser Augenkrankheit: Sie beginnt in der Regel schleichend. Anfangs werden die Bilder leicht unscharf, wirken mitunter auch verzerrt. Üblicherweise haben die Patienten dann Probleme beim Lesen – was irrtümlich gern auf eine normale, altersbedingte Fehlsichtigkeit zurückgeführt wird.

Ist zu Beginn nur ein Auge betroffen, gleicht das andere kleinere Probleme im Sehfeld oft so weit aus, dass die Beschwerden gar nicht auffallen. Aufmerksam werden Betroffene erst, wenn sich im Gesichtsfeld ein grauer Fleck zeigt, der das Zentrum des gesehenen Bildes einnimmt. Diagnostiziert der Augenarzt eine „Makuladegeneration“, stellt er eine dieser beiden Formen fest: die trockene oder die feuchte Makuladegeneration. Diese Diagnose hat bei der gefährlichen Augenkrankheit wesentliche Auswirkungen. Während nämlich die feuchte Makuladegeneration mit Medikamenten recht gut behandelbar ist, ist die trockene Form nur schwer zu behandeln. Hier kommt es vor allem auf einen gesunden Lebensstil mit der entsprechenden Ernährung und ausreichend Bewegung an, um das Risiko auf das Auftreten der trockenen Makuladegeneration zu minimieren.

Gefährliche Augenkrankheiten: Netzhautablösung

Die Netzhautablösung zählt zu den eher seltenen Augenkrankheiten beim Menschen. Sie tritt im Schnitt nur bei 0,01 Prozent aller Menschen auf.[2] Damit ist das Risiko zwar sehr gering. Tritt sie dann jedoch auf, ist schnelles Handeln gefragt. Die Netzhaut löst sich dann nämlich von der Aderhaut, die diese mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. In der Folge kommt es erst zu einer Unterversorgung, später im schlimmsten Fall zum Absterben der Netzhautzellen. Deshalb gehört die Netzhautablösung zu den sehr gefährlichen Augenkrankheiten, die eine irreversible Erblindung nach sich ziehen kann.

Im Gegensatz zur Makuladegeneration macht sich diese Erkrankung aber auch schon früh deutlich bemerkbar. Die Betroffenen sehen optische Phänomene wie Blitze, Flimmern, leuchtende Punkte oder den sogenannten Rußregen. Mit Fortschreiten der Krankheit treten dann Schatten und komplette Ausfälle im Gesichtsfeld auf beziehungsweise können nur noch verzerrte und unscharfe Bilder wahrgenommen werden.

Spätestens dann muss es schnell gehen, denn auch gefährliche Augenkrankheiten wie diese bedeuten nicht automatisch Erblindung. Wird die Netzhautablösung früh festgestellt, kann der Augenarzt mit einem Laser oder einer Kältesonde die Verbindung zur Aderhaut regenerieren. Ist das nicht mehr möglich, muss der Mediziner die beiden Gewebeschichten in einem operativen Eingriff wieder verbinden.

Gefährliche Augenkrankheiten: Grauer Star

Auch wenn viele Menschen ihn nicht kennen, gehört der Graue Star oder Katarakt nicht zu den seltenen Augenkrankheiten. In der Altersstufe zwischen 52 und 64 Jahren ist etwa die Hälfte aller Menschen betroffen.[3] Dabei muss die Erkrankung nicht unbedingt sofort mit Sehstörungen einhergehen. Viele Menschen sehen vor allem am Anfang noch klar.

Im Krankheitsverlauf trübt sich die Linse des Auges nach und nach ein. Dadurch sehen die Patienten zunehmend schlechter und nehmen das Bild wie durch einen Nebel wahr. Konturen verschwimmen und oft sind die Betroffenen auch leichter von Gegenlichtern zu blenden.

Ob eine Trübung der Augenlinse vorliegt, kann der Augenarzt ganz einfach mit der Spaltlampe und ähnlichen Untersuchungen feststellen. Vor allem wenn Grunderkrankungen wie Diabetes vorliegen, sollten Betroffene bei Augenproblemen schnell den Augenarzt aufsuchen. Zwar gehört der Graue Star nicht unbedingt zu den gefährlichen Augenerkrankungen. Unbehandelt kann aber auch er zur Erblindung führen.

Stellt der Facharzt eine Linsentrübung fest, wird in der Regel die betroffene Linse operativ entfernt. In der Operation setzt der behandelnde Arzt dann eine Kunstlinse ein, die wieder für klaren Durchblick sorgt.

Gefährliche Augenkrankheiten: Grüner Star

Weniger häufig ist eine andere gefährliche Augenkrankheit: der Grüne Star (auch Glaukom genannt).1 Er tritt gehäuft bei Patienten mit Diabetes, hohem Blutdruck, starker Fehlsichtigkeit und anderen Vorerkrankungen auf.

Bei dieser Krankheit wird schleichend der Sehnerv zerstört. Deshalb beginnt sie meist auch unbemerkt. Erst im Zeitverlauf stellen sich Kopf- und Augenschmerzen, Sehstörungen und –ausfälle ein. Die Einschränkung der Sehfähigkeit resultiert aus der Schädigung des Sehnervs durch einen zu hohen Augendruck.

Gefährlich macht diese Augenkrankheit, dass sie unbehandelt zur Erblindung führt. Die Schäden am Sehnerv sind nämlich auch durch den Arzt nicht mehr zu korrigieren. Daher sollten Patienten mit Sehstörungen im Zweifel immer den Augenarzt aufsuchen. Wer ein erhöhtes Risiko auf ein Glaukom hat, sollte außerdem regelmäßig den Augendruck messen lassen. So wird die Erkrankung früh erkannt und kann behandelt werden, bevor sie die Sehfähigkeit einschränkt.

Die Behandlung besteht dann je nach Form des Glaukoms in einer augendrucksenkenden Medikation oder in einer Operation.



