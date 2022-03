Granate: Originelle Edelsteine, die auf den ersten Blick ins Auge fallen

Am häufigsten verbinden wir diesen Edelstein, dessen Name sich auf die winzigen Kerne eines Granatapfels bezieht, mit dunklen Rottönen. Tatsächlich ist das Farbspektrum von Granaten jedoch unglaublich breit. Dieser bewundernswerte Stein, der die antike Welt faszinierte, wurde von den Aristokraten in der viktorianischen Ära getragen und wird heutzutage von Juwelieren mit großer Begeisterung wiederentdeckt. Er verdient zweifellos Ihre Aufmerksamkeit.

Granate als Zeichen der Liebe

In früheren Zeiten wurden Granaten magische Kräfte zugeschrieben. Die tiefrote Farbe einiger Arten war wahrscheinlich der Grund, warum sie mit Liebe, Leidenschaft und Lebensenergie in Verbindung gebracht wurden. Granatschmuck ist ein ideales Geschenk für viele verschiedene Anlässe. In erster Linie ist er mit dem Monat Januar verbunden. Dies bedeutet, dass er ein hervorragendes Accessoire ist, insbesondere für diejenigen, die in diesem Monat geboren sind. Laut der Astrologie kommt er auch den im Sternzeichen Löwen Geborenen zugute. Eine andere Tradition ist das Schenken von Granaten am zweiten Hochzeitstag. Granate glänzen natürlich auch bei anderen Anlässen wie zum Beispiel dem Schulabschluss oder der Geburt eines Kindes.

Die breite Farbpalette von Granaten

Granate beeindrucken durch die große Farbpalette, in der sie natürlich daherkommen. Mit dem Oberbegriff Granat wird eine große Gruppe von Mineralien bezeichnet, die den gleichen Atom- und Kristallaufbau haben, sich aber in ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden. Alle haben jedoch eines gemeinsam. Sie haben schöne, satte Farben, die auf den ersten Blick ins Auge fallen. Zu den bekanntesten gehören rotbraune Pyrope, die auch als tschechischer Granat bekannt sind, rote Almandine mit violetten Untertönen und himbeerfarbene Rhodolite, die als die edelsten in der Granatfamilie gelten. Auch die tiefgrünen Tsavorite, die durch ihre originelle Farbe beeindrucken und auch als Alternative zu den deutlich teureren Smaragden eingesetzt werden, sind in ihrer Attraktivität ebenbürtig. Sie werden diese selteneren Granatsorten immer häufiger in Schmuck eingefasst sehen.

Foto: klenota.de

Neben ihrer intensiven Farbe haben Granate noch weitere Vorteile. Dazu gehört eine relativ beständige Härte, die sie sehr langlebig macht. So behalten Granate auch bei täglichem Tragen über viele Jahre hinweg ihre Schönheit. Sie sind widerstandsfähig gegen kleinere Kratzer und ihr Glanz verblasst nicht. Wenn Sie Natursteine bevorzugen, die keiner zusätzlichen Farbbehandlung unterzogen wurden, wird Sie der Granat überzeugen. Er ist einer der wenigen Edelsteine, die keiner Farbbehandlung unterzogen werden.

Moderner Granatschmuck

Die unverwechselbaren Farben von Granaten bestimmen sie dazu, in zartem Schmuck mit minimalistischen Designs zu glänzen. In einer einfachen Umgebung kommen sie am besten zur Geltung. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Metallfarbe am besten zu Granaten passt, vertrauen Sie uns, dass sowohl warmes Gelb- als auch elegantes Weißgold zu ihnen passt. Eine besondere Kombination, die zudem sehr feminin wirkt, ist der rot-pinke Rhodolith mit Roségold. Sie finden ihn zum Beispiel an dieser romantischen Kette mit herzförmigem Granat.

Neben Gold passen Granate auch gut zu funkelnden Diamanten, die ihren Glanz verstärken. Und wer zeitlosen und dennoch unverwechselbaren Schmuck für den Alltag sucht, macht mit Granatohrringen mit Brillanten nichts falsch, aber auch Granatringe mit Brillanten im Halo-Design können überzeugen und eine unkonventionelle Wahl für einen Verlobungsring darstellen.