CBD Öl für Anfänger - Wie dosiert man richtig?

CBD wird als Nahrungsergänzungsmittel besonders gerne eingesetzt und ermöglicht eine natürliche Behandlung diverser Beschwerden. Doch viele Anwender müssen zunächst die für sich passende Dosierung finden. Wir erteilen in unserem heutigen Artikel wertvolle Tipps für die richtige CBD-Dosierung und verraten, warum sich vor allem die Step-Up Methode in der Praxis bewährt hat.

Mit der Step-Up Methode die passende Dosis finden

Grundsätzlich unterstützt die Step-Up Methode die Anwender darin, die ideale CBD-Dosierung zu finden. Zunächst wird mit einer niedrigen Einnahmemenge von ein bis drei Tropfen CBD-Öl begonnen. Nach einer Woche wird geprüft, ob sich die gewünschte Wirkung eingestellt hat. Sollte dies der Fall sein, kann die bisherige Dosierung erhalten bleiben. Hat sich der gewünschte Wirkeffekt wiederum nicht gezeigt, so wird die tägliche Einnahmemenge um ein bis zwei Tropfen erhöht. Nun wird auch diese Dosierung für drei Tage beibehalten, um die Wirkung zu prüfen. Die Dosis kann nun alle drei Tage um bis zu zwei Tropfen erhöht werden, bis der Anwender mit der Wirkung zufrieden ist.

Zwar kann der Einnahmezeitpunkt selbst bestimmt werden - dennoch hat sich die Einnahme am Abend in der Praxis besonders bewährt. Bei sehr hohen Dosierungen ist es ratsam, die Einnahme über den gesamten Tag zu verteilen. So können beispielsweise morgens, mittags sowie abends je zwei Tropfen des CBD-Öls eingenommen werden. Anbei finden Interessierte ein Dosierungsbeispiel für die Step-Up Methode:

1. bis 7. Tag: Vier Tropfen pro Tag. Wurde die gewünschte Wirkung nicht erreicht, folgt der nächste Step.

8. bis 10. Tag: Sechs Tropfen pro Tag. Die Verteilung sollte über den gesamten Tag erfolgen. Sofern eine stärkere Wirkung erwünscht wird, folgt der nächste Step.

11. bis 13. Tag: Acht Tropfen pro Tag. Auch hier sollten die Tropfen über den Tag verteilt werden. Wenn die Wirkung erreicht wurde, kann die Dosierung beibehalten werden.

Unser Tipp: CBD-Öl lässt sich sehr genau dosieren und wird daher vor allem von Einsteigern gerne genutzt. Das Öl sollte direkt unter die Zunge geträufelt werden, damit es über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen kann.

Foto:

Welche Menge an CBD mit den passenden Produkten?

Grundsätzlich wird die ideale CBD-Dosierung durch die körperliche Verfassung sowie auch das zu behandelnde Beschwerdebild bestimmt. So benötigen Personen mit einem hohen Körpergewicht sowie starken Beschwerden eine höhere CBD-Dosierung. Für normalgewichtige Personen, die nur unter leichten Beschwerden leiden, reicht eine niedrige Einnahmemenge an hochwertigem Cannabidiol aus. Es wird, je nach Beschwerdebild, zwischen einer Mikro Dosierung, einer Standard Dosierung sowie einer Makro Dosierung unterschieden. Alle wichtigen Details zu den einzelnen Dosierungen sowie zu den Darreichungsformen können den folgenden Abschnitten entnommen werden.

Micro Dosierung

Die Micro Dosierung wird grundsätzlich für wenig ausgeprägte Beschwerden empfohlen. Hierzu gehören beispielsweise innere Unruhe, Angstgefühle, leichte Schmerzen, ein geschwächtes Immunsystem sowie kleinere Entzündungen. Zudem hat sich die Micro Dosierung auch dann bewährt, wenn lediglich das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden soll. Die Micro Dosierung kann sich, je nach Behandlungsziel, zwischen 2 Milligramm bis 20 Milligramm CBD pro Tag bewegen. Zu den idealen Darreichungsformen für die Micro Dosierung gehören CBD-Öl, CBD- Liquid sowie CBD-Kristalle.

Um eine Überdosierung zu vermeiden, wird bei einer Micro Dosierung in der Regel CBD-Öl bevorzugt. Dieses lässt sich dank der dazugehörigen Pipette sehr genau dosieren. Allerdings ist darauf zu achten, dass die CBD-Konzentration des Öls maximal 10 Prozent entspricht. Sofern CBD-Liquid genutzt wird, sollte die CBD-Konzentration nicht die 5-Prozent-Marke überschreiten. Andernfalls lassen sich die Micro Dosierungen nicht korrekt umsetzen.

