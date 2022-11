Gesundheit am Arbeitsplatz: Abnehmen bei einer sitzenden Beschäftigung

Büroalltag mit ungünstigen Folgen für den Bewegungsapparat



Ein reichhaltiges Frühstück stärkt für die anstehenden Büroaufgaben. Doch nach spätestens zwei Stunden tritt eine unerklärliche Müdigkeit ein. Ein Proteinriegel und Kaffee schaffen Abhilfe bis zur Mittagspause. Nach dieser Mahlzeit schleppen sich die Nachmittagsstunden wie Kaugummi. Bei einer Vollzeitbeschäftigung im Sitzen werden Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln einseitig belastet. Sogar die inneren Organe werden durch das erzwungene Quetschen in ihrer Tätigkeit eingeschränkt. Folgen sind Gelenkverschleiß, Rücken- und Bandscheibenbeschwerden sowie ständig abnehmende Kraft und Ausdauer. Millionen Büroangestellter werden weltweit gegen die Folgen behandelt oder sogar für berufsunfähig erklärt.



Technische Abhilfe gegen einseitige Muskelbelastung



Die Arbeit wird nicht weniger durch Reden und sich motivieren. Viel mehr hält abwechselnde Bewegung Geist und Körper rege. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann für aktive Bewegungsintervalle per Knopfdruck in einen Stehtisch verwandelt werden. Ebenfalls lässt er sich der Körpergröße jedes Büromitarbeiters für rückenschonendes Sitzen anpassen. Ein Nebeneffekt des Arbeitens im Stehen ist die Beanspruchung der Po- und Beinmuskulatur. Wird sie besser durchblutet, verbrennt sie deutlich mehr Kalorien und kann sogar wachsen. Weiterarbeiten ist so ohne erzwungene Gymnastikpause möglich.



Muskelermüdung mit regelmäßigem Bewegungswechsel verringern



Soweit dies in einem Bürogebäude möglich ist, hilft Treppe steigen zwischendurch, die Durchblutung und somit die Sauerstoffsättigung im Gehirn anzuregen. Schon nach wenigen Stufen beschleunigt sich der gesamte Zellstoffwechsel. Die kurze Aktivierung steigert den Kalorienumsatz schon bei einem Gang pro Vormittag (und einem pro Nachmittag). Das zweite Frühstück im Büro und das Mittagsmenü in der Bürokantine setzen sich dadurch weniger stark an Bauch und Hüften ab. Empfehlenswert ist nach Büroschluss zusätzlich ein Spaziergang an frischer Luft von wenigstens 20 Minuten.



Soleusmuskel aktivieren



Generell verbrauchen Muskeln beim Arbeiten Glykogen. Durch Inaktivität verbrauchen sie davon weniger, erschlaffen und ermüden allerdings. Der Wadenmuskel Soleus nimmt sich stattdessen Fette und Blutzucker. Dadurch greift er bei jeder Aktivierung auf die Fettdepots des Körpers zurück. Wer zwischendurch abwechselnd im Stehen und Sitzen arbeitet, fördert den Energieumsatz kräftig. Sitzübungen speziell für die Waden verstärken den Verbrennungseffekt ohne Trainingsgeräte und Übungsmatte.



Übungstipp:

Unter dem Schreibtisch für zehn bis 15 Sekunden mit angespanntem Wadenmuskel auf Zehenspitzen sitzen, Muskel und Füße entspannen, 30 Sekunden warten, Übung fünfmal pro Vormittag und fünfmal am Nachmittag wiederholen - und beliebig oft nach Feierabend vor dem Fernseher.



Ernährung dem einseitigen Büroalltag anpassen



Abnehmen funktioniert immer dann, wenn der Körper mehr Kalorien verbrennt als aufnimmt. Große Mahlzeiten ermüden ohnehin, auch bei anderen als Bürotätigkeiten. Ein ausgewogenes Frühstück muss sein, sollte aber bestenfalls eine halbe bis eine Stunde vor Arbeitsstart eingenommen werden. Besser als das Warten auf die Mittagspause sind mehrere kleine Snacks, in denen möglichst wenig Fett, moderat Eiweiß und Kohlenhydrate enthalten sind.

Fazit

Sitzen ist im Büroalltag unvermeidlich und kann zu Übergewicht führen. Abwechselnde Bewegung während der Arbeitszeit steigert den Kalorienverbrauch und löst zusätzlich Verspannungen. Unauffällige, effektive Übungen für die Wadenmuskulatur steigern den Energieumsatz sogar während der Sitzposition und helfen somit, sitzend im Büro abzunehmen und die Wunschfigur zu halten.