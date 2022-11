MCT-Öle: Sprungbrett zum ketogenen Stoffwechsel

MCT Öl 6: Capronsäure

MCT Öl 8: Caprylsäure

MCT Öl 10: Caprinsäure

MCT Öl 12: Laurinsäure

Was genau sind MCT-Öle, warum ragt aus dieser Palette MCT Öl 8 heraus, und was sind die gesundheitlichen Vorteile, von denen Anwender profitieren möchten?

Was sind MCT-Öle?

MCT-Öle sind mittelkettige Fettsäuren, die auf Basis von Kokosöl oder Palmkernöl gebildet werden. Jedes Öl stellt hierbei eine Verbindung aus drei mittelkettigen Fettsäuren und einem Glycerin-Molekül dar. Durch ihre für Öle seltenen hydrophilen Eigenschaften umgehen die Triglyceride der Verstoffwechselung über den Umweg der Gallenblase, da eine Emulgation nicht mehr nötig ist. Sie werden direkt im Dünndarm resorbiert und gelangen schnell und effektiv in die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen.

Warum soll Caprylsäure am wertvollsten sein?

Zum Verständnis für die Bevorzugung von MCT Öl C8 durch ketogene Anwender ist zunächst wichtig, dass eine geringere Anzahl von Kohlenstoffatomen die Enzyme zu einer geringeren Abspaltungsarbeit zwingt. Dadurch stehen die Öle dem Stoffwechsel schneller zur Verfügung. Da Capronsäure durch ihren unangenehmen Geruch und ihre schlechte Verträglichkeit minderwertig ist, bleibt Caprylsäure als effizienter Energielieferant.

Dennoch sollten Caprinsäure und Laurinsäure nicht unterschlagen werden, denn MCT Öl 10 wird zwar langsamer aufgenommen als MCT Öl 8, bleibt dem Stoffwechsel aber länger erhalten. MCT Öl 12 wiederum bringt durch seine antimikrobiellen Eigenschaften diverse Vorteile zur Pflege der Darmflora mit sich und wird aus diesem Grund gern in Kosmetika eingebaut.

Die Vorteile von MCT-Öl C8

Das Repertoire möglicher gesundheitlicher Vorzüge durch Caprylsäure überzeugt Anhänger qualitativ und quantitativ. Gehen wir genauer auf die Effekte ein:

Gute Gründe für den ketogenen Stoffwechsel

Es gibt Hinweise darauf, dass der Mensch für die Mengen an ein- und zweikettigen Zuckermolekülen, die sich als Geschmacksverstärker in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln finden, evolutionär nicht geschaffen ist. Der Zuckerkonsum, der sich allein in den letzten 200 Jahren in Europa nach Datenauswertungen etwa verzwanzigfacht hat, wird zunehmend kritischer gesehen und in den Zusammenhang von Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Depressionen gebracht.

Im Vergleich zum Glucose-Stoffwechsel ist der ketogene Metabolismus beständiger und führt dem Körper und Gehirn langfristig sogar 10 bis 20 % mehr Energie zu. Vermieden werden der Verschleiß der Insulinpumpe durch das ständige Auf und Ab des Blutzuckerspiegels sowie die Verlangsamung der Synapsenaktivität im Gehirn durch permanente Überbeanspruchung.

MCT Öl 8 ist bei der Unterstützung des ketogenen Stoffwechsels besonders effektiv, weil es schnell in den Blutkreislauf gelangt und das Einsteigertief, die sogenannte “ketogene Grippe, bei der Umstellung auf den ketogenen Stoffwechsel nach Studienangaben halbiert.

Abnehmen mit MCT-Öl C8

Durch die Beständigkeit des ketogenen Stoffwechsels und der damit einhergehenden Vermeidung von Heißhungerattacken sind Anwender, denen der Umstieg auf den ketogenen Stoffwechsel gelingt, kaum noch übergewichtig. Sie haben ihren Stoffwechsel harmonisiert und leben nach dem Loskommen von der „Droge Zucker“ wieder stärker im Einklang mit ihren Bedürfnissen.

Darüber hinaus bietet Caprylsäure weitere interessante Effekte zum Abnehmen. Sie wird vom Körper direkt in Energie umgewandelt und nicht als Glycerin in den Fettzellen eingelagert. Durch die entstehende Wärme bei der Verwertung wird der Stoffwechsel angekurbelt, sodass Fettzellen schneller verbrannt werden können. Schließlich enthält MCT-Öl C8 10 % weniger Kalorien als andere Fettsäuren.

Vielfältiges Gesundheitspotenzial

Seit der chemischen Herstellung von MCT-Fetten sind die mittelkettigen Fettsäuren ein beliebter Gegenstand der medizinischen Forschung und Mediziner untersuchen ein mögliches Heilpotenzial bei Krankheiten wie Parkinson, Migräne und Alzheimer. Als gesichert gilt, dass Caprylsäure die Blutfettwerte und den Cholesterinspiegel nicht beeinflusst, sodass die Ernährung mit MCT-Ölen als durchblutungsfördernd anerkannt ist. MCT-Öl C8 weist antibakterielle, antivirale und antimykotische Eigenschaften auf und gilt als schneller Energiebooster, sodass es nicht zuletzt als Sporternährung eine zunehmend breite Anwendung findet.