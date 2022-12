Warum Vermieter die Trinkwasserqualität überprüfen lassen müssen

Vermieter müssen von Gesetzes wegen einige Vorschriften beachten. Dazu gehört auch die regelmäßige Trinkwasseruntersuchung, um gefährlichen Keimen vorzubeugen. Seit dem Urteil im Jahr 2011 stehen sie deshalb in der Pflicht, das Trinkwasser untersuchen zu lassen, um die Legionellengefahr einzudämmen.

Deshalb ist es Pflicht, das Trinkwasser auf Legionellen zu untersuchen

Vermieter sollten diese Pflicht nicht vernachlässigen. Vor einigen Jahren gab es einen Fall, in dem nachgewiesen werden konnte, dass ein Mieter wegen eines Legionellenbefalls im Trinkwasser gestorben war. Die schwere Lungenentzündung hätte vermieden werden können, hätte sich der Vermieter um eine regelmäßige Testung der Wasserqualität bemüht und anschließend Vorkehrungen getroffen.



Für den Eigentümer hatte dieser Fall die Folge, dass er Schadensersatz und Schmerzensgeld an die Erbin zahlen musste.

Mieter können bei einem nachgewiesenen Befall die Mietkosten kürzen

Als Mieter hat man das Recht auf eine gute Trinkwasserqualität. Da man bei der Kontaktaufnahme mit Wasser ständig mit Keimen belastet werden kann, ist es wichtig zu wissen, wie es um das Wasser besteht. Denn beim Duschen oder auch Verschlucken des Trinkwassers können die lebensgefährlichen Legionellen in die Lunge und den gesamten Organismus gelangen.



Wird ein Befall nachgewiesen, ist es möglich, die Miete zu kürzen. In einem Urteil von 2013 konnten Mieter die Kosten um bis zu 25 Prozent senken. Der Grund dafür war, dass die Anzahl an Keimen deutlich über dem Grenzwert von 100 KbE lag.

Da aufgrund des hohen Werts eine Gefährdung der Gesundheit nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte der Vermieter keine Wahl, als die geringeren Mieteinnahmen hinzunehmen.



Um sich nicht mit den unerwünschten Keimen und Bakterien zu infizieren, empfiehlt es sich, das Wasser auf seine Qualität hin zu untersuchen.

Trinkwasser auf Legionellen untersuchen

Haben die Mieter den Verdacht, dass sich Legionellen oder andere Keime und Bakterien im Wasser befinden, können sie eine Trinkwasseranalyse anordnen lassen.

Zwar muss der Vermieter das Wasser von Gesetzes wegen mindestens alle drei Jahre auf Legionellen untersuchen lassen, dennoch ist es nicht immer der Fall, dass er dies auch wirklich tut.

Als Mieter hat man jedoch die Möglichkeit, ein spezielles Test-Set zu bestellen und selbst eine Trinkwasserprobe zu entnehmen. Ein deutsches Trinkwasserlabor wertet die eingesendete Probe anschließend aus. Bereits nach 14 Tagen liegt das Ergebnis dann vor. Ein speziell dafür ausgebildeter Experte berät mit einem anschließend das Ergebnis. So kann man sichergehen, dass das Wasser aus den Leitungen keine schwerwiegenden Krankheiten mit sich bringt oder dementsprechend Maßnahmen mit dem Vermieter treffen.

Was tun bei einem Legionellenbefall?

Kommt bei einem Test heraus, dass sich eine überhöhte Anzahl an Legionellen im Trinkwasser befindet, sollte man keinesfalls den Wasserdampf einatmen. Die Gefahr, die Legionellen über die Atemwege aufzunehmen, ist enorm hoch und diese sollte man vorsichtshalber nicht eingehen.

Es empfiehlt sich direkt mit dem Vermieter Kontakt aufzunehmen und diesen hinsichtlich der Temperatur des Wassers zu befragen. Da Legionellen bei einer Temperatur ab 60 Grad sterben kann es bereits ausreichen, das Warmwasser dahingehend anzupassen. Allerdings ist dabei nicht zu unterschätzen, dass die Legionellen sich auch an Leitungen vermehren, die weniger oft genutzt werden. Das ist besonders häufig im Gästebad der Fall. Aber auch in Duschköpfen fühlen sich die unerwünschten Bakterien wohl und vermehren sich schnell.

Nimmt der Vermieter keine Vorkehrungen vor, lässt sich bei Überschreitung des Grenzwertes die Miete mindern.