Gut zu wissen: Bei Micro Dosierungen ist CBD-Öl mit einer niedrigen CBD-Konzentration ideal.

Standard Dosierung

Sofern mittelstarke Beschwerden behandelt werden sollen, wird die Standarddosierung von 20 Milligramm bis 80 Milligramm CBD pro Tag empfohlen. So können ausgeprägte psychische Beschwerden, mittelstarke Schmerzen, chronische Leiden, stärkere Entzündungen, neurologische Beeinträchtigungen sowie mittelstarke Autoimmunerkrankungen mit der Standarddosierung gelindert werden. Zu den möglichen Darreichungsformen gehören Öl, Kapseln, Liquid, Kristalle sowie Paste. Je nach Behandlungsziel können sowohl CBD-Präparate mit einem niedrigen als auch mit einem hohen CBD-Gehalt genutzt werden.

Damit jedoch auch eine sichtbare Wirkung erzielt werden kann, sollte die CBD-Konzentration oberhalb von 5 Prozent liegen. Andernfalls werden aufgrund der hohen Einnahmemenge große Mengen des CBD-Präparates binnen kurzer Zeit verbraucht. Wer sich für CBD-Kapseln entscheidet, sollte derweil ein Produkt mit höchstens 20 bis 30 Milligramm pro Kapsel nutzen, um eine Überdosierung zu verhindern.

Makro Dosierung

Bei sehr starken Beschwerden liegen Anwender mit der Makro Dosierung von 80 Milligramm bis 300 Milligramm CBD pro Tag genau richtig. Die Makro Dosierung wird bei sehr starken Schmerzen, die beispielsweise bei einer Krebserkrankung auftreten, empfohlen. Auch für mittelstarke Autoimmunerkrankungen, starke chronische Leiden sowie ausgeprägte neurologische Beeinträchtigungen wird die Makro Dosierung empfohlen. Grundsätzlich werden für eine Makro Dosierung ausschließlich Präparate mit einem sehr hohen CBD-Gehalt empfohlen. Demnach ist es sinnvoll, zu Öl mit 20 Prozent oder Kristallen mit 10 Prozent CBD zu greifen. Nur so lässt sich die gewünschte Dosierung realisieren, ohne dass zu große Mengen genutzt werden müssen.

Wann wirkt CBD?

Da CBD zu den natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln gehört, kann auch der genaue Wirkeintritt variieren. Viele Anwender berichten, dass die entspannende Wirkung von Cannabidiol häufig nach wenigen Stunden auftritt. Allerdings muss insbesondere bei höheren CBD-Dosierungen erst ein Grundspiegel hergestellt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass CBD oftmals nach mehreren Wochen seine Wirkung vollends entfaltet.

Gibt es Nebenwirkung?

Da es sich bei Cannabidiol um ein natürliches Produkt handelt, ist das Spektrum an Nebenwirkungen sehr überschaubar. Allerdings können vor allem zu Beginn der Einnahme eine vermehrte Müdigkeit, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, ein niedriger Blutdruck sowie ein verminderter Appetit auftreten. In der Regel verschwinden diese Nebenwirkungen jedoch nach den ersten Tagen der Einnahme wieder.

Kann man CBD überdosieren?

Grundsätzlich lässt sich CBD nur sehr schwer überdosieren, da die empfohlene Einnahmemenge in diesem Fall deutlich überschritten werden müsste. Zudem existieren bisher keine Hinweise, dass CBD süchtig macht. Sofern demnach die ideale Einnahmemenge ermittelt wurde, muss diese auch dauerhaft nicht mehr erhöht werden. Dennoch existieren bisher noch nicht genug wissenschaftliche Studien, die diese Annahme mit Sicherheit belegen.

Fazit: Mit dem richtigen Vorgehen lässt sich CBD problemlos dosieren

CBD kann das Wohlbefinden des Menschen auf natürliche Art und Weise steigern und erfreut sich daher zunehmender Beliebtheit. Dennoch ist es wichtig, sich zunächst an die richtige Dosierung heranzutasten. Wer die Step-Up Methode nutzt und zudem auf einen praktischen Einnahmeplan zurückgreift, der wird schon bald die für sich passende Einnahmemenge herausfinden.