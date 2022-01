Flohbiss: Symptome, Behandlung & Tipps

Wie bemerke ich einen Flohbiss?

Viele gehen davon aus, dass nur Tiere davon betroffen sein können, doch auch der Flohbiss beim Menschen ist nichts Ungewöhnliches. Charakteristisch dafür sind viele kleine Bisswunden, die sich auf dem gesamten Körper befinden können. Meist liegen die Bisse systematisch in einer Linie nebeneinander oder weisen eine regelrechte Dreiecksform auf. Das liegt daran, dass der Floh die menschliche Haut mehrmals durchbohrt – auf der Suche nach der optimalen Stelle, um ein Blutgefäß zu finden. Aus diesen Gründen verwechseln viele Menschen Flohbisse zunächst mit einer allergischen Reaktion. Starker Juckreiz und Hautrötungen stärken den Verdacht nur noch mehr.

Was tun bei einem Flohbiss?

Wurden Sie von einem Floh gebissen, dann sollten Sie möglichst die Finger von den Bissstellen lassen. Auch wenn sie teilweise stark jucken, sollten Sie davon absehen, zu kratzen. Denn Flohbisse neigen sehr leicht zu Entzündungen. Ist der Juckreiz nicht mehr auszuhalten, wird ein Antihistamin empfohlen. Auch eine niedrig dosierte Kortinsonsalbe hilft gegen die Beschwerden.

Was jedoch auf jeden Fall geschehen sollte, ist die Beseitigung der Flöhe aus der Wohnung. Flöhe vermehren sich nämlich in einem rasanten Tempo und können sich ziemlich gut verstecken. Der Aufwand ist also nicht zu unterschätzen. Um Flöhe effektiv auf der Wohnung zu vertreiben, hilft es, sich zunächst mit sogenanntem Vergrämungsmittel einzucremen. Dazu zählen Mittel, die der Floh absolut nicht leiden kann. Autan und Anti-Brumm Forte fallen beispielsweise in diese Kategorie.

Damit ist es jedoch noch nicht getan. Denn nun meiden die Flöhe zwar die eingeriebene Haut, doch sie verlassen dadurch noch nicht gleich die Wohnung. Diese gilt es daher sehr gründlich zu reinigen. Es reicht nicht aus, lediglich mit dem Staubsauger über den Boden zu gehen – auch Textilien wie Polstermöbel und das Bett müssen gründlich von Flöhen, Larven und Puppen befreit werden. Da Flöhe recht zähe Tiere sind, überleben sie das Einsaugen durch den Staubsauger womöglich. Daher ist auch die Entsorgung des Staubsaugerbeutels angeraten.

Ist ein Flohbiss gefährlich?

Zwar gehen ein starker Juckreiz und Schmerzen mit einem Flohbiss einher, doch wirklich gefährlich ist der Biss an sich nicht. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Flöhe gelten als Überträger von Krankheiten, was ziemlich übel ausgehen kann. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Floharten. Es gibt beispielsweise den Hunde- und Katzenfloh, welcher ein Zwischenwirt für die Hasenpest, das Fleckfieber und den Bandwurm ist. Allerdings gibt es auch Rattenflöhe. Diese können sogar das Pestbakterium Yersinia pestis übertragen, welches Beulen- und Lungenpest auslösen kann.

Auch von Fällen der Übertragung von Borreliose-Erregern durch Flöhe sind in Behandlungsberichten dokumentiert. Die Folge kann eine Hirnhautentzündung sein. Zwar gelten vor allem Zecken als Überträger, doch auch alle anderen blutsaugenden Insekten, zu denen auch Flöhe gehören, können eine Hirnhautentzündung auslösen. Das bereits angesprochene Fleckfieber ist jedoch eher Seltenheit in Deutschland. Es handelt sich dabei um eine fieberhafte Erkrankung, die mit grippeähnlichen Symptomen einhergeht. Zudem bekommen Sie einen fleckigen Hautausschlag, der namensgebend für die Erkrankung ist.

Wie behandelt man einen Flohbiss?

Wer von einem Floh gebissen wurde, sollte die Bisswunden so schnell wie möglich mit warmem Wasser und etwas Seife ausspülen. Darüber hinaus gilt es in der Folge, die Schädlinge loszuwerden. Auch juckreizlindernde Maßnahmen sollten ergriffen werden.

Als Hausmittel gegen Flohbisse wirkt Aloe Vera, welche bereits seit Jahrtausenden Anwendung in diesem Bereich findet. Doch auch die Zwiebel, die Sie wohl mit höherer Wahrscheinlichkeit bereits zu Hause haben, kann gegen Insektenstiche verwendet werden. Ihr Saft enthält Schwefel, welcher eine desinfizierende und antibakterielle Wirkungsweise hat.

Viele Betroffene fragen sich, ob sie bei jedem Flohbiss einen Arzt aufsuchen sollten. Tatsächlich ist diese Frage schwierig zu beantworten. Häufig wird geraten, erst bei Beschwerden wie allergischen Reaktionen oder Entzündungen zum Arzt zu gehen. Doch auch aufgekratzte Flohbisse bergen ein gewisses Risiko und sollten untersucht werden.

Dennoch besteht bei einem Flohbiss in der Regel kein Grund zur Panik: In den meisten Fällen verlaufen sie harmlos, was nicht zuletzt der Hygiene in Deutschland zu schulden ist. Auch ein gutes Immunsystem hilft. Die Symptome sollten nach wenigen Tagen völlig abgeklungen sein.

Fazit

Flohbisse können zwar schwere Krankheiten übertragen, doch trotzdem ist der Verlauf in Deutschland meist milde. Trotzdem gilt es, die Tiere so schnell wie möglich loszuwerden. Hierfür ist ein hohes Maß an Hygiene gefordert. Darüber hinaus lassen sich Flohbisse zu Hause mit Hausmitteln behandeln, um die Symptome wie starkes Jucken und Schmerzen zu lindern.