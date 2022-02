Sanfte Hilfen zum Einschlafen

Eine Schlafstörung, auch Insomnie genannt, äußert sich in dem Gefühl, schlecht ein- oder durchzuschlafen. Wer über einen längeren Zeitraum mehr als 30 Minuten zum Einschlafen braucht, könnte davon betroffen sein. Eine nicht organische, auch akut genannte Insomnie, zeigt sich in Ein- und Durchschlafstörungen oder einer schlechten Schlafqualität, die als nicht erholsam empfunden wird.

Der unruhige oder fehlende Schlaf bleibt nicht lange ohne Konsequenzen. Am nächsten Tag fühlt man sich schlapp und müde. Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Leistungsschwäche und permanent empfundene Müdigkeit sind Langzeitfolgen.

Gründe gibt es viele. Oftmals gehen Einschlafstörungen auf Stress, Sorgen, Anspannung oder andere psychische Probleme zurück. Aber auch Erkrankungen, Medikamente und andere Umstände wie Lärm können das Einschlafen stören.

Doch es gibt einige sanfte Hilfen, zurück in einen gesunden und erholsamen Schlaf zu finden.

Aufputschende Mittel vor dem Schlafengehen vermeiden

Die stimulierende Wirkung von Kaffee ist am Tag gewollt, doch in der Nacht kann das enthaltene Koffein den Schlaf rauben. Einige Stunden vor dem Schlafengehen sollte auf Kaffee, aber auch auf grünen oder schwarzen Tee verzichtet werden. Empfindliche Personen sollten auch koffeinhaltige Limonaden oder Energy-Drinks meiden.

Weniger offensichtliche Substanzen wie Alkohol und Nikotin können ebenfalls den Schlaf unruhig werden lassen. Zwar scheint etwas Alkohol zunächst den Schlaf zu fördern, doch die stimulierende Wirkung setzt viel später ein, nämlich dann, wenn man eigentlich ruhen will. Das stört ein gutes Durchschlafen.

Niko­tin wie­derum för­dert die Aus­schüt­tung von Adre­na­lin, Dopa­min und Sero­to­nin und hat somit einen sti­mu­lie­ren­den Effekt. Auch Herz­schlag und Blut­druck werden durch Niko­tin erhöht. Eine gemüt­li­che Gute-Nacht-Ziga­rette ist also leider auch kein gutes Ein­schlaf­mit­tel.

Förderlich für ein gutes Einschlafen ist eine Tasse Tee am Abend. Beruhigende Stoffe aus Pflanzen in einem warmen Tee schenken Wohlbefinden und die Wirkstoffe können sich entfalten. Pflanzenstoffe wie Kamille, Hopfen, Zitrone, Lavendel und Baldrianwurzel helfen im frisch aufgebrühten Tee, den Körper zur Ruhe zu bringen. Auch ein Tee aus Passionsblumen, Wacholderbeeren oder Frauenmantel ist geeignet, um besser in den Schlaf zu finden.

Licht aus

Wer das Fernsehgerät, den Laptop oder andere Bildschirme ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen ausschaltet, findet besser Ruhe. Das haben zahlreiche Studien belegt. Das blaue Licht der Bildschirme regt den Kreislauf an und hemmt die Melatonin Produktion. Geht es gar nicht ohne, kann es helfen, den Bildschirm in den „Night Shift“ oder „Nachtmodus“ zu setzen. Dabei filtert das Gerät das störende blaue Licht aus dem Bildschirm.

Hilfe durch Melatonin

Melatonin ist ein Hormon, das in einer kleinen Drüse im Hirn bei Dunkelheit ausgeschüttet wird. Im Körper sorgt es dafür, dass der Energieverbrauch runterfährt und der Blutdruck sinkt. Wie oben schon beschrieben, kann blaues Licht dazu führen, dass kein benötigtes Melatonin ausgeschüttet wird. Eine Zufuhr des Schlafhormons Melatonin ist durch verschiedene Präparate möglich. Ohne eine ausreichende Menge an Melatonin ist es schwierig, in einen guten Schlaf zu finden. Die Einschlafzeit verringert sich nach Einnahme von melatoninhaltigen Produkten auf zehn bis 20 Minuten, wobei der Schlaf dennoch als erholsam wahrgenommen wird.

Die richtige Umgebung

Das ideale Schlafzimmer ist dunkel, leise und im Sommer wie Winter zwischen 16 und 19 Grad warm. Jalousien oder Vorhänge, die abdunkeln, helfen dabei, Dunkelheit zu ermöglichen. Die richtige entspannte Atmosphäre ist eine wichtige Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf. Wer in schlechter Stimmung ist, schläft auch schlecht.

Das richtige Bett ist wichtig, wenn der Schlaf sich schnell einstellen soll.

Schlaf- oder auch Therapiedecken fördern durch ihr Gewicht die Ausschüttung des Schlafhormones Melatonin. Die Schwere der Decke lässt das Nervensystem und die Muskeln entspannen. Es lohnt sich, eine Therapiedecke auszuprobieren. Nicht jeder kommt damit zurecht und empfindet das Gewicht als angenehm.

Wer es lieber kuschelig mag, liebt Daunendecken. Sich etwas zu gönnen und in einer guten Bettwäsche zum Kuscheln, gibt ein geborgenes Gefühl.

Auf dem Weg ins Bett

Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen entspannen den Körper. Durch ein Bad werden die Öle wunderbar über die Haut und die Nase aufgenommen und das warme Wasser steigert die Wirksamkeit. Eingekuschelt in einen flauschigen Schlafanzug mit dicken Socken für die warmen Füße fühlt sich der Körper schnell schwer und entspannt an. So stellt sich eine nötige Bettschwere ein.

Ein schönes Abendritual

Feste Gewohnheiten vor dem Schlafengehen senden dem Körper ein Signal, dass es nun Zeit ist, sich auf das Schlafengehen vorzubereiten. Alltagsgedanken und Sorgen sollen vor der Schlafzimmertür gelassen werden. Ein persönliches Ritual kann helfen, den Körper in eine ruhige Stimmung zu versetzen. Das wird von Tag zu Tag immer besser gelingen. Das Ritual kann alles beinhalten, was schön ist und Ruhe verbreitet. Vielleicht eine Achtsamkeitsmeditation, viele Ideen dazu findet man im Internet. Auch Entspannungsübungen oder das Entzünden einer besonderen Kerze mit entspannenden Düften kann den Schlaf einleiten.

Erlaubt ist, was gefällt und glücklich macht. Wer glücklich und zufrieden einschläft, steigert seine Schlafqualität von ganz allein.