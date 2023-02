Girokonto eröffnen: Das muss man wissen

Wenn Sie verstehen, wie Girokonten funktionieren und welche Funktionen sie bieten, können Sie sicherstellen, dass Sie eines wählen, das Ihren Bedürfnissen und finanziellen Zielen am besten gerecht wird.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Eröffnung eines Girokontos wissen müssen – von den Voraussetzungen über die Wahl des richtigen Instituts bis hin zur Maximierung seiner Vorteile.

Banken und Konditionen vergleichen

Ein großer Vorteil für Kunden ist, dass Banken verschiedene Kontomodelle anbieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Je nach Kontotyp und gewählter Bank gibt es eine Vielzahl von Konditionen für die Kontoführung und -verwaltung.

Filialbanken legen beispielsweise Wert auf persönlichen Service, bieten Beratung und ein größeres Netz von Geldautomaten und verlangen im Gegenzug Gebühren oder hohe Zinsen für Überziehungskredite. Alternativ bieten Direktbanken kostenlose Girokonten und eine kostenlose Kreditkarte an, wobei die Kunden die meisten Aktivitäten über das Online-Banking abwickeln müssen. Hier gibt es mehr Informationen über die besten Girokonten.

Bei Gebühren genau hinschauen

Obwohl bei Direktbanken in der Regel keine Gebühren für die Kontoführung anfallen, bevorzugen viele Kunden dennoch den persönlichen Kontakt zu einer Filialbank. In diesem Fall müssen sie jährliche Gebühren für die Kontoführung zahlen. Diese Banken bieten aber oft Dienstleistungen an, die Direktbanken nicht bieten können.

Dazu gehören Finanzberatung und eine Reihe von physischen Bankoptionen. Auch die Bequemlichkeit der Geldautomaten spricht einige Kunden an, obwohl bei der Benutzung bestimmter Automaten oder beim Abheben von Geld im Ausland Gebühren anfallen können. Inwieweit Sie von einer bestimmten Bank profitieren, hängt letztlich davon ab, was Ihnen wichtig ist und was Ihre individuellen finanziellen Bedürfnisse sind.

So läuft die Kontoeröffnung ab

Für die Eröffnung eines Girokontos verlangen die Banken in der Regel bestimmte Dokumente und Informationen. Meist müssen Sie einen Identitätsnachweis erbringen und Ihre Adresse angeben. Je nach Finanzinstitut haben Sie die Möglichkeit, den Antrag online oder persönlich auszufüllen.

Wenn Sie sich für die Online-Methode entscheiden, können Sie Ihre Identität entweder über Postident oder Videoident nachweisen, wofür Sie einen Personalausweis oder einen Reisepass benötigen.

Einige Banken bieten auch die E-Ident-Verifizierung an, für die Sie Ihren Personalausweis und ein Smartphone benötigen. Wenn Sie den Antrag persönlich stellen möchten, besuchen Sie einfach eine Filiale der gewählten Bank und legen dort Ihren Identitätsnachweis vor.

Direktbanken stellen ihren Kunden bereits auf der Homepage ausführliche Informationen zur Verfügung. So haben Interessenten die notwendigen Mittel, um zu beurteilen, welches Girokonto für ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

Nach der Auswahl des gewünschten Kontos kann der Kunde seinen Antrag einfach und schnell weiterverfolgen, indem er entweder online ein PDF ausfüllt oder ein PostIdent-Verfahren in der Postfiliale vor Ort durchführt. Bei Rückfragen oder Problemen bieten die Direktbanken in der Regel rund um die Uhr eine zuverlässige Hotline an.

Das sind die Voraussetzungen für ein Girokonto

Die Eröffnung eines Girokontos ist ein unkomplizierter Vorgang, wenn alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Zunächst einmal muss eine Person volljährig sein. Ist sie jünger, muss sie die Zustimmung der Eltern haben, um ein Konto zu eröffnen.

Der Antragsteller muss außerdem eine ausreichende Kreditwürdigkeit sowie ein regelmäßiges Einkommen und einen Wohnsitz in Deutschland nachweisen. Wer ein Gemeinschaftskonto eröffnen möchte, sollte zudem beachten, dass die Vorlage gemeinsamer Adressdokumente und eine Schufa-Auskunft unerlässlich sind. Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Kontoeröffnung ohne Komplikationen vonstattengehen.

Fazit

Bevor Sie ein Girokonto eröffnen, sollten Sie die Konditionen verschiedener Banken vergleichen und diejenige auswählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Achten Sie auf die Gebühren, die Vorteile und die Vorgehensweise bei der Eröffnung eines Bankkontos. Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass Sie die beste Entscheidung treffen.