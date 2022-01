Deswegen sind Online Apotheken so beliebt!

Klassische Verkaufsstellen kämpfen um Marktanteile, weil Sie in direkter Konkurrenz zum E-Commerce stehen. Selbst bei Online Apotheken, wie Apomeds ist der Trend zu verfolgen. Die Online Apotheke, ist hier ein Vorreiter und gewinnt immer mehr an Marktanteilen.

Corona Pandemie als Markttreiber

Während der Corona Pandemie kam es zu mehreren Lockdowns. Die Angst sich mit dem Virus anzustecken war anfangs der Pandemie in der Bevölkerung sehr hoch. Um nun so wenig Kontakte wie möglich zu haben, wurde unter anderem das Einkaufverhalten des Endverbraucher anders. Dieser kaufte weniger ein aber dafür mehr. Umso wenig wie möglich seinen Einkauf zu erledigen wurde viel eingekauft. Diese Strategie verfolgte man auch bei normalen Apothekenkauf. Doch die Gefahr einen mutmaßlichen Corona Erkrankten anzutreffen - vor allem in der Apotheke - war hoch.

Viele entschieden sich nun auch hier, ihren Apothekenbedarf online zu bestellen.

Vorteile beim Online Apothekeneinkauf

Die Erfahrung beim Online Einkauf war für die meisten Menschen vor der Pandemie bereits bekannt. Aufgrund der Lockdowns wurde Internet nun für fast alle Einkäufe genutzt und daher keine Neuigkeit für die meisten. Das spiegelt sich beim Online Verkauf für Apothekenbedarf nieder.

Vorteile generell beim Online Einkauf ist Bequemlichkeit über das Internet. Für den Apothekeneinkauf bedeutet dies, kein langes anstehen in der Warteschlange. Denn Warteschlangen waren im Lockdown ein breites Thema.

Da die meisten Apotheken relativ klein waren und es eine begrenzte Besucheranzahl gab, entstanden vor den Apotheken lange Warteschlangen. Selbst heute noch. Über das Internet war nun dieses Problem beseitigt und es musste nur noch gewartet werden, bis es an der Tür klingelte. Die Wartezeit von Bestellung bis Lieferung ist aufgrund der vernetzten Logistikstrukturen deutlich verringert worden. Schließlich ist die Zahl der Lieferanten dank des Fortschrittes des E-Commerce rasant angestiegen.

Lieferbranche profitiert während der Pandemie

Das oberste Gebot während der Pandemie war die Kontaktbeschränkung. Bis heute ist teilweise streng geregelt. Der größte Nachteil der Apothekenbestellung im Internet war die Lieferung. Da nun immer mehr Betriebe im Lockdown schließen mussten, weichten die Arbeitnehmer in einen anderen Berufszweig aus. Die Folge waren viele Kündigungen in der Gastronomiebranche und viele Neueinstellung in der Lieferantenbranche zum Endkunden. Der größte Nachteil der Lieferung für Apothekenbedarf war hiermit minimiert worden. Das nutzten die Online Shops der Apotheken und der Vertrieb wurde deutlich stärker.

Der Preis und das Personal sprechen für Online Apotheken

In Deutschland gilt, ähnlich wie beim Buchhandel, eine Preisbindung. Das bedeutet, dass auch Online Apotheken in Deutschland Medikamente nicht günstiger vertreiben dürfen, als die stationäre Konkurrenz. Umgehen können Anbieter diese Regelung allerdings, wenn sie ihren Geschäftssitz im Ausland haben. So können Online Apotheken niedrigere Preise aufrufen.

Diese Preisbindung könnte in Zukunft übrigens entfallen.

Viele neue Apothekennutzer finden die Beratung bei den stationären Apotheken in der Regel als überflüssig. Deswegen greift man auch zu Online Apotheke weil es hier nicht nochmal erklärt werden muss. Schließlich kennt man sein Produkt und muss nicht ungewollt aufgeklärt werden. Durch Einsparung im Beratungspersonalbereich ist es ein weiterer Vorteil für die Online Apotheken in der Preiskalkulation.

Die Zukunft gehört der Digitalisierung

Online Apotheken werden in der Zukunft durch dein weiteren Fortschritt der Digitalisierung profitieren.

Der Endnutzer wird zu jeder zeit- und ortsunabhängig seine Medikamente bestellen. Unnötige Fahren sowie das lästige Parkplatz suchen für die stationäre Apotheke sind einer der Punkte die hier für eine Onlinebestellung sprechen. Sollten die Lieferdienste nun auch umrüsten auf eine E-Auto Flotte, wäre selbst ein ökologischer Aspekt entstanden, um seinen Verbrenner für die Fahrt zur Apotheke einzustellen.