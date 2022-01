Nikotinpflaster als Alternative zum Rauchen?

Zigarettenrauchen, sowohl aktives als auch passives Rauchen, ist eine der wichtigsten vermeidbaren Ursachen für Morbidität und Mortalität in den westlichen Ländern. Zigarettenrauchen ist nachweislich der wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen.

medical adhesive patch on male shoulder isolated on white background

Es wird auch mit der Entstehung von Krebserkrankungen der Mundhöhle, des Rachens, der Blase, der Speiseröhre und des Magens in Verbindung gebracht und scheint auch eine Rolle bei Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs zu spielen. Obwohl sich in den letzten zwanzig Jahren in der Gesellschaft ein größeres Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen des Zigarettenrauchens verbreitet hat, ist die Zahl der Raucher nach wie vor hoch.

Auch wenn viele Raucher sagen, dass sie mit dem Rauchen aufhören wollen, schaffen es nur wenige. Willenskraft und Motivation sind entscheidend, aber gegen Reizbarkeit, Angst, Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten und gesteigerten Appetit – Symptome, die bei vielen Rauchern als Reaktion auf die Raucherentwöhnung auftreten – kann eine Nikotinersatztherapie helfen.

Nikotinersatztherapien

Auf dem Markt gibt es verschiedene Ersatzstoffe, die Nikotin freisetzen: Kaugummis, Pflaster, Tabletten, Snus wie zum z.B. von Snusdirect oder auch Inhalatoren. Mit den Fertigpräparaten (Kaugummi, Tabletten und Inhalator) kann die maximale Nikotinkonzentration im Blut innerhalb von etwa 30 Minuten erreicht werden, während die Pflaster im Allgemeinen 2–3 Tage lang angewendet werden müssen.

Was sind Nikotinpflaster?

Nikotinpflaster sind Medikamente, die zur Behandlung der Nikotinsucht eingesetzt werden. Mit anderen Worten, man kann sie als Raucherentwöhnungs-Pflaster bezeichnen. Genauer gesagt handelt es sich um transdermale Pflaster, die eine bestimmte Nikotinkonzentration enthalten, die je nach Produkt über einen Zeitraum von 12 oder 24 Stunden allmählich abgegeben wird.

Da die Nikotinsucht durch das Vorhandensein von Nikotin ausgelöst wird, ermöglicht die Verwendung von nikotinhaltigen Pflastern die Abgabe kleiner Mengen über den Tag verteilt und trägt so dazu bei, die typischen Entzugserscheinungen und das Verlangen nach dem Rauchen zu verringern. Natürlich sollte das Rauchen während der Behandlung mit Nikotinpflastern vollständig eingestellt werden.

Es gibt spezielle Programme, sogenannte Raucherentwöhnungsprogramme, die Sie bei der Aufgabe dieser gefährlichen Angewohnheit verhaltensorientiert unterstützen. Die Teilnahme an diesen Programmen kann die Chance erhöhen, erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören.

Auswirkungen einer Nikotinsucht

Nikotin ist das wichtigste im Tabak enthaltene Alkaloid und wirkt als Agonist auf die im zentralen und peripheren Nervensystem vorhandenen Nikotinrezeptoren, was nicht nur Auswirkungen auf das Nervensystem selbst, sondern auch auf das Herz-Kreislauf-System hat.

Bei Personen, die eine Nikotinsucht entwickelt haben, führt das Beenden der Einnahme dieser Substanz zum Auftreten eines dringenden Verlangens, sie wieder einzunehmen, und zu Symptomen wie: Nervosität, Unruhe, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Angstgefühle, Schläfrigkeit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, gesteigerter Appetit, Kopfschmerzen, Myalgie, Verstopfung, Müdigkeit und Gewichtszunahme.