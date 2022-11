Eine ästhetische Brustvergrößerung machen lassen: Darauf sollte man achten

Einen spezialisierten Facharzt auswählen

Mittlerweile bieten zahlreiche Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen Maßnahmen zur Brustvergrößerung an. Ein Plastischer Chirurg wird im Rahmen seiner Ausbildung speziell auf diese Form der Operation geschult und ausgebildet. Wer großen Wert auf ein optimales Ergebnis legt und ein sicheres Vorgehen legt, ist bei einem Facharzt für Plastische Chirurgie optimal aufgehoben. Nur ein erfahrener Spezialist kann eine ästhetische Brustvergrößerung machen, da dabei ein umfassend geschultes Auge von wesentlicher Bedeutung ist. Des Weiteren sind für die Mammaaugmentation, wie eine Brustvergrößerung in der Sprache der Mediziner genannt wird, handwerkliche Fähigkeiten und fachliche Kompetenzen notwendig. Wichtig ist dabei die Synergie von anatomischen und medizinischen sowie ästhetischen Kenntnissen. Damit die Brüste nach der Vergrößerung natürlich aussehen, ist ein gutes Gefühl für Ästhetik und Körperproportionen entscheidend. Da es sich dabei um eine komplexe Operation handelt, sollte sie in einer anerkannten Klinik stattfinden, damit die Patientinnen die beste medizinische Versorgung vor, während und nach dem Eingriff erhalten. Auf diese Weise lassen sich die höchsten Qualitätsstandards und eine sehr gute Sicherheit und Zufriedenheit erzielen.

Gründe für eine Brustvergrößerung

Heutzutage gelten straffe und volle Brüste als Schönheitssymbol. Allerdings haben nicht alle Frauen von Natur aus ein üppiges Dekolleté, viele stören sich an ihren zu kleinen Brüsten. Darüber hinaus können gravierende Schwankungen bei den Hormonen und eine Schwangerschaft die Brust verformen. Generell kommt es bedingt auch durch die Schwerkraft und den Verlust der elastizität der Haut zu schlafferen Brüsten, die sich im Verlauf der Zeit bei der Form und Größe verändern. Des Weiteren können Brüste asymmetrisch oder schlauchförmig sein, diese Gegebenheit ist eine Frage der genetischen Veranlagung und nicht vom Alter abhängig. Wenn solche Körperformen zu einem massiven Störfaktor werden und sogar psychische Probleme generieren, kann eine Brustvergrößerung die gewünschte Abhilfe schaffen. So lassen sich Hängebrüste korrigieren sowie die Brust anheben und straffen. Die Vergrößerung ist sowohl mit Implantaten aus Silikon als auch mit Eigenfett möglich, jedoch sind bei der letztgenannten Methode oft mehrere Eingriffe erforderlich.

Größe und Form der Implantate festlegen

In der Anfangszeit der Brustvergrößerungen haben sich etliche Frauen für extrem große und komplett runde Implantate entschieden. Jedoch entsteht damit ein eher unnatürliches Erscheinungsbild, dazu ist sofort ersichtlich, dass eine Augmentation vorgenommen wurde. Wer einen natürlichen Look bevorzugt, für den bieten sich innovative Implantate an, welche über eine anatomische Form verfügen oder eine solche annehmen können. Grundsätzlich sollte der zuständige Plastische Chirurg vor der Brustvergrößerung ein umfassendes Beratungsgespräch und gründliche Untersuchung der Brüste durchführen. Eine Mammographie oder ein Ultraschall der Brust kann vor einer Brust OP notwendig sein. Auf diese Weise lässt sich zusammen mit der Patientin die korrekte Größe und Form der Implantate bestimmen, deren Füllungsgrad über ein optisch ansprechendes Resultat entscheidet. Neben dem richtigen Aufbau und der Dimension spielt auch die Stabilität für die Sicherheit eine große Rolle. Renommierte Hersteller setzen haltbare Oberflächen ein, welche das Implantat permanent im Gewebe der Brust stabilisieren. So lässt sich nachhaltig die Gefahr von Komplikationen senken.

Darüber hinaus stehen die folgenden Methoden bei der Operation zur Auswahl:

Brust Implantat unter der Drüse

Brust Implantat unter dem Muskel

Brust Implantat teilweise unter Drüse und Muskel

Fazit

Wer die genannten Faktoren beachtet, kann mit einer sicheren und ästhetischen Brustvergrößerung rechnen. Ausschlaggebend ist die Entscheidung für einen spezialisierten Facharzt auf diesem Gebiet, damit sich die Patientin in sicheren Händen befindet sowie im Anschluss an die Operation zufrieden mit dem Ergebnis sein kann.