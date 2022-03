Vier Dinge, die Sie über psychische Gesundheit wissen sollten

Es gibt ein wachsendes Bewusstsein für psychische Gesundheit. Während sie in der Vergangenheit vielleicht noch stigmatisiert und totgeschwiegen wurde, ist unsere Bereitschaft, über psychische Probleme zu sprechen und sie anzugehen, in den letzten Jahrzehnten zum Glück gewachsen.

Dennoch gibt es immer noch viel über psychische Gesundheit zu lernen, und da die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass jedes Jahr rund 1 Billion US-Dollar an Produktivität durch Depressionen und Angstzustände verloren geht, ist dies definitiv kein Thema, das wir vermeiden sollten!

Was ist psychische Gesundheit?

Psychische Gesundheit sollte nicht durch eine Reihe von Negativmerkmalen erkannt werden, sondern vielmehr als ein Zustand des Wohlbefindens, in dem sich der Einzelne seiner eigenen Fähigkeiten bewusst ist, nicht an den alltäglichen Belastungen, die wir alle erleben, zerbricht und zu seiner Gemeinschaft beitragen kann und produktiv ist. Es gibt einige Warnzeichen, die Sie beachten sollten.

Wenn sich Ihre Ess- oder Schlafgewohnheiten deutlich verändern, Sie wenig Energie haben, sich hoffnungslos fühlen, ängstlich sind oder sich aus dem sozialen Leben zurückziehen, dann sind das alles Anzeichen dafür, dass Ihre psychische Gesundheit leidet und dass Sie etwas unternehmen müssen.

Es ist nicht Ihre Schuld

Es gibt so viele Faktoren, die unsere psychische Gesundheit beeinträchtigen können, und viele davon liegen außerhalb unserer Kontrolle. Es gibt zwar Faktoren wie anhaltende Stressphasen - ob beruflich oder privat -, die als Auslöser wirken können, aber auch biologische Faktoren, frühere negative Lebenserfahrungen (wie Missbrauch) oder sogar eine familiäre Vorbelastung mit psychischen Problemen können eine Rolle spielen.

Was Sie tun können

Es gibt einige grundlegende Dinge, die wir alle tun sollten, aber manchmal kommt uns das Leben in die Quere. Wenn möglich, sollten Sie jedoch die folgenden Maßnahmen ergreifen, um Ihre geistige Gesundheit zu schützen. Ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung sind ein guter Anfang. Regelmäßige Bewegung ist ebenfalls hilfreich - und sei es nur ein täglicher Spaziergang. Bleiben Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt - persönliche Beziehungen sind wichtig für eine gute psychische Gesundheit.

Arbeiten Sie aktiv an der Entwicklung von Bewältigungskompetenzen, sei es durch Meditation oder andere Strategien zur Stressbewältigung in Ihrem Leben. Anderen zu helfen, kann sich ebenfalls positiv auf die psychische Gesundheit auswirken. Und schließlich sollten Sie sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Warten Sie nicht, bis Sie Hilfe bekommen

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Information, die Sie hier lesen werden - je früher Sie sich um Ihre psychische Gesundheit kümmern, desto besser. Ganz gleich, ob Sie sich von Ihrem Arzt untersuchen lassen, eine Therapie beginnen, Medikamente einnehmen oder Ihre psychische Gesundheit ganzheitlich mit einem Aufenthalt in einer Klinik für psychische Gesundheit behandeln, wichtig ist, dass Sie damit beginnen.

Erkundigen Sie sich, welche Option am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt, und entscheiden Sie sich dafür - das Leben kann mit einer guten psychischen Gesundheit nur besser werden!