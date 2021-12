Mit Ayurveda gestärkt und ausgeglichen durch den Winter

Beim Ayurveda geht es dabei immer darum, durch richtige Ernährung, Bewegung und Lebensstilfaktoren Körper und Geist in Balance zu halten. Je nach Jahreszeit und individueller Konstitution gibt es verschiedene Routinen, die dabei helfen können, ausgeglichen zu bleiben. Im Folgenden finden Sie einige Anregungen dafür, wie Sie die Erkenntnisse und Prinzipien des Ayurveda nutzen können, um gut durch den Winter zu kommen.

Ayurveda-Ernährung für innere Wärme

Viele Menschen schwören darauf, dass basische Ernährung – ein anhaltender Trend in der Fitness- und Gesundheitsszene – ihnen zu innerer Balance verhilft. Bei der basischen Ernährung geht es darum, möglichst wenig Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die im Körper säurebildend verstoffwechselt werden. Man geht nämlich davon aus, dass ein zu hoher Anteil an Säure im Körper Entzündungsprozesse und diverse andere Krankheiten fördern kann.

Auch im Ayurveda spielt das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen eine wichtige Rolle. Grundsätzlich wird hier empfohlen, auf eine basenüberschüssige Ernährung zu achten. Das bedeutet, etwa 80 Prozent basische und 20 Prozent saure Lebensmittel zu sich zu nehmen. Außerdem ist nach der ayurvedischen Lehre im Winter das Verdauungsfeuer am stärksten. Das bedeutet, dass Lebensmittel schneller verdaut werden und der Körper insgesamt mehr Kalorien benötigt, um warm zu bleiben. Dadurch sehnen wir uns nach reichhaltiger, nahrhafter Ernährung.

Ayurveda empfiehlt dann vor allem Speisen, die warm, gekocht, ölig und gut gewürzt sind. Die meisten Menschen, die ein gutes Gefühl für ihren Körper haben, greifen im Winter intuitiv zu Nahrungsmitteln, die diese Eigenschaften haben. So eignet sich zum Frühstück besonders ein nahrhafter Brei aus gekochtem Getreide wie Haferflocken, Gerste oder Amaranth. Für das Mittag- und Abendessen bieten sich gedünstetes Gemüse und Suppen oder Eintöpfe an. Dabei ist es sinnvoll, sich an den Lebensmitteln zu orientieren, die die Natur uns in dieser Jahreszeit zur Verfügung stellt: Wurzelgemüse, Wirsing, Karotten oder Spinat. Zusätzlich können die Speisen mit scharfen, wärmenden Gewürzen wie Knoblauch, Ingwer, Pfeffer oder Chili angereichert werden.

Sport und Bewegung

Die trockene Kälte im Winter hat laut Ayurveda auch Auswirkungen auf unseren Geisteszustand. Vor allem Menschen, die zu Nervosität neigen, können dadurch innerlich unruhig und konzentrationsschwach werden. Um dem entgegenzuwirken, bieten sich Sporteinheiten an, die eine ausgleichende und beruhigende Wirkung haben – beispielsweise lange Spaziergänge in der Umgebung oder langsam ausgeführte Kraftsporteinheiten. Andere Menschen tendieren im Winter eher zu Trägheit und Müdigkeit. Vor allem an wolkenverhangenen, verregneten Tagen schlägt diese Lethargie zu. Diesen Menschen tut es eher gut, intensiv zu trainieren und dabei so richtig in Schwitzen zu kommen. Cardio-Training oder HIIT-Einheiten sind in diesem Fall besonders wohltuend. Achten Sie dabei jedoch darauf, immer auf Ihren Körper zu hören und sich nicht zu überfordern.

Tagesroutinen

Die ayurvedische Lehre weiß: Innere Ausgeglichenheit wird letzten Endes auch zu einem großen Teil von unseren Tagesabläufen und Routinen beeinflusst. Im Winter haben die meisten gesunden Menschen einen schnelleren Stoffwechsel und mehr Körperkraft als zu anderen Jahreszeiten. Aus diesem Grund tut es besonders gut, körperlich aktiv und in Bewegung zu sein. Schlafen Sie also nicht zu lange und kommen Sie direkt am Morgen ins Tun. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, sich ausreichend Zeit für Schlaf und Entspannung zu nehmen. Besonders förderlich für die Regeneration sind zudem Atemübungen und eine regelmäßige Meditationspraxis.

Menschen, die dazu neigen, in der kalten Jahreszeit seelisch aus dem Gleichgewicht zu geraten, können dem durch Regelmäßigkeit und Routinen entgegenwirken. Nehmen Sie also Ihre Mahlzeiten stets zu ähnlichen Zeiten ein und stehen Sie immer ungefähr zur selben Zeit auf. Versuchen Sie zudem, alle Faktoren zu reduzieren, die nervöse Unruhe weiter verstärken. Das sind in erster Linie Stressfaktoren wie Überlastung, wenig Schlaf und viel lebhafter, reizintensiver Fernseh- und Smartphone-Konsum. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit, um bei sich selbst anzukommen. Eine Tagesroutine, die möglichst wenig Stress enthält, unterstützt das innere Gleichgewicht und stärkt die Lebensfreude und Tatkraft.