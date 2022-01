Medizinische Gesichtsmasken "Made in Germany" - Warum ist das wichtig?

Die Coronapandemie ist immer noch in vollem Gange. Bei der Maskenwahl hat sich das Label “Made in Germany” als Qualitätskriterium etabliert.

Im März 2020 trat ein, was niemand für möglich gehalten hatte: Ein grippeähnlicher Virus befiel die Menschheit und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen zur weltweiten Pandemie. Während ein Mundschutz oder die klassische OP-Maske in den europäischen Gefilden bis dahin ausschließlich im Gesundheitswesen Anwendung fand, hat sich die Nasen-Mund-Bedeckung mittlerweile zum Standard entwickelt: Beim Einkaufen, auf gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, im öffentlichen Nahverkehr und beim Besuch im Restaurant ist die Maske ständig im Einsatz.

Die allgegenwärtige Maskenpflicht soll verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet und die SARS-CoV-2-Pandemie aktiv eindämmen. Waren zu Beginn der Coronakrise sämtliche Masken zugelassen, hat sich die Lage mittlerweile verschärft. Denn es zeigt sich, dass sich die Schutzwirkung der einzelnen Maskentypen teilweise erheblich unterscheidet. Im folgenden Artikel möchten wir einen genauen Blick auf die medizinische Gesichtsmaske werfen und verdeutlichen, warum das Kennzeichen “Made in Germany” eine wichtige Rolle bei der Maskenwahl spielt.

Was ist eine medizinische Gesichtsmaske?

Die medizinischen Gesichtsmasken sind ebenfalls unter dem Synonym OP-Masken bekannt. Sie besitzen eine rechteckige Form, die sich mittels Faltenwurf perfekt an die Gesichtsform der Träger anpassen. Die OP-Masken setzen sich aus mehreren, hauchdünnen Lagen zusammen. Zwischen zwei Schichten wurde jeweils ein Filtervlies platziert, um Partikel am Eindringen zu hindern.

Bei dieser Art von Maske spielt das Design eine untergeordnete Rolle. Die Außenseite ist oftmals im schlichten Blauton gehalten, wohingegen die Innenseite weiß gehalten ist. Bereits vor der Coronapandemie wurde diese Art von Masken vom medizinischen Personal genutzt, da sie hocheffektiv und sehr preiswert sind.

Warum unbedingt "Made in Germany"?

Während die Gestaltung der medizinischen Gesichtsmasken nebensächlich ist, sollte man bei der Wahl der OP-Maske ein verstärktes Augenmerk auf die Bezeichnung “Made in Germany” legen. Denn viele ehrgeizige Geschäftsleute nutzten die allgemeine Panik und hohe Nachfrage nach Masken, um ihren Fuß in das Masken-Business zu setzen. Es zeigt sich, dass vor allem Unternehmen aus dem Ausland wenig Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und eine ausgezeichnete Verarbeitung legen. Dadurch kann die medizinische Gesichtsmaske an Wirkung verlieren.

Im Gegensatz dazu herrschen in Deutschland hohe Qualitätsstandards. Die Produkte müssen strengen Kontrollen standhalten und verfügen über eine Zertifizierung. Die Hersteller sind in der Regel schon mehrere Jahre im Geschäft und konnten sich ein umfassendes Know-how aneignen. Das Label “Made in Germany” stellt dabei sicher, dass nicht nur der Verkauf in Deutschland abgewickelt wird, sondern dass jede einzelne Faser dieser speziellen medizinischen Schutzausrüstung auf deutschem Boden gefertigt wurde.

Vorteile der medizinischen Atemschutzmasken

Die OP-Masken zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

● Tragekomfort: Während FFP2 Masken schmerzhaft auf die Gesichtshaut drücken und andere Modelle der zum Schutz vor Corona wie zum Beispiel die Gesichtsvisiere im Alltag sehr umständlich sind, zeichnen sich die OP-Masken durch ein angenehmes Tragegefühl aus.

● Funktionsfähigkeit: OP-Masken sind darauf ausgelegt, den Gegenüber vor infektiösen Tröpfchen zu schützen. Das stellt die hervorragende Filterleistung und die Atemstörung sicher. Neben dem Fremdschutz kann sich der Träger mit den medizinischen Atemschutzmasken ebenfalls zu einem gewissen Grad selbst schützen.

● Anpassungsfähigkeit: Durch das leichte Material und seine Flexibilität passen sich die medizinischen Gesichtsmasken an nahezu jede Gesichtsform an. Ob rundes, eckiges, dickes oder schmales Gesicht - die Maske sitzt!

Unterschied zwischen einer OP-Maske und einer FFP-Maske

In Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen, wann eine FFP-Maske zum Einsatz kommen sollte und wann auf eine OP-Maske zurückgegriffen werden kann. Die FFP-Masken eignen sich vor allem für den medizinischen Bereich. In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen herrscht ein erhöhtes Infektionsrisiko, dem man mit einem erhöhten Schutz entgegenwirken möchte. In einigen Bundesländern - zum Beispiel Bayern - sind sie verpflichtend und müssen in Geschäften, Restaurants, Arztpraxen und Institutionen getragen werden. Denn durch einen perfekten Sitz des Mundschutzes und des Nasenbügels ist eine vollständige Abdichtung gewährleistet.

Die medizinischen Gesichtsmasken besitzen ebenfalls eine hohe Schutzwirkung und werden in großen Teilen Deutschlands und weltweit getragen. Sie erweisen sich als Unterstützung im Alltag und sind besonders für Kinder und Jugendliche, die der Maskenpflicht in der Schule unterworfen sind, eine große Hilfe.