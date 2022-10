Pflege zu Hause – Was gibt es zu beachten?

Wenn ein nahestehender Mensch pflegebedürftig wird, steht häufig die Entscheidung an, ob man ihn selbst zu Hause pflegt oder in die Obhut eines Pflegeheims übergibt. Welcher Weg der richtige ist, hängt natürlich stark vom Einzelfall ab. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen pflegebedürftigen Menschen selbst zu pflegen, sollten Sie über einige Dinge Bescheid wissen. Die wichtigsten Infos zum Thema Pflege zu Hause haben wir für Sie zusammengetragen.

Allgemeines

Wenn Sie die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen übernehmen, bedeutet dies meist eine gravierende Veränderung der bisherigen Lebensumstände. Es kommt eine beträchtliche Mehrbelastung auf Sie zu, die es zusätzlich zu Ihren sonstigen Verpflichtungen zu stemmen gilt. Einen Menschen zu pflegen, ist körperlich und psychisch anstrengend – nicht jeder ist dazu in der Lage. Außerdem sollte bedacht werden, dass sich das Verhältnis zwischen dem Pflegebedürftigen und der Pflegeperson durch die Pflege verändern kann. Besonders schwierig ist in dieser Hinsicht die Pflege eines Ehepartners. Haben Sie sich trotzdem dafür entschieden, die Pflege zu übernehmen, stehen Sie nicht alleine da. Es gibt finanzielle Unterstützungen und Hilfeleistungen, die Sie in Anspruch nehmen können.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen

Pflegebedürftige sollten zunächst einen Pflegegrad beantragen, der die Voraussetzung für die meisten Unterstützungsleistungen ist. Werden Pflegebedürftige von Angehörigen zu Hause gepflegt, steht ihnen Pflegegeld zu. Wie viel das ist, hängt u.a. vom Pflegegrad ab. Alternativ können Pflegebedürftige sogenannte Pflegesachleistungen bekommen – dahinter verbergen sich zum Beispiel die Dienste eines ambulanten Pflegedienstes, der zu dem Pflegebedürftigen nach Hause kommt und somit den pflegenden Angehörigen unterstützt. Mitunter lassen sich auch beide Leistungen miteinander kombinieren bzw. verrechnen, sie können jedoch nicht beide vollumfänglich zusammen in Anspruch genommen werden.

Weitere Hilfeleistungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige

Des Weiteren haben Pflegebedürftige Anrecht auf verschiedene Zuzahlungen und Vergünstigungen. So können sie sich zum Beispiel von der Zuzahlung für Medikamente befreien lassen und finanzielle Unterstützung für die Anschaffung von Hilfsmitteln wie etwa einen Rollator, ein Pflegebett oder ein Hausrufnotsystem erhalten. Zum Großteil von der Pflegeversicherung übernommen werden die Kosten für die sogenannte Kurzzeitpflege. Dabei kommt eine 24-Stunden-Pflegekraft zum Pflegebedürftigen nach Hause, wenn der pflegende Angehörige durch zum Beispiel Krankheit verhindert ist oder einfach eine Auszeit braucht. Alle Pflegebedürftigen, die mindestens Pflegegrad 2 haben, können immerhin 56 Tage Kurzzeitpflege jährlich in Anspruch nehmen. Des Weiteren können pflegende Angehörige einen kostenlosen Pflegekurs absolvieren und auch Beiträge zu ihrer eigenen Rentenversicherung zahlt die Pflegekasse. Die soziale Absicherung für die Pflegeperson muss schließlich auch berücksichtigt werden.

Das Zuhause pflegegerecht einrichten

Finanzielle Unterstützung erhalten Pflegebedürftige auch, wenn ihr Zuhause barrierefrei umgestaltet werden muss. Dafür muss aber zunächst mal durchdacht werden, welche Veränderungen dem Pflegebedürftigen den Alltag erleichtern. Besonderes Augenmerk sollte dabei auch auf das Badezimmer gelegt werden. Eventuell muss statt einer Badewanne eine Dusche eingebaut werden. Für diverse Hilfsmittel wie Badewannenlifte oder Duschsitze können, wie schon erwähnt, Zuzahlungen beantragt werden. Es muss letztlich aber auch überlegt werden, ob sich der Umbau lohnt oder ob nicht der Umzug in eine andere Wohnung oder ins Pflegeheim die bessere Alternative ist. Bei Mietwohnungen müssen Umbaumaßnahmen außerdem zunächst mit dem Vermieter abgeklärt werden.

Weitere Tipps für Pflegebedürftige und Pflegepersonen

Pflegebedürftige sollten einen Schwerbehindertenausweis beantragen, der ihnen einige Vergünstigungen und Privilegien im Alltag einbringt. Sehr wichtig beim Thema Pflege ist auch die Patientenverfügung bzw. Vorsorgevollmacht – möchten Pflegepersonen im Namen des Pflegebedürftigen handeln, benötigen sie diese unbedingt. Pflegepersonen sollten außerdem wissen, dass sie sich bei verschiedenen Einrichtungen und Anlaufstellen umfassend beraten lassen können. Dazu gehören neben den Kranken- und Pflegekassen auch Pflegestützpunkte, die u.a. auch bei der Beantragung eines Pflegegrads behilflich sind. Auch das Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums gibt bei allen Fragen rund um das Thema Pflege kostenlos Auskunft.

Fazit

Ein Pflegebetreuung zu Hause bringt viele tiefgreifende Veränderungen im Leben aller Beteiligten mit sich. Umso wichtiger ist es, sich bestmöglich auf diese neue Situation einzustellen. Dazu sollten Sie sich umfassend über das Thema informieren, um so auch alle Hilfeleistungen voll ausschöpfen zu können. Wer sich dafür entscheidet, einen lieben Angehörigen zu Hause zu pflegen, ist übrigens nicht alleine: Rund 1,8 Millionen pflegebedürftige Menschen werden hierzulande zu Hause gepflegt, denn die große Mehrheit der Pflegebedürftigen möchte nicht ins Heim.