Übergewicht als eine Ursache für Schlafapnoe

Circa 50% der westlichen Gesellschaft leidet an Übergewicht. Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen, dass dadurch u.U. Herzkranzgefäße verkalken und auch Herzinfarkte hervorgerufen werden können. Darüber hinaus kann Übergewicht zu Bluthochdruck, Diabetes Typ II und auch Schlafapnoe führen. In dem Zusammenhang kann es zu einer veränderten Stoffwechsellage kommen, die die Muskelfunktion der oberen Atemwege im Schlaf negativ beeinflussen kann. Auch kann es zu einer Einlagerung von unelastischem Fettgewebe im Rachenraum führen, was wiederum den Atemfluss erschweren kann.

Was genau eine Schlafapnoe ist, wer sie bekommen kann und was die Folgen davon sind, klären wir im folgenden Artikel.

Wer kann eine Schlafapnoe bekommen?

Da nicht jede Person zum Arzt geht die schnarcht, ist es schwierig hier von Zahlen zu sprechen. Laut dem Internationalen Klassifikationssystem für Schlafstörungen (ICSD) leiden rund 7% der erwachsenen Gesamtbevölkerung an einer Schlafapnoe. Vor allem sind aber übergewichtige Personen sind davon betroffen. In dem Fall wurde sogar eine Matratze für übergewichtige Personen entwickelt, die sich den Schlafgegebenheiten anpasst und mit unter für einen angenehmen und gesunden Schlaf sorgt. Prinzipiell kann aber jeder eine Schlafapnoe bekommen, sogar Kinder. Ebenso nimmt im Alter die Wahrscheinlichkeit zu.

Was versteht man unter einer Schlafapnoe?

Während des Schlafs entspannen sich Mund- und Rachenmuskulatur, die Atemwege werden enger und es entsteht im Normalfall ein typisches flatterndes Geräusch von Gaumenzäpfchen und Gaumensegel. Soweit so gut und auch recht normal. Allerdings sollte es in dieser Situation nicht zu Atemaussetzern kommen. Bei der Schlafapnoe (A-Pnoe kommt aus dem griechischen und bedeutet so viel wie “ohne Atem”) kommt es allerdings dazu. Hier setzt der Atem während des Schnarchens immer wieder kurz aus. Das sorgt für einen schlechten und unerholsamen Schlaf. Betroffene fühlen sich tagsüber dann meist müde und schlapp. Gefährlich kann das ganze werden, wenn die Atemaussetzer länger werden und zu bedrohlichen Atemstillständen werden.

Obstruktive Schlafapnoe

Die häufigste Form der Schlafapnoe ist die obstruktive. Hierbei erschlaffen die Muskeln des weichen Gaumens während des Schlafens. Der beim Einatmen erzeugte Unterdruck führt dazu, dass die Luftröhre an verschiedenen Stellen zusammenfällt. Dadurch kann die Luft nicht mehr fließen und es kommt zu besagten Aussetzern, die tatsächlich bis zu 100 mal pro Nacht auftreten können.

Zentrale Schlafapnoe

Eine weitere Form ist die zentrale Schlafapnoe. Auslöser hierfür ist eine Fehlfunktion im Zentralen Nervensystem (ZNS). Die oberen Atemwege bleiben hier zwar geöffnet, allerdings bewegen sich die Atemmuskeln von Brust und Zwerchfell nicht ausreichend, was wiederum für zu wenig Luft in den Lungen sorgt.

Was sind die Ursachen für eine Schlafapnoe?

Verschiedene Faktoren können zu einer Schlafapnoe führen:

● Übergewicht

● steigendes Alter

● Geschlecht (Männer sind häufiger betroffen)

● Einnahme von Schlaftabletten oder Beruhigungsmitteln

● Abweichungen im Aufbau des Gesichtsschädels

Weitere Faktoren können Rauchen, Alkohol, eine Schwangerschaft oder auch bestehende Erkrankungen wie Rheuma, Akromegalie, Schilddrüsenunterfunktion oder das polyzystische Ovarialsyndrom sein. Darüber hinaus können die Zunge, die Mandeln, Polypen sowie das Fett- und Bindegewebe am Eingang der Atemwege eine Schlafapnoe begünstigen.

Und was sind die Symptome?

Ganz typische Symptome einer Schlafapnoe sind die o.g. Atemaussetzer im Schlaf. Diese können zwischen 10 und 120 Sekunden andauern und mehr als fünfmal stündlich auftreten. Im Anschluss folgen Phasen von übermäßigem Luftholen (Hyperventilation), die ähnlich wie lautes und unregelmäßiges Schnarchen klingen. Meist fällt dieses Verhalten Angehörigen oder Partner*innen, weniger einem selbst auf. Ein weiteres Symptom ist die darauffolgende Tagesmüdigkeit, die stark zu merken ist, wenn man nachts nicht gut schläft. Betroffene fühlen sich dann oft den ganzen Tag schlapp, unkonzentriert und weniger leistungsfähig.

Welche Folgen kann eine Schlafapnoe haben?

Kommt die Atmung während des Schlafs ins Stocken, versetzt das den Körper kurzzeitig in einen Alarmzustand, der das autonome Nervensystem aktiviert, wobei Blutdruck und Herzfrequenz ansteigen können. Bluthochdruck wiederum kann ein Indikator für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle sein